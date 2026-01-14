Facetas del cómic franco belga

Y lo hacen en este mes de enero renovando el fuerte compromiso que esta editorial madrileña tiene con la Bande Dessinée, ya que los que conocemos su trayectoria a la hora de traer material de calidad para que disfrutemos los lectores españoles, vamos a pasarlo de lo lindo con dos títulos, muy diferentes entre sí, pero ambos son muy recomendables, ya seas fan del cómic más ‘clásico’, de aventuras o prefieras esa nueva ola que supuso el nacimiento de Label 619.

Y precisamente comenzaremos este recorrido con una nueva entrega de Lowreader, la séptima ya, en la que como ya es costumbre en la casa, existe una curiosa mezcla a la hora de llevarnos de la mano a ese otro ‘lado’ de la vida, más oscuro y violento, y en la mayoría de las ocasiones, totalmente terrorífico.

En esta ocasión, el pater y fundador de este sello, RUN, ejerce las labores de guionista junto al que, en aquel momento, llegaba como nuevo miembro del grupo, Petit Rapace, al que ya todos conocemos por estos lares gracias a su obra protagonizada por esos chavalines que tratan de sobrevivir entre basuras, Slum Kids (obra también publicada, como no podía ser de otra manera, por Nuevo Nueve).

Pues bien, en esta ocasión, el tema a tratar es el de la mítica Dark Web, ese espacio virtual en el que se supone que uno puede adquirir ‘cosas’ que no están a tu disposición en ningún otro lugar y que, por supuesto, son del todo ilegales (léase drogas, armas…).

Pero eso no es todo, porque nos sumergiremos de cabeza en la oscuridad más total cuando dos colegas hablen precisamente de este lugar, lo que lleva a uno de ellos, Fahrid, a preguntar por la existencia real de las Red Rooms, espacios en los que se comenten atrocidades inimaginables, observadas mientras tanto por un secreto grupo que parece disfrutar de lo que contemplan.

Una cosa llevará a la otra, y el amigo de Fahrid conseguirá acceder al Círculo Medusa, y sin él saberlo, iniciará un camino sin retorno, violento y terrorífico, que de hecho hará que compruebe en sus propias carnes que la existencia de Red Rooms es totalmente real…

Esta escalofriante séptima entrega se completa con textos que nos sumergen de lleno en este oscuro mundo, además de un relato escrito por Tanguy Mandias, que pone en primera plana el tema de bullying y las redes sociales, pero llevado al extremo más tétrico.

Respiremos hondo, porque tras esta experiencia que nos pondrá los vellos de punta, llega a nuestras manos la nueva peripecia de SuperGroom, defensor de la ciudad de Nueva Bruselas que, tras su antifaz, se esconde nada más y nada menos que el pelirrojo Spirou.

En los últimos tiempos, algo vapuleado tras la dura experiencia que supuso enfrentarse en los peligrosos WOW a gente mucho más poderosa que él, como La Centaura, ha preferido dejar el uniforme de héroe y dedicarse a labores más mundanas, como el mantenimiento de jardines, cosa que le apasiona, así como su profundo ecologismo.

Pero claro, el misterio aparece en el relato cuando Spirou recibe un mensaje que le cita en un lugar que destaca entre la arquitectura de la urbe, el coloso de cristal y hormigón de Gaia, una poderosa multinacional.

Las sorpresas tan solo han empezado, ya que una vez ataviado con su uniforme y equipo repleto de gadgets creados por Pacome de Champignac, Spirou se va a encontrar con que las noticias sobre la muerte de cierto personaje no eran del todo reales. Lubna, su fan más fiel, está vivita y coleando, y se va a convertir en acompañante en esta aventura que está a punto de comenzar.

Y es que desde el momento en el que entren en el enorme edificio, notará que las cosas no van bien, el ambiente es demasiado gélido, y ya será demasiado tarde cuando se encuentren cara a cara con una vieja conocida, que antes de que pierdan el sentido les explicará el plan que ha ideado…

Cuando el inusual cuarteto (no nos olvidemos de la fiel ardilla Spip) abra los ojos, se encontrará ante un paisaje nuevo, un futuro que nunca pudieron imaginar, en el que el peligro acecha en todas partes debido a las letales creaciones del eternamente sonriente Anansi, que los perseguirá a los largo y ancho del lugar.

Allí se toparán con una nueva sociedad, que a duras penas ha sobrevivido al plan de La Centaura, que para nada ha salido como ella calculaba.

Afortunadamente, no todo serán problemas, y viejas y conocidas caras aparecerán para ayudar a los protagonistas en esta increíble peripecia, llevaba a las viñetas por el talentoso tándem formando por Vehlmann y Yoann.

Este año de lecturas comiqueras no podía empezar de mejor manera, así que no esperéis más, ¡Corred ya a vuestra librería de confianza!