Dos novelas en una del maestro John Connolly

Cada primavera, antes de que apriete el calor y Cádiz sea invadida por una horda de turistas ávidos de claridad, la editorial Tusquets me alegra la vida. Puntual a su cita, como cada junio, llega la nueva novela de John Connolly, un irlandés que se ganó mi corazón hace dos décadas y que desde entonces se ha convertido en uno de mis escritores fetiche. Connolly nunca me decepciona. Tiene una prosa tan potente y cuenta unas historias tan oscuras que a uno le dan ganas de mirar debajo de la cama antes de acostarse. Por más que los puristas desprecien la combinación de novela negra y esoterismo, el resultado en las novelas de la saga del detective Charlie Parker me resulta irresistible. Tengo mis favoritas, faltaría más, pero la colección es, en sí misma, indispensable. Desde Todo lo que muere hasta Las furias, el último título publicado en España y en el que, tras ausentarse de la última aventura protagonizada en Europa por Angel y Louise, esa pareja que son el ketchup y la mostaza de toda buena hamburguesa, Parker retoma el protagonismo.

En esta ocasión la novela es en realidad dos relatos protagonizados por Parker. El primero de ellos se titula Las hermanas Strange y nos presenta uno de esos personajes tan Connollyanos que provocan repelús y atracción a un mismo tiempo: el ex convicto Raum Buker. El tipo, que ya se las ha tenido tiesas con Parker y su pandilla (Angel, Louise y los hermanos Fulci), regresa a Portland tras salir del presidio e intenta no sólo recuperar su, digamos, relación a tres bandas con Dolors y Ambar Strange, sino que va sembrando de podredumbre el condado.

Un misterioso robo siembra aún más de desconcierto una comunidad donde, y esto es lo verdaderamente extraño, hay gente que vive de la manera más plácida posible.

En la segunda historia, que da título al libro, Parker lucha por proteger a otras dos mujeres mientras la ciudad de Portland se confina debido a una pandemia global, pero puede que sus clientas sean más capaces de cuidarse a sí mismas de lo que nadie hubiera imaginado.

Estas dos novelas en una del gran maestro de thriller moderno confirman que estamos ante un autor por el que no pasan los años y que, aunque en alguna ocasión ha coqueteado con la posibilidad de darle pasaporte al bueno y atormentado Charlie Parker, festejamos que aún siga entre los vivos.

En una entrevista concedida a este diario con motivo de la publicación de Antigua sangre, Connolly nos dijo al respecto lo siguiente:#“Tengo en mente una conclusión de la saga, o, por lo menos, una respuesta a la pregunta sobre la identidad definitiva de Parker, pero todavía no quiero terminar la saga. Me gusta mucho escribir estas novelas y mirar el mundo a través de los ojos de Parker y los otros personajes”.

La saga: ‘La santa compaña’, vuelve el Gonzalo de Berceo detective

Lorenzo G. Acebedo ha vuelto a hacerlo. Si en su primera novela, La taberna de Silos, en la que convirtió a Gonzalo de Berceo en un pertinaz investigador creando una obra redonda, con la segunda novela de la serie, La santa compaña, se ha superado y demuestra que estamos ante un fenómeno muy a tener en cuenta. Con un aire de intriga histórica medieval muy a lo Umberto Eco, pero mucho más divertido, en esta ocasión la trama se desarrolla en Santiago de Compostela, adonde ha llegado Gonzalo para participar en la celebración del jubileo. Además, siente curiosidad por probar una nueva variedad de vino elaborada por su amigo Lope con uva mencía. Mientras asiste a la misa mayor en la catedral, contempla cómo un arcediano, presa de un delirio místico, se interpone al paso devastador del botafumeiro, que lo destroza para horror de los fieles que atestan el templo. Este episodio se suma a una serie de sucesos inexplicables que está diezmando el cabildo de la catedral, lo que llevará al arzobispo, antiguo compañero de estudios de Berceo, a pedirle ayuda. En una atmósfera inquietante en la que no faltan extrañas visiones, acusaciones de brujería y apariciones de la Santa Compaña, Berceo se enfrenta al caso ayudado por el gustoso vino que Lope y la tabernera Lupa no dejan de ofrecerle. Una lectura trepidante en la que la intriga y el humor se mezclan con el terror y la erudición histórica.