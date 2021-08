Un ‘nuevo plan’ de la cantautora Carmen Morales para La Buena Mujer

A Carmen Morales no le va eso de estarse quieta, por eso, siempre tiene un plan. Y si no sale el A, saldrá un B o prepara un C, del que, confiesa, ha tenido que tirar (como todos) en los tiempos de claustrofobia y asfixia que nos ha tocado vivir. Días, meses, en los que todos nuestros planes “se pusieron bocabajo, cambiaron, como nosotros hemos cambiado, yo he cambiado, como tú, como el de al lado, y mi música, por tanto, también”, reflexiona la creadora del proyecto La Buena Mujer que, con todo, contra viento, pandemia y marea, sigue adelante con nuevas canciones y un posible nuevo disco.

“La guitarra siempre está cerca y eso es lo que he hecho en esos meses donde no se podía hacer nada. Tocar y componer. Y no por hacerlo, sino por necesidad de búsqueda, de belleza y de ilusión”, asevera la artista que ya está grabando en directo –“como nos gusta hacerlo”– en Estudios Trafalgar algunas de estas canciones que, además, formarán parte del que será su cuarto disco que irá desgranando single a single, “cuando se vaya pudiendo” porque “no es que seamos independientes sino independentísimos, que en esto hay grados”, ríe.

Por lo pronto, el primero ya está asegurado. Y es que Televida, ése es su título, se estrenará en el concierto que La Buena Mujer protagoniza este jueves 26 de agosto en el Baluarte de la Candelaria, una cita bajo el rótulo Mira qué plan que presentó este lunes ante los medios de comunicación en el Espacio de Creación Contemporánea.

“Mira qué plan es la expresión que más he escuchado empezando o cerrando una frase en estos meses”, acierta la intérprete y compositora que hace un guiño a la incertidumbre y a la resiliencia del ser humano que ha tenido que buscar “otra manera, otro rollo” para afrontar su cotidianidad. “Sólo hay que mirarnos ahora mismo, la distancia entre nosotros, la manera en la que nos hemos saludado tan extraña, las mascarillas... Todo es otro rollo, todo es otro plan...”, reflexiona.

Pero si hay algo que no cambia son los cariños y el respeto. Por eso, en Mira qué plan la artista ha querido rodearse de una buena parte de aquellos amigos que la acompañaron en su trabajo anterior, en Las Malas Compañías. Así Jesús Bienvenido, Merche Corisco, Los Vivos y Juan José Téllez compartirán este Mira qué plan con Carmen Morales y con su banda formada por el pianista Manu Sánchez García (que ayer la acompañó en el encuentro con los medios), el batería David León y el bajista y guitarrista Romain Manteau.

Para todos ellos tuvo Morales palabras de agradecimiento y de mucho amor. “No es utilizar estas compañías como estrategia de marketing, qué va, la presencia de todos estos artistas tiene que ver con las ganas de tocar con ellos, porque ellos hacen mis canciones más grandes, y porque pienso que compartir con los compañeros es una manera también de salir de tu burbuja creativa que te abre muchos horizontes”, explica.

Y en este contexto, tan bien arropada, nace para el público Televida (vida a lo lejos), cuyo videoclip estará disponible “como una semana después en las redes”. “En la música también hay otro plan, otra manera de trabajar. A mí lo que me interesa es que se escuchen las letras, el mensaje, y parece que la atención se capta más desde lo audiovisual”, explica Morales que adelanta que cada tema del nuevo disco se lanzará de esta manera y con su respectivo concierto de presentación.

La Buena Mujer

La Buena Mujer es el nombre artístico de Carmen Morales, compositora y cantante que en 2005 funda su propia banda de pop-rock-fusion en Cádiz , y en 2011 saca al mercado su primer disco, Esqueleto, producido por Surfonia S.L. En 2016, Carmen Morales saca su segundo disco, Escapistas, autoproducido y financiado a través de crowdfunding. Y en 2019 saca al mercado el tercer disco, La Buena Mujer y Las Malas Compañías, un disco (también autoproducido y autoeditado) grabado en directo , durante la Gira Malas Compañías Tour con artistas invitados de todos los estilos musicales que existen actualmente en Cádiz.

Carmen Morales

De amplia y variada formación artística, Carmen Morales estudia Filología Clásica en la Universidad de Sevilla y Escritura Dramática y Cinematográfica con Antonio Onetti en el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla.

Ha trabajado como guionista para Paso al Sur, productora de TV de Sevilla, y entre 2003 y 2004 escribe, dirige y produce su primer cortometraje, El Currículum, a través del Programa de Ayuda de Canal Sur para Jóvenes Realizadores.

Coautora de canciones interpretadas por otros artistas como Alameda, Chipo Guerrero, Morales tiene una formación musical autodidacta, aunque asiste y recibe cursos de guitarra y voz en diversas ocasiones (jazz, flamenco, bossa, rock) con profesores como Gabrielle Goodman, Celia Mur, Fernando Neder, Juan “El Cama”, Nono García, etc.

En la actualidad, compatibiliza su profesión de profesora de Enseñanza Secundaria con la de compositora y cantautora.