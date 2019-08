–En 2018 se celebró el 40 aniversario de la banda. Ya en 2019 ¿podremos probar en Sancti Petri un pedacito de esa tarta?

–Será una tarta enorme. Estamos muy orgullosos de cumplir 40 años como banda. Eso significa que ha habido un público y atención y cariño por nuestra música todo este tiempo. Somos conscientes de nuestro papel y lo que le debemos al público. Nuestra obligación es que el que venga a vernos se lo pase genial, que nos acerquemos a su concierto ideal. A mí me ha pasado como espectador que he ido a algún concierto y el artista no ha cantado lo que yo esperaba. Nuestra música ha atravesado generaciones y modas gracias a la calidad como grupo y las canciones. Contamos con un público excepcional, tocaremos en Sancti Petri lo que la gente quiere escuchar y temas de nuestros últimos trabajos. Nos conservamos bien, tengo 57 años pero me encuentro al cien por cien. Será una fiesta de pop rock que no olvidarán fácilmente.

–Cuatro décadas son complicadas de resumir. Inténtelo. ¿Su momento más especial?

–Hay tres momentos especiales por distintos motivos. El primero cuando siendo unos críos imberbes empezamos a ensayar y después de un primer concierto decidimos hacer una maqueta y sonó en la radio. Al siguiente concierto vendimos entradas. El segundo fue la muerte de mi hermano Enrique, fue un agujero negro del que pensamos que no podíamos salir. Y el tercero es el presente porque nos recuperamos y ganamos la confianza en nosotros y del público. Podemos seguir haciendo discos, somos capaces de mejorar el pasado.

–Su nuevo disco, Mi paraíso, llegará pronto a las tiendas.

–El disco sale en un mes. Es difícil no terminar queriendo sacar canciones nuevas, es parte de nuestra biología. Nuestra obligación es entretener a la gente, que piensen que merece la pena cada minuto de su vida, amortizar cada euro gastado, que quieran volver a venir a vernos. En el concierto de mañana habrá un poco de todo, canciones más y menos conocidas. Hace poco en el Teatro Real llegamos a las dos horas y cuarto de concierto y el público pedía más. Tantas canciones no te caben en una hora. Tenemos la suerte de complicarnos al elegir los temas, 40 éxitos y 60 y tantos singles. Además hemos investigado en las redes sociales qué es lo que más le gusta a la gente. Hemos creado un esqueleto de temas para el directo y entre costilla y costilla metemos canciones nuevas y versiones.

–¿Cuál es su paraíso particular?

–Me gusta mucho el mar y cuando estoy de viaje lo añoro, como estar con mi mujer y mi hija. El disco es una pequeña crítica a cómo estamos machacando nuestro paraíso, este planeta. Estoy muy implicado con el tema. Hace 20 años instalé en casa energía solar. La mayor cuestión política hoy en día es el cambio climático. En vez de pelearnos por quién la tiene más grande, deberíamos estar firmando todos un acuerdo para cuidar el planeta. No tengo esperanza en que ocurra. Tenemos un problema heredado de los neandertales, el egoísmo.

–Cádiz es un paraíso en la tierra. No sé si conoce este lugar.

–Lo conozco estupendamente. Tengo muy buenos amigos aquí. Bucear no he buceado en Cádiz, me encantaría pero sufro de acúfenos y me da miedo.

–¿Y cómo se imagina que será el público del Concert Music?

–Mucha gente con ganas de divertirse. Si se juntan las canciones con amigos que hace tiempo que no se veían, habremos cumplido nuestro papel. Espero que se vayan a casa con una sonrisa.

–En noviembre habrá un homenaje por el 20 aniversario del fallecimiento de Enrique Urquijo.

–Estamos preparando algo muy especial con amigos que no puedo desvelarte. Hay gente de Madrid que organiza todos los años un pequeño concierto acústico homenaje a Los Secretos y estarán allí. También habrá una parte sinfónica. Hay que ofrecerle a Enrique un homenaje como Dios manda porque él sigue vivo en muchas conciencias, ha sido un músico muy influyente. Son ya 10 años sin Antonio Vega y 20 sin mi hermano y no hay sustituto de ninguno.

–¿Con qué actitud se enfrenta a la nostalgia Álvaro Urquijo?

–No separaría la nostalgia de las emociones. Es una herramienta para no olvidar los momentos vividos. Es un sentimiento que nos hace a todos parecidos.

–No sé si encuentra algo en el panorama musical que le recuerde a la música viva que hacían cuando empezaron.

–He estado muy metido en discos, giras y aniversarios y no he tenido tiempo para ver qué está sonando. La diferencia con nosotros es que nuestros primeros discos sonaban como el culo. Ahora todo tiene un sonidazo, los artistas han estudiado, se las saben todas. Lo que tal vez no haya sea esa magia de inventar cosas independientemente de la época. En los 80 daba igual el artista que fueras, todos sonaban en las fiestas y en la cabeza de la gente.

–Cuénteme el secreto de la supervivencia de Los Secretos.

–Nunca fuimos número uno, ni los más radiados. No hemos tenido el control de nuestras carreras y nunca hemos tomado decisiones acertadas. Del 83 al 87 estuvimos sin compañía de discos, hacíamos música para nosotros. En manos de una multinacional sería difícil que el ejecutivo de turno no estuviera pensando en sacar el próximo disco. Nunca fuimos objetivo para ninguna compañía. Esto nos ha permitido tener nuestro espacio. Hemos tenido una progresión de excelencia, procurando ser siempre los mejores posibles para suplir carencias. Hemos teloneado a gente que ahora mataría por telonearnos. No somos demasiado orgullosos y nos llevamos bien.