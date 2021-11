Un otoño al rojo vivo

El frío ya está aquí y apetece una buena lectura al calor del hogar. Hoy ofrecemos otras seis sugerencias entre las que no faltan algunos de los maestros de la novela negra de todos los tiempos.

El método Catalanotti

Vuelve el comisario Montalbano. Vuelve el maestro Camilleri. Salamandra ha editado una nueva aventura, la penúltima que el escritor siciliano nos regaló antes de morir: El método Catalanotti. La trama arranca en una velada como cualquier otra para el incansable mujeriego Mimí Augello en la alcoba de su enésima amante. Pero cuando el marido de ésta regresa inesperadamente a casa, la fiel mano derecha del comisario Montalbano decide deslizarse por la ventana y buscar refugio en el piso de abajo. De un peligro a otro: en el apartamento vislumbra en la oscuridad un cuerpo tendido en la cama, elegantemente vestido y rígido por el frío de la muerte. A la mañana siguiente, una llamada a la comisaría notifica el hallazgo de un cadáver bajo las mismas circunstancias, excepto que no coincide con el primer muerto. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Y qué ha sucedido con el otro cuerpo? ¿Por qué toda la escena del crimen tiene algo extraño que sabe a teatro?

La media luna de arena

Y seguimos en Italia, un país desde donde sigue llegando buena literatura noir. En esta ocasión Siruela ha editado La media luna de arena, novela de Fausto Vitaliano

Tras veinte años de servicio en el norte del país, el subteniente de carabineros Gregorio Misticò, conocido por todos como Gori; regresa a San Telesforo Jónico, el pueblo calabrés donde creció. La verdadera razón no la conoce más que Nicola Strangio, amigo de la infancia y oncólogo en un hospital de Milán. Gori está decidido a tomarse por fin las cosas con calma, a disfrutar de una vez de la espuma de los días. Sin embargo, cuando el joven sargento jefe Costantino le pide ayuda para resolver el asesinato del aristócrata Vittorio Celata de Lauria, algo en lo más profundo de sí le dice que no puede negarse... Un noir genuinamente mediterráneo, lleno de humanidad. Un placer absoluto para los amantes de Italia y del género.

Al rojo vivo

Los Ángeles, 1969. Al despacho de Easy Rawlins llega un joven exsoldado que no hace mucho estaba luchando en la selva de Vietnam. Necesita ayuda porque ha apuñalado a un hombre negro que estaba atacando a una chica y cree haberlo matado. No lo sabe con seguridad, ya que en la refriega alguien lo golpeó y lo dejó inconsciente. Normalmente, Easy nunca aceptaría un caso así, pero siente una extraña afinidad con su potencial cliente. La Serie Negra de RBA edita esta novela negra clásica que firma Walter Mosley, todo un referente del género.

Morir en noviembre

La editorial HarperCollins Policiaca ha editado Morir en noviembre, una espléndida novela negra que firma Guillermo Galván. En noviembre de 1942, el mundo arde en llamas y España, aun arrasada y en plena represión, es un nido de espías. Carlos Lombardi, de nuevo en Madrid, sobrevive como puede con su precaria agencia de detectives. No puede permitirse el lujo de rechazar ningún trabajo por lo que tiene que investigar y seguir a un misterioso viajante de comercio alemán. Nada puede apetecerle menos que volver a meter sus narices en los asuntos del Tercer Reich pero... tendrá que hacerlo. A su vez una aspirante a actriz de dudosa reputación aparece asesinada y la policía del estado no tiene mucho interés en investigar y descubrir que es lo que hay detrás. Por lo que Lombardi buscará la forma de hacer justicia viéndose atrapado en una sórdida trama de prostitución, cine y estraperlo.

El deseo de los accidentes

El matrimonio de Blanca, policía antidisturbios, y Alberto, profesor de Historia en un instituto, no pasa por su mejor momento a pesar de que acaban de ser padres. Después de su baja maternal, Blanca vuelve al trabajo, pero nada es como antes: siente que ya no está en forma y no puede dejar de pensar en su pequeña. El primer día la envían a cubrir la seguridad de un partido de la Champions, pero el fallo en el tiro de una bala de goma en una de las cargas policiales provocará que esa noche acabe de manera trágica. Este fatídico accidente supondrá el descenso a los infiernos de Blanca, que entrará en una espiral de destrucción con consecuencias devastadoras. En El deseo de los accidentes, de Rafael Caunedo, víctimas y culpables se entremezclan con maestría.

Juicio letal

El abogado y escritor gaditano Montiel de Arnáiz firma Juicio letal, continuación de A la velocidad de la noche, novela que va a ser llevada al cine. Estamos ante un thriller judicial de ritmo ágil y prosa potente que confirma que el autor maneja con maestría un subgénero dentro de la novela negra de la que autores como John Grisham son claros referentes. Aunque la novela puede leerse de manera independiente, tiene guiños a A la velocidad de la noche, por lo que igual es conveniente empezar por esta. Ambas generan una buena dosis de adicción.