Lolo Ruiz: "Recordar la historia de Carrusel es también recuperar parte de la memoria de Cádiz"

Lolo Ruiz está “nervioso”, “muy nervioso”. Lo confiesa con una suerte de responsable preocupación de la que hacen gala los que respetan sumamente su casa. Porque Alcances, en cierta manera, es hogar donde está creciendo como cineasta el director de La balada perdida, la cinta sobre la historia de la compañía de teatro Carrusel con la que esta tarde se inaugura la 54 edición del Festival de Cine Documental en el Castillo de Santa Catalina. “Sólo espero que llegue al mayor número de personas posible, no sólo porque, al fin y al cabo, ese es el sueño de todos los que nos dedicamos al cine, sino porque recordar la historia de Carrusel es recuperar también parte de la memoria de Cádiz”, anhela el gaditano.

Así, en La balada perdida el realizador (director, guionista, montador y sonidista del documental) se sumerge en la búsqueda de actores y testigos partícipes de ese alumbramiento del teatro independiente gaditano que se llamó Carrusel (antes Teatro Estable Gaditano) que nació en los albores de los 70 (1973) y que vendría a morir en 1984 dejando entre una fecha y otra “siete montajes que destacaron tanto a nivel nacional como incluso internacional por sus puestas en escena, su poesía visual y su rotunda transgresión para la época, recordemos, finales de la Dictadura”, contextualiza Ruiz que, de hecho, ha construido su película “desde esa propia búsqueda”.

“La balada perdida arranca con la noticia de la muerte de Jesús Morillo, uno de sus fundadores de Carrusel, y cómo, a partir de este hecho, nos ponemos a rastrear a los actores y a las personas que en su momento conocieron a la compañía, haciendo, de alguna manera, un documental sobre el propio proceso del documental”, detalla su director que, junto a Elisa Sánchez, en la fotografía, la ayuda de Víctor Fatou y la música de Juan Marchena, ha realizado “una treintena de entrevistas” durante los “tres años” que le ha llevado poner en pie el proyecto.

Un tiempo, eso sí, dilatado por la pandemia. “Aunque terminara el confinamiento hay que tener en cuenta que teníamos muchas restricciones de movimiento y de horarios y, además, cuando estos también terminaron, había gente que, lógico, ponía reticencias a desplazarse por miedo a contagiarse”, explica Ruiz que, ante la cantidad (a pesar de todo) de material resultante, también lo tuvo “complicado” en el montaje. “¡Qué dejar fuera!”, ríe.

Y aunque el periodo de preproducción se le hiciera eterno en un principio, después, confiesa, se ha “alegrado mucho” puesto que “hemos conseguido cosas que, si la película hubiera estado lista, antes no habríamos tenido, y hubiera perdido mucho”.

Lolo Ruiz se refiere al material audiovisual que “a última hora” apareció sobre la compañía Carrusel. “Y es que nos enfrentábamos a un problema porque, aunque teníamos mucho material gráfico gracias a Joaquín Hernández Kiki, que había seguido a Carrusel de cerca en la época, la película avanzaba pero no teníamos ninguna grabación de la época, excepto una entrevista de los fondos de la RTVE a Jesús Morillo y Miguel Ángel Butler. Pero a última hora, incluso con el montaje ya empezado de la cinta, apareció en el Centro de Estudios de las Artes Escénicas de Andalucía un vídeo con una función completa de Medea. Imagínate qué alegría. Eso cambió todo, cambié el montaje y la idea que tenía pero le ha aportado un montón”, reconoce.

Con todo, lo que no varió para Ruiz es el tono –“emocional, sentimental pero también de búsqueda de la memoria y de la verdad”– que quiso darle a La balada perdida desde que surgiera la idea de tomar las riendas de este proyecto “un día en el Espacio Quiñones”.

