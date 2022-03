Un maestro de las novelas de espías

Daniel Silva es uno de los grandes maestros actuales de las novelas de espionaje, un género entroncado con la novela negra y que tiene en John Le Carré a su gran referente. A pesar de que su nombre pueda llevar a engaños, Silva es estadounidense, nació en Michigan en 1960, aunque se educó en California. Estudió relaciones internacionales, pero muy pronto se decantó por ejercer el periodismo y sus viajes a Oriente Medio le permitieron conocer de primera mano algunas de las intrigas de nuestro tiempo. Ahora que el viejo Telón de Acero parece querer resurgir del frío con la invasión genocida de Ucrania por parte de Rusia, vuelven a estar muy de moda estas novelas apasionantes y adictivas, divertidísimas pese a que algunos autores las convierten en verdaderos rompecabezas. No es precisamente el caso de Daniel Silva, que se muestra como un tipo muy honesto con sus lectores.

Su nueva novela ha salido a la venta en este mes de marzo, editada en España por HarperCollins Ibérica, y lleva por título La violonchelista. En esta ocasión su personaje más icónico, Gabriel Allon, una especie de moderno James Bond, elegante, sutil y muy bien informado, tendrá que enfrentarse a nuevos peligros, muy actuales, por desgracia, merced a los sueños imperialistas de Vladimir Putin.

La trama arranca con del fatal envenenamiento de un millonario ruso, que provoca que Allon deba emprender un peligroso viaje por Europa y entrar en la órbita de una virtuosa música que puede tener la clave de la verdad sobre la muerte de su amigo.

La intriga que nuestro espía descubre conduce a canales secretos de dinero e influencia que van al corazón mismo de la democracia occidental y amenazan la estabilidad del orden global.

Daniel Silva aborda con maestría temas de rabiosa actualidad, como el Covid y las vacunas, el asalto al Capitolio, la política de Putin en Rusia, el poder de Q-Anon en USA, así como otros elementos clásicos del universo Silva.

“El ritmo frenético de La violonchelista nunca te da un respiro mientras su acción viaja desde Zúrich a Tel Aviv o a París, y más allá. Silva nos atrae con una historia llena de ingenio y perfectamente hilada, creando suficientes sorpresas para estremecer incluso al lector más suspicaz”, ha dicho de esta última obra de Daniel Silva el Wall Street Journal.

Número uno de la lista de best sellers de The New York Times, es el galardonado autor de El espía inglés, La viuda negra, Casa de espías, La otra mujer, La chica nueva y La Orden publicados con gran éxito por HarperCollins Ibérica. Sus libros, editados en más de treinta países, se encuentran entre los más vendidos en todo el mundo. El momento actual es el mejor para coger entre manos una buena novela de Daniel Silva. Yesta última es de sus obras más conseguidas.

‘1794’, la segunda entrega de la Trilogía de Estocolmo

Quienes aún no conozcan a Niklas Natt och Dag están perdiendo un tiempo precioso. El autor sueco, que nos encandiló con 1793, es una de las más gratas sorpresas que ha caído por nuestras manos. Por eso actualmente devoramos el segundo libro de su Trilogía de Estocolmo y que, como no podía ser de otra manera, lleva por título 1794.

En esta ocasión la novela no arranca con nuestros dos protagonistas anteriores, sino que va tomando velocidad y suspense conforme avanza. El inicio es casi un cuento de hadas, una historia de amor entre dos seres puros separados por su distinta cuna, uno noble, otra campesina. El exilio de Erik Tres Rosas a las Antillas sirve al autor para realizar un dibujo dramático de lo que fue el tráfico de esclavos con las Indias Occidentales en el siglo XVIII.

Pero no teman porque Erik vuelve a Suecia para reencontrarse con su amada Linnea Charlotta. Y hasta ahí puedo contar sin incurrir en destapar una trama magníficamente urdida por el escritor.

Para quienes disfrutamos con la primera entrega, hay que decir que nos preocupó que Mickel Cardell, el hosco veterano de guerra que acompañó a Cesil Winge en 1793, no aparece en todo el primer acto de la obra. Pero cuando lo hace, no defrauda. Dos libros imprescindibles.