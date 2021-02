En las redes sociales del Museo de Cádiz se ha compartido una imagen que, en pocos días, cosechó el favor del público, convirtiéndose en una de las fotografías de Instagram con mayor feedback para el centro provincial. Su autor, el jerezano Agustín Niño; el motivo, el descubrimiento del sarcófago fenicio masculino. Eso sí, con un playmobil arqueólogo como protagonista.

"Existe todo un movimiento alrededor de Playmobil sobre recreaciones y sobre viajes. Hay incluso quien tiene su playmobil tuneado como si fuera él y se lo lleva de viaje haciendo fotografías por donde va. Es todo un movimiento, como te digo, y hay gente que hace cosas súper chulas", explica Niño que recuerda que la conocida marca de juguetes ha facilitado la realización de este tipo de escenas "con la creación de su línea playmobil Historia, muy centrada, sobre todo, en Roma y Egipto".

Niño, que es un gran amante de la Historia -"empecé a estudiar la carrera en la UCA pero no la terminé porque me puse a trabajar pero, aun así, sigo leyendo mucho sobre Historia", explica-, decidió hacer "este guiño" al descubrimiento del sarcófago masculino, un hallazgo que tuvo lugar en mayo de 1887 en la zona de Punta de Vaca, con uno de los muñecos arqueólogos y una pequeña réplica de esta joya del Museo "comprada en la tienda Herakles, que si tuviera la cartera llena me llevaría más de la mitad de la tienda", ríe el jerezano que envió la foto al Museo de Cádiz que, pronto, se hizo eco en sus redes sociales del detalle.

Además, y aunque no le puede "dedicar mucho tiempo", Niño tiene en sus redes sociales algunas escenas más de viajes. "Sí, tengo al peregrino en el Camino de Santiago, que lo he hecho 8 veces, y también en un viaje a Roma fotografié en el Coliseo a un gladiador y a un león; en el Arco de Tito puse a un emperador y en las catacumbas de Priscila, las más antiguas de Roma, me llevé a un muñeco que tengo tuneado al estilo de Indiana Jones", detalla el aficionado que está detrás de hacer un nuevo montaje "cuando se pueda" en el Alcázar de Jerez.

"Hay mucha gente que se dedica a hacer estas cosas, sólo tienes que buscar por internet y verás la cantidad y, casi todos, ronda entre los 35 y los 40, la generación que crecimos con estos juguetes... Por eso playmobil saca también tantas cosas. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, a los artistas españoles los tiene un poco olvidados. En el Museo del Prado, por ejemplo, me compré una figura que tienen de Alberto Durero, que es alemán, y no había ninguna de ningún pintor español y, hombre, yo creo que tenemos muchos que se lo merecen", reivindica.