Así, según recuerda Ruiz, el realizador acudió a “un encuentro organizado por la Mesa del Teatro” en la casa de los Amigos de Quiñones en el que se iba a hablar de la historia de Carrusel. “Y como yo también me dedico al teatro pues me interesaba conocer más sobre esta compañía de la que, la verdad, no tenía mucha idea”, confiesa el gaditano que, asegura, se quedó “tan alucinado” de lo que allí escuchó “de boca de Miguel Ángel Butler (también fundador de la compañía), José Luis Gámez, Fernando Bonat y gente que había presenciado sus espectáculos” que cuando escuchó que había un proyecto para recuperar la memoria de Carrusel “me ofrecí a colaborar”.

De esta forma al proyecto –que inicialmente Butler, Bonat y la experta en investigación teatral Desirée Ortega idearon como un libro- le creció en paralelo este documental en el que desfilarán caras tan reconocibles de Carrusel como las de sus fundadores, actores como May Vázquez, “una de las pocas actrices con las que contaban ya que en Carrusel los hombres también interpretaban personajes femeninos”, o el reconocidísimo Manuel Morón. “Él se unió a Carrusel en Marat-Sade y la verdad que es muy interesante todo lo que cuenta sobre el contexto histórico en el que se movían y se defendían”, adelanta el realizador que también ha querido contar con dramaturgos gaditanos de la actualidad como Ana López Segovia y José Troncoso que “precisamente nos hablan de cómo influyó en ellos lo que hacía Carrusel”.

“Realmente, esa huella es la que también nosotros quisiéramos transmitir con el documental. Que la gente que haya conocido a Carrusel, lo vea y se conmueve, pero que todos aquellos que no conocían a esta compañía se acerquen a ella a través de la película y se dejen impactar o inspirar por lo que hacían, que era realmente bueno y con muy pocos recursos”, espera sobre La balada perdida –título, de hecho, de la primera obra propia de Carrusel – que esta tarde, a partir de las 20.30 horas, verá la luz en el Festival de Cine Documental Alcances.

“Además, se da una circunstancia muy bonita y es que además de mi historia personal con el festival –seguidor desde niño de la cita y donde hace dos años se alzó como ganador junto con Elisa Sánchez de Rueda Cádiz por el corto El del Laurel–, Carrusel estrenó la obra Marat-Sade, de Peter Weiss, en el Alcances del 78. Así que devolverlo hoy de nuevo al festival pues es algo que nos honra mucho”, asevera sobre un estreno que, “para quien no pueda acudir este viernes”, se repetirá el día 6 de octubre en el ECCO.

Lolo Ruiz

Lolo Ruiz (Cádiz, 1986) es un gran aficionado al cine desde pequeño aunque, confiesa, que fue con Psicosis, su primer contacto con el cine de Alfred Hitchcock, cuando el veneno del cine se apodera de él y su vida comienza a girar alrededor del cine y el audiovisual. De hecho, la Muestra Cinematográfica del Atlántico (Alcances) "y la oportunidad que conllevaba de ver películas que no estaban en el circuito comercial" fue uno de los alimentos que fortaleció su pasión.Una pasión que se convirtió en vocación que cimentó con formación. Así ha estudiado Realización de Audiovisuales y Espectáculos en el I.E.S. La Granja (Jerez de la Frontera) para después licenciarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. En ese periodo formativo creó junto a varios compañeros de la Facultad la productora Filasexta con la que realizó algunos de sus primeros trabajos.Lolo Ruiz ha escrito y dirigido cortometrajes de ficción como El Cucaracha, Vivir del Mar, El Tótem (premio Rueda Cádiz a Mejor Elemento) y El del Laurel (primer premio Rueda Cádiz); ha actuado en otros (Que Dios nos Perdone, Pan Mojado...) y ha dirigido y escrito el documental En las cocinas de la Trattoria, sobre el coro de Julio Pardo de 2014.

Además en teatro, ha estrenado las obras Mitad y mitad y El crédito con la compañía que tiene con Félix García, Entretanto Teatro