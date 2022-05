Mañana lunes, 23 de mayo, se dará el pistoletazo de salida desde la caseta Helo-Libo con su ya tradicional pregón, a una de las ferias más esperadas por porteños y visitantes desde que a principios de la década de los 80 del siglo pasado, el recinto ferial de Crevillet fue trasladado por don Antonio Álvarez, primer alcalde de la democracia post franquista, al Recinto Ferial de Las Banderas.

Dos años que llevamos sin nuestra Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino por mor de ese bicho que nos ha atemorizado a propios y extraños sin compasión alguna. Si bien es cierto que los árboles que se plantaron allá por 1981 para lucir y dar cobijo en los días calurosos, han crecido frondosamente y ya gozan del dudoso título de cuarentones, no podemos decir lo mismo del maltratado recinto ferial a lo largo de los años. Como casi siempre en nuestra ciudad se mira más por el cortoplacismo y el ir saliendo del paso, que ponderar y construir valores añadidos con la mirada puesta en el medio y largo recorrido. Así nos va en tantísimas cosas. Pero como todo en la vida siempre hay excepciones que confirman esa regla no escrita. Y me vengo a referir a 11500tv.es, web temática dedicada según reza en su caralibro, exclusivamente a difundir información sobre El Puerto de Santa María. Y son sus temáticas preferenciales las fiestas, los deportes, los asuntos de juventud, y la cultura –esa materia tan maltratada de tres años para acá- en su más amplia acepción de la palabra.

Alfonso Pérez, excelente realizador, magnífico productor y mejor persona, es el alma máter para que el mundo entero a través de la red de redes pueda estar al tanto de las cosas que se hacen en El Puerto. Desde el año 2012 que inició sus emisiones online precisamente con el XXXI Pregón de la caseta Helo-Libo por parte del actor porteño Joaquín Perles, Alfonso y su magnífico equipo de colaboradores están al pie de la cámara y el micrófono atentos y con la amabilidad y eficacia que les caracteriza, para seguir ofreciéndonos las imágenes de los acontecidos en nuestra ciudad como mínimo hasta 2032, luego su mirada preñada de bonhomía seguirá pensando a largo plazo por su ciudad y desde https://11500tv.es/