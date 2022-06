Hay, en estos días, una muestra en el palacio de Purullena sobre calles históricas de El Puerto. Se llama Callejeando y la ha hecho el alumnado de Patrimonio y Cultura Emprendedora, bajo la batuta de la profesora Lucía Blandino, del Centro de Educación Permanente La Arboleda Perdida. La exposición, a través de paneles, muestra fotografías, antiguas y actuales, de edificios emblemáticos, y mediante audios grabados, se explica la historia de cada calle estudiada. Además, se pueden consultar allí mismo los trabajos realizados por sus participantes, en papel, donde se recoge toda la información detallada.



Sé del tesón y pasión que le ha puesto la gente del centro de adultos para poner en marcha esta iniciativa, porque mi padre es uno de ellos. Sé de la ilusión que les hace exponer sus trabajos para que vecinos y visitantes los puedan ver, para divulgar el patrimonio de su pueblo. Y sé de la rabia que les da encontrarse con la burocracia y pocas ganas de la administración para facilitar y promover este tipo de historias. Unos obstáculos que quizás no conocían, pero que existen desde siempre en todo lo relativo a la cultura, como cosa considerada poco o nada rentable, ni económica ni políticamente, por parte de muchas de las autoridades, sean municipales, regionales o centrales. En esto, nunca seremos como Francia.



Pero a pesar de la sensación de frustración que puedan percibir en ciertos momentos (que tampoco es que estén llorando por las esquinas), desde aquí me gustaría darles la enhorabuena y animarles a seguir dándole vida al proyecto. Porque callejear, como reza el título, es algo vivo. Para callejear no se necesita más que voluntad. Callejear es democrático. Cualquiera puede. Porque callejear es caminar, respirar, mirar, absorber, rememorar, admirar. Y también, criticar, enfadarse, entristecerse. En definitiva, vivir. Estar. Y defender esa costumbre podría ser el objetivo último de esta exposición, aunque sus autores ni se hayan dado cuenta.