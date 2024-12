Una novela que quita el sueño

Cádiz/Desde que Dolores Redondo irrumpió en el panorama literario nacional con su Trilogía del Baztán cada una de sus nuevas historias son esperadas con expectación por sus millones de lectores. Dos años después de publicar su último libro, Esperando al diluvio (Destino), en el que fue capaz de fantasear con la idea de que John Biblia, uno de los más famosos asesinos en serie de la historia, seguía con vida en Bilbao, nos trae otro novelón, de esos que se leen con el corazón en su puño, sin tregua, y que presentan personajes inolvidables y escenarios que son, en sí mismos, parte trascendente de la obra.

Las que no duermen NASH (editorial Destino) es una muestra más de la maestría alcanzada por una autora en plena madurez creativa.

Portada del libro.

En esta ocasión la trama arranca con la psicóloga forense Nash Elizondo, que documenta el origen de una leyenda sobre brujería en la sima de Legarrea, en uno de los Valles Tranquilos de Navarra, pero cuando desciende a la sima lo que halla es el cadáver de una joven desaparecida tres años atrás, Andrea Dancur; un caso que conmocionó al país entero, y por cuyo crimen una mujer cumple prisión.

Estamos en marzo de 2020, y el hallazgo y las nuevas pistas obligan a reabrir una investigación que esta vez se desarrollará en dos planos distintos: por una parte, a través del método científico, y por otra, mediante la profundización en la psicología de los implicados y el conocimiento de los misterios ancestrales.

Nash Elizondo, que se adentra en un territorio mítico y por momentos hostil, contará con ayudas inesperadas, y se pondrá al frente de una estirpe de mujeres que no se doblegan ni siquiera cuando son las víctimas.

La psicóloga de los muertos va a establecerse en Elbete, el pueblo donde vivió la víctima, lo quele permite investigar la vida de Andrea y en las raíces de su propia familia, que procede del mismo lugar. Así, encontrará a grandes aliadas y no pocos escollos:una red de mentiras y el hostigamiento de un superior con el que mantiene una relación tóxica, pero, sobre todo, le permitirá mantenerse cerca de la lúgubre sima.

Nash se siente irrevocablemente atraída por la llamada de ese siniestro lugar, puesto que presiente que aún oculta en sus profundidades algo más oscuro, antiguo y poderoso.

En última novela de Redondo vuelve a estar muy presente una constante en su obra: la violencia contra las mujeres, un eco de aquella difamación que significó considerar brujas a las que se apartaban del camino. Las que no duermen NASH es una investigación actual pero también una indagación histórica. En ambos casos la forense va a toparse con obstáculos insalvables pero también con la sororidad que le va a permitir salvar escollos en el campo afectivo, en el académico, en el policial, en el de la comprensión de los misterios que envuelven el caso.

La saga: Nueva aventura del detective creado por J.K. Rowling

La editorial Salamandra ha publicado recientemente en España la sexta entrega de las aventuras del detective Cormoran Strike. El creador de este personaje literario, que suma millones de lectores, sobre todo en Reino Unido, es Robert Galbraith, aunque este nombre no es sino un pseudónimo de otro mucho más conocido a nivel interplanetario: J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter.

La trama de esta nueva novela, que lleva por título Un corazón tan negro, arranca cuando Edie Ledwell, desesperada y desaliñada, se presenta en el despacho de Robin Ellacott, la detective privada no sabe muy bien que pensar. Edie, cocreadora de la popular serie de dibujos animados Un corazón tan negro, está siendo acosada por internet por un misterioso personaje llamado Anomie, del que está desesperada por descubrir su identidad. Robin decide que no puede ayudarla y no vuelve a pensar en ello hasta que, unos días más tarde, Edie aparece asesinada en el cementerio de Highgate, el escenario de la serie. Robin y su socio Cormoran Strike se ven entonces envueltos en la búsqueda de Anomie, un caso que pone a prueba sus poderes de deducción y los expone a una amenaza insospechada.

Un thriller apasionante y diabólicamente inteligente para los lectores.