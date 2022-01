La recompensa a una vocación tardía

La última edición del certamen Notodofilmfest, especializado en dar a conocer, y premiar, el trabajo de los realizadores más jóvenes, ha traído buenas noticias para Cádiz. Como ya es conocido, el cortometraje Tú, del portuense José Manuel Rebollo y la isleña María Blasco, logró hacerse con el galardón que distingue al mejor talento español. Pero la cinta de los jóvenes cineastas, que como tales participaron en esta convocatoria de noveles del celuloide, ha traído también consigo la recompensa a una vocación cinematográfica tardía, la del actor Asencio Salas que se trajo para Cádiz el premio a la mejor interpretación. “Estoy alucinado, en una nube”, explica este artista nacido en Sevilla (Coria del Río) pero afincado en la capital gaditana desde hace 40 años. Pintor y docente ya jubilado, Asencio es un devoto cinéfilo que desde 2003 ha ido pasado de la butaca del espectador, un puesto que nunca abandona, a la gran pantalla.

Con más de cuarenta cortos a sus espaldas en una actividad que comenzó en 2003, con un papel de figurante en la cinta de James Bond rodada en la capital, Asencio Salas relata cómo se fraguó este sentido rol de un padre que cuida a su mujer en el corto premiado: “José Manuel Rebollo me llamó porque iba a hacer un largometraje en El Puerto. Lo hicimos en Semana Santa. Se llama Sola, con un guion suyo y con un equipazo. Ahora está en fase de posproducción, lo están montando en Barcelona. Quedó tan contento de mi actuación, hago de abuelo, que me dijo que me iban a escribir un guion para mí. Entonces escriben Tú, que es muy sentimental, muy profundo, de un sentimiento... Hemos puesto todos mucho sentimiento, y eso queda plasmado en el corto”.

“La cinta –continúa Salas– trata de un padre que está cuidando de su mujer que está enferma. Viene a plasmar, a poner en valor, el tema del cuidador, de la persona que cuida a otros, y también el corto reivindica un poco el tema del perdón, a través del personaje de la hija de ambos”. La película se rodó en San Fernando, en casa de María Blasco, que firma el guion junto a Rebollo quien a la vez ejerce de director, y en el cementerio de Jerez. Junto a Asencio Salas trabaja también la actriz María Andrómeda.

Asencio Salas rememora también el camino andado hasta destacar en estos premios creados hace dos décadas por Javier Fesser: “Cuando nos dicen que somos finalistas, pues muy felices, y cuando nos dicen que estamos nominados al mejor talento español y a la mejor interpretación, estábamos en una nube, alucinados. Para mí ha supuesto... Muchas veces lo pienso y digo que le ha pasado a otro. Ya se sabe de mi amor por el cine y que estoy en esto desde James Bond, y tengo ya más de 40 cortos. No he parado de hacer cine. Es más, en estos dos años de pandemia he rodado por lo menos cuatro cortos”.

Impactado personalmente aún por la última película de Fernando León, El buen patrón, la entrega del premio en la Filmoteca Nacional de Madrid, un lugar “adorado” por Asencio Salas, el artista destaca la anécdota que supuso que su premio fuera entregado, precisamente, por Almudena Amor, la actriz revelación en la película protagonizada por Javier Bardem.

Recuerda Asencio que en sus apresuradas palabras tras recibir el premio, se le quedó en el tintero “poner en valor el cine joven gaditano, de tantos chavales que luchan por hacer cine y por hacer sus primeros cortos”.

Y ya más evidentemente reposado, en la conversación con este periódico, profundiza en el significado del premio: “Es muy importante, ya que es el top de los festivales de cortos en España. No me esperaba este reconocimiento a mi edad, 67 años, y por mi entrega a las nuevas generaciones de cineastas andaluces y por mi amor al cine..., es un nuevo impulso para seguir con ilusión creando cosas hermosas que hagan reflexionar para ayudar a que seamos mejores personas que, en definitiva, es lo que deberíamos ser todos y es lo más importante en esta vida”.