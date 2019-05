Concluye en El Bosque el rodaje del documental 'Mujereando'

El rodaje de Mujereando, el documental de la actriz y trabajadora social Carmen Tamayo con el que pretende visibilizar su peculiar trabajo con las mujeres en situación de calle, llega este fin de semana a su fin en El Bosque, la última de las localizaciones de una cinta que ha pasado por diferentes puntos de la provincia.

“Mujereando quiere dar voz a las mujeres que viven en situación de calle porque, si cualquier persona sin hogar es invisible para la sociedad, la mujer sufre una doble exclusión, ellas aún son más invisibles. Así, he intentado que cuenten su realidad pero a través del trabajo que venimos haciendo en Mujereando Teatro, un proyecto donde se utiliza el teatro como herramienta terapéutica y que, de hecho, se está demostrando muy sanador”, explica la realizador pradense que con esta cinta debuta tras la cámara.

De esta forma, Mujereando Teatro fue una iniciativa que Tamayo puso en marcha en 2013 para la sede en Sevilla de la Fundación Rais de la que era trabajadora social. “Cuando empecé allí me di cuenta que hacía falta tratar el sinhogarismo desde una perspectiva de género y, como mi segunda profesión es la de actriz, y como creo firmemente en que el teatro es una herramienta sanadora para todo el mundo, y aun más para personas en situación de exclusión social ad en la que estaba contratada como trabajadora social, cree este grupo de teatro desde el que las mujeres expresan su realidad pero a través de las obras que hacen.

La Fundación Rais cerró en Sevilla en 2017, fecha en la que terminó Tamayo con ellos, sin embargo “las participantes me pidieron que siguiera con el taller, que no lo dejara, así que no lo paré y seguí con él de manera altruísta y nos va bastante bien”, explica la actriz y directora que actualmente cuenta “con seis mujeres” aunque precisa que “por el taller han pasado 47 mujeres y, de ellas, 27 ya no están en situación de calle, sino que han podido retomar su vida”, se congratula.

En Mujereando, la película, el espectador podrá conocer la situación de 9 mujeres a través de las obras de teatro de sus vidas pero, “para hacerlo más atractivo y aportar novedad al trabajo documental”, se represetan en diferentes parajes naturales de Andalucía “pero sobre todo de la provincia de Cádiz, ya que yo soy de Prado del Rey”, se enorgullece Tamayo.

Así, “y gracias a la colaboración de Diputación de Cádiz que nos dio el impulso económico final y necesario para sacar adelante la cinta”, recalca, Mujereando se ha estado rodando, “por supuesto”, en Prado del Rey, “tanto en el teatro del pueblo, como en los alrededores del pueblo, en el campo, en la finca de Los Tamayo”; en Los Caños de Meca, “en la zona del Faro de Trafalgar”; y este fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de mayoo, el equipo llegará a El Bosque, al Río Majaceite. Además, ha pasado por Sierra Nevada (Granada), la Fábrica de Artillería, la Sala TNT y la Torre del Cambio de Agujas Radiópolis (Sevilla).

El estreno de la cinta, que está siendo rodada por el equipo de la Comunidad Creativa Cuenta3, integrado por jóvenes profesionales andaluces del sector audiovisual, está previsto “sobre el día 25 de noviembre de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2019”, adelanta su autora.