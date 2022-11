El rodaje de la serie de Netflix 'Kaos' también llegará a Cádiz capital

La que se perfila como "una rompedora serie que presenta una visión moderna de la mitología griega y romana explorando temas como las políticas de género, el poder y la vida en el infierno", es decir, Kaos, la nueva producción de Netflix, contará con Cádiz capital para algunas de sus escenas.

Así lo ha podido saber este periódico tras trascender estos días que la producción protagonizada por Jeff Goldblum (Jurassic Park) tenía la intención de rodar en Jerez y de instalar su campamento base para la grabación en la provincia en la misma Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María.

Concretamente, el equipo de la serie británica Kaos se instalará en la ciudad durante la jornada del 22 de noviembre, un día después de su paso por Jerez, para filmar en localizaciones de la ciudad que todavía no han trascendido.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto sí se ha dado a conocer algún enclave de rodaje en el que los responsables de Kaos están interesados, como la discoteca Mucho Teatro, en el centro del municipio. Además, el campamento base del equipo de grabación se ubicará en la margen izquierda del Río Guadalete, trayendo a la ciudad a un equipo de profesionales compuesto por unas 600 personas que residirán en la ciudad mientras dure el rodaje, que se podría alargar durante varios meses y que se trasladará al completo a El Puerto sobre el 15 de noviembre.

Kaos es una producción británica creada por Charlie Covell (The End of the Fucking World, que también se puede ver en Netflix) y cuenta con la colaboración de All3Media y Brightstar. En el reparto, además de Jeff Goldblum (el actor que finalmente asume el proyecto como Zeus en sustitución de Hugh Grant) Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola y Stanley Townsend.

La serie ha rodado ya en diferentes enclaves andaluces y de nuestro país como Toledo, la costa de Málaga (desde Marbella a la Axarquía y el centro de la capital), Almería y Tabernas, Guadalajara y Cuenca.

Para su grabación en Jerez, se ha convocado un casting para extras destinado a personas con edades comprendidas entre 16 y 90 años que ha tenido tanta aceptación que ya ha concluido.

El argumento

Kaos es una historia que se desarrolla en 8 capítulos, ambientada en 2020, en la que se lucha por el poder, amor y muerte, ofreciendo un mensaje de esperanza con unos nuevos héroes poco convencionales. Así, según se recogió este verano en diferentes medios especializados, Goldblum (antes Grant) dará vida a un inseguro y vengativo Zeus, un dios que lleva mucho tiempo disfrutando de su estatus de Rey de los Dioses hasta que se despierta una mañana y descubre una arruga en su frente. La neurosis se apodera de él y lo lleva por un camino peligroso y paranoico. Él mismo se autoconvence de que su caída se acerca y empieza a ver signos de ello por todas partes.