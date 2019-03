Si hay una persona que casi todos los partidos políticos estarían locos por fichar para sus listas municipales es el todavía rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. Este acabará su mandato justo antes de que se celebren las elecciones municipales y es una persona que aporta liderazgo, que ha tenido que gestionar una institución bastante grande y complicada, que, además, tiene un conocimiento de la ciudad muy profundo y ha demostrado ser un hombre que ha sabido llegar a acuerdos con todo el mundo.

De Eduardo González Mazo se puede decir que ha sido el mejor rector de la historia en lo que se refiere a su influencia en la ciudad y ha conseguido devolver a la vida algunos cadáveres en forma de inmuebles como el Colegio Mayor, el Olivillo y a la espera de ver si cristaliza lo de Valcárcel.

En los últimos días se empezó a correr el rumor por la capital gaditana de que Ciudadanos se había fijado en el rector para que fuera su cabeza de lista para las próximas elecciones municipales.

Había varias piezas que podían encajar. Una es que Ciudadanos todavía no ha elegido a su candidato para las próximas elecciones municipales. La segunda es que Juan Manuel Pérez Dorao, pese a que ha realizado una buena labor a lo largo de estos cuatro años, mantiene grandes diferencias con la dirección el partido en Cádiz y no controla las decisiones que se puedan tomar. La tercera, es que un perfil como el de González Mazo encaja perfectamente en la política de fichajes de independientes que ha llevado la formación naranja en diversas ciudades para tener a unos cabezas de lista con bastante peso que le permita dar un salto cualitativo y cuantitativo.

Con la única equis por despejar de Ciudadanos de cara a las municipales del 26 de mayo que no se resolverá hasta después de las primarias que habrá en los sitios con más de 400 afiliados, que no es el caso de Cádiz, Pérez Dorao ha llamado al propio rector para saber qué había de cierto en el rumor. La respuesta que ha recibido es que no hay nada.