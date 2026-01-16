Mick Herron gana el Premio Pepe Carvalho

EL autor británico Mick Herron, uno de los asiduos de nuestra página sobre novela negra, se ha alzado esta semana con la 21ª edición del Premio Pepe Carvalho, que se entregará el próximo 5 de febrero en el marco del festival BCNegra.

El jurado —formado por Daniel Vázquez Sallés, Dani Nel·lo, Àlex Martín, Olga Merino, Marta Marne y Carlos Zanón— ha destacado que el galardón “reconoce la trayectoria literaria del autor y su imprescindible aportación a la renovación de la novela negra, el thriller y la novela de espías contemporánea”. También ha subrayado que Herron ha construido una obra “lúcida, sólida y coherente, marcada por la precisión narrativa, una arquitectura literaria compleja y un humor irónico y corrosivo”, con una mirada que se aleja del glamur clásico del género para ofrecer “una aproximación más desencantada, crítica y profundamente humana”, en plena sintonía con el espíritu del Premio Pepe Carvalho.

Herron no sólo domina con maestría los arquetipos, temas y mecanismos clásicos del género, sino que ha sabido revitalizarlo con una mirada moderna y audaz. Su gran hallazgo fue huir deliberadamente de la épica tradicional para situar en el centro de la acción a un grupo de marginados del MI5: agentes apartados, castigados por sus errores y condenados a la irrelevancia dentro del propio servicio secreto británico. Una idea sorprendente que rompía con décadas de héroes impecables y devolvía al espionaje su vertiente más frágil, irónica y humana

Su consagración internacional definitiva llegó de la mano de su ciclo dedicado a Jackson Lamb y sus caballos lentos: un grupo de agentes relegados a la Casa de la Ciénaga, ese purgatorio burocrático donde van a parar quienes han cometido errores imperdonables. Allí trabajan bajo la dirección de Lamb, un veterano del espionaje en Berlín (antes y después del Muro), desaliñado, brutal en las formas, de lengua afilada e inteligencia implacable. Herron ha convertido a este elenco de proscritos en protagonistas de un universo literario que combina intriga, humor corrosivo, crítica política y un retrato emocionalmente complejo de sus personajes. Tras la publicación de Caballos lentos, la productora See-Saw Films adquirió enseguida los derechos y desarrolló una adaptación para Apple TV que ha multiplicado la visibilidad del autor a escala mundial. Gary Oldman encarna a Jackson Lamb con un magnetismo descomunal, muy recordado por los amantes del espionaje por su papel en El topo, a partir de la novela de John le Carré, acompañado por Jonathan Pryce y Kristin Scott Thomas, entre otros intérpretes de primer nivel.

Salamandra publicará el próximo 29 de enero su nueva novela Las horas secretas, un apasionante thriller de espionaje sobre una desastrosa misión del MI5 en Berlín tras la Guerra Fría. Una novela independiente, que no forma parte del ciclo Caballos lentos, pero que dialoga con su universo y confirma el extraordinario talento de Herron para explorar traiciones, dobles vidas y los mecanismos ocultos del espionaje.

Novedad: ‘El verdugo de Gaudí’, la primera novela de la saga de Milo Malart

Ediciones Destino ha recuperado recientemente la primera novela de la serie negra Milo Malart (El verdugo de Gaudí) con motivo del estreno a finales de 2025 de su adaptación como serie televisiva de la mano de Netflix.

En la fachada del emblemático edificio de La Pedrera de Gaudí aparece colgado un cuerpo en llamas a pocos días de la consagración de la Sagrada Familia por parte del papa. Cuando los investigadores del crimen se encuentran en un callejón sin salida, el inspector Milo Malart ―apartado del servicio por un expediente disciplinario― es reincorporado al Grupo de Homicidios para ayudar a aclarar el brutal asesinato. Tras analizar las pruebas, Milo sospecha que la ciudad se enfrenta a un asesino en serie cuya venganza no ha hecho más que comenzar. Al principio sus ideas provocan incredulidad y rechazo en el grupo, pero la sucesión de nuevos crímenes atroces confirmará la peor de las pesadillas.