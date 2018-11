El doble en 3D de la película 'Súper López' también es obra de Leonstudio

Cuando las escenas de riesgo de una película no pueden afrontarla ni el actor protagonista ni tampoco el doble por el peligro que conllevan se recurre al doble digital. Éste es el encargo que en torno al personaje de Súper López ha recibido Leonstudio, la empresa isleña de diseño gráfico que dirige Javier León, que sigue sumando triunfos en el mundo del diseño digital y de los efectos especiales. Su cometido ha sido conseguir la imagen del doble en 3D del Súper López que encarna Dani Rovira para la empresa El Ranchito, que es la encargada de los efectos especiales para esta película dirigida por Javier Ruiz Caldera y que puede verse en los cines desde el pasado 23 de noviembre.

De crear este doble “para las escenas en que Dani vuela o se estrella contra el suelo” se ha encargado concretamente Esau Pérez, que trabaja de la mano de Javier León casi desde los inicios.

Para obtener esta imagen que componen a través de la técnica de la fotogrametría trajeron a Dani Rovira a San Fernando, a su estudio, “un tipo fantástico, un gran profesional”, apunta Esau Pérez. “Lo colocamos en el centro de un cilindro rodeado de 90 cámaras y creamos el modelo 3D del actor”, explica su autor. Ya después “ese modelo se trabaja, se depura y se va ahondando en el detalle para que sea algo más fidedigno”, añade.

El proceso continúa con la creación los denominados assecs, que son los elementos que forman parte de la escena como puede ser una mesa o un árbol, pero que en el caso del trabajo que afrontan en Leonstudio se ha centrado exclusivamente en la imagen de Dani Rovira. Una técnica relativamente nueva y que obtiene un resultado final mucho más fidedigno que hace diez años, cuando se recurría al modelado, explica Esau Pérez.

El trabajo de Súper López no es el primero que emprenden en esta materia, pues lo han hecho antes para la película La piel fría y para una publicidad de la marca deportiva Joma, entre otros. En el caso de la película dirigida por Javier Gens, han utilizado el doble en 3D “para generar multitudes”, como ocurre en el momento en que el faro en el que se resguardan dos hombres son asediados por unas extrañas criaturas marinas. “Se trata de cientos de monstruos que atacan a un faro, de modo que en vez de maquillar a tantas personas a la vez, pues se multiplican digitalmente”.

Esau Pérez trabaja en el equipo de Javier León desde los comienzos de la empresa. “Comencé estudiando Ingeniería Electrónica, pero me pasó un poco como a Javier, que no era lo mío y me pasé al diseño gráfico y de ahí di el salto al 3D”.

Juntos han logrado convertirse en un referente internacional en el panorama de la industria digital, en la que han trabajado para cineastas como Alejandro Amenábar, Javier Fesser, Jean Jacques Annaud –con el que trabajó en su primera película Su Majestad Minor– o con Carlos Grangel, que es el creador de La Novia Cadáver y de las películas de Dreamwork. También producen mucha publicidad, sector en el que han trabajado para grandes marcas como Sega, Coca Cola, Ford, Nike e incluso McDonadl.

Con Javier León al frente, que actualmente cuenta con un equipo de diez personas, atesoran un Goya por los efectos especiales que recreaban la biblioteca de Alejandría para la película Ágora, de Amenábar, y participaron en los efectos especiales en la película Camino, que también se hizo con el Goya. Hace unos meses Javier León estuvo nominado a los premios Emmy y siguen recibiendo encargos en el campo de la fotogrametría en 3D, dobles digitales, en el que son pioneros en España.