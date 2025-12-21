La Llave: "En vez de 'No lo consigo' habría que llamar al disco lo estamos consiguiendo"

Cuando el destino –y el productor Ismael Moya– los reunió allá a finales de 2021, Eugenio Sobrino, Aaron Blasco y Agustín Sánchez encontraron su sitio. Su lugar en la industria musical que, con más o menos precocidad, con más o menos profesionalidad, ya habían comenzado a transitar desde hacía unos años. Nacía entonces La Llave, para abrir las puertas del alma de miles de oyentes que en estos cuatro años han podido disfrutar de sus primeros éxitos que ahora se reúnen en el disco, su primer disco, No lo consigo. “Aunque en vez de No lo consigo, habría que llamarle lo estamos consiguiendo”, ríe Agus, extremeño de Don Benito, muy satisfecho por la acogida del trabajo debut.

También lo está Eu, sevillano de La Puebla del Río que explica la doble intención de este disco, “por un lado, recopilar todos los temas que La Llave teníamos ya en la calle y darle, un poco, un sentido” y, por otro, satisfacer el lado más “romántico” de los integrantes de la formación que ven en el formato disco un objeto “muy especial”. “Sinceramente nos hacía mucha ilusión tener un disco”, confiesa Eu justo antes de que Agus reconozca que “¡fue lo primero que le dije a mi madre!”, ríe.

Un trabajo conformado por “diez canciones que, en su mayor o menor medida, están teniendo bastante repercusión”, explica Aarón, madrileño de raíces extremeñas, que se congratula por los “buenos números” pero, sobre todo, “por la oportunidad de hacernos a nosotros mismos este regalo donde, además de temas que ya estaban en la calle, está incluido el No lo consigo original, el que grabamos nosotros tres”, hace la diferencia con respecto al tema que popularizaron junto a Jalezz.

El músico, y el tema con los chicos de La Llave, por supuesto que no falta en este compacto, que también incluye las colaboraciones de Demarco Flamenco (Esta obsesión), Raúl Camacho (Quién será), Kiko & Shara (Solos tú y yo). “Cada uno de ellos ha sido un descubrimiento y las colaboraciones han surgido siempre de manera muy natural, muy fluida”, asegura Agus que también destaca “la gentileza” de muchos de estos artistas que “colaboraron con nosotros cuando no nos conocían, como es el caso de Kiko & Shara que fueron los primeros que quisieron cantar con La Llave y le estamos agradecidos infinito, bueno, ya es que son nuestros amigos”, se enorgullece.

Y es que el agradecimiento y la generosidad son valores al alza siempre en La Llave donde los egos artísticos se mantienen a raya “porque todos miramos hacia el mismo lugar, cada uno sabe cuál es su posición en el grupo y, lo más importante, nos admiramos y nos respetamos como personas y artísticamente”, define Aarón, descripción que Eu y Agus apoyan “cien por cien”. “Los tres nos parecemos mucho en forma de ser, eso hace todo más fácil”, coinciden los músicos con su primer disco, “y no será el único”, bajo el brazo.

Los temas favoritos de 'No lo consigo' para los miembros de La Llave y los artistas que más les han influenciado

En la memoria sentimental y musical de Aarón Blasco, los viajes en el coche familiar de Madrid a Extremadura ocupan sus recuerdos más queridos. "Íbamos todo el camino escuchando las cintas de Los Chichos, de El Arrebato... Con todo eso he crecido yo y, según ha ido avanzando el tiempo he descubierto más música de otras épocas. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escuchando mucho a Manolo García y a El Último de la Fila y a Triana. La verdad que ahora me gusta mucho un cantautor y una letra profunda, eso me vuelve loco", explica.

Aarón, cuyo hermano es "el culpable" de su relación más profesional con la música ya que fue él quien lo apuntó "con 13 o 14 años a un concurso sin avisarme" (La Voz Kids), recomienda de No lo consigo el tema Quién será que La Llave canta con Raúl Camacho. "Es una canción que desde la primera vez que la escuché, me enamoró".

Para Eu "la musicalidad" de No lo consigo y de Te esperaba comparten a partes iguales sus preferencias pero, además, el sevillano no puede dejar de reconocer que Por los tejados de Madrid, aunque no esté en este primer trabajo, es el tema favorito de su grupo. "Es muy especial por lo que significa, fue el tema que nos unió, el primero que sacamos juntos, por eso le tengo un cariño especial y por eso quisiera nombrarlo aunque no esté en este trabajo", cuenta.

El joven de La Puebla del Río, que según su familia empezó a cantar "de muy pequeñito con las canciones de las películas de Disney", ríe, pasó en su adolescencia por diferentes "grupillos" de su tierra. "Grupos con colegas del instituto que nos gustaba la música y nos íbamos por ahí a tocar, fue una buena época, lo pasábamos muy bien también", rememora el músico que se reconoce influenciado, sobre todo, por la propuesta artística de Alejandro Sanz. "Mi madre, mi tía, me lo ponían en bucle de pequeñito, eran fanáticas de Alejandro, y yo creo que eso me marcó. Además, por supuesto, de la música de mi gran amigo Javi Moya, que es de mi pueblo y que amo lo que hace", alaba.

A Agus la tierra le tira y el recientemente fallecido Robe Iniesta y su grupo Extremoduro han marcado el oído musical del joven extremeño, que se ha movido entre el rock, "pero también el flamenco". "El Barrio también ha sido otra influencia importante", cuenta el integrante de La Llave que siempre ha sentido una inquietud importante "por todo lo artístico". "De pequeñito me encantaba dibujar y escribir poesía y a eso de los 17 años apareció por mi casa una guitarra y empecé a enamorarme de la música", recuerda.

Entonces llegaron los concursos, los más modestos por su tierra, y los más relevantes (el joven también pasó por el talent televisivo de La Voz) y los primeros conciertos en solitario tanto acompañado de su guitarrra como del piano que también maneja. Eso sí, Agus valora que en La Llave es donde siente que ha encontrado su "sitio", asegura el músico que tiene como tema favorito de No lo consigo la canción Brindemos al sol "porque es súper bonita y por lo qu significa, ya que habla de la familia, de las cosas pequeñitas que a veces no nos damos cuenta que tenemos pero que son nuestro gran tesoro", dice.