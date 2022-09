Niña Pastori: "Mi vida es el cante y en el escenario siempre lo doy todo, esté como esté"

Niña Pastori, una de las artistas más queridas dentro y fuera de los límites de nuestra tierra, cierra este domingo el ciclo de Conciertos Bajo la Luna, en Sanlúcar. Una cita para celebrar a la artista de San Fernando que ya ha cumplido más de un cuarto de siglo de carrera musical y está “mejor que nunca”.

–La gira de sus 25 años de carrera comenzó en el Falla en junio de 2021, hace más de un año, y continúa. No creo que sea mal augurio para lo que queda por delante, ¿no?

–Al contrario, más no se puede pedir. Yo creo que estoy en mi mejor momento, no tengo ninguna duda. Y es verdad que he vivido muchos años muy bonitos, he disfrutado siempre del público y he tenido la suerte de contar con seguidores fieles desde hace mucho, algo de lo que me siento súper orgullosa, pero ahora... No sé, serán los años, que te sitúan o no sé decirte la razón, pero el caso es que está yendo todo muy bien, noto una cosa especial en todos los sitios que voy y eso me llena de energía a la hora de salir al escenario. Me da mucho empuje, mucha fuerza.

–¿Ha habido algún momento especial en esta gira? ¿Un momento para el recuerdo?

–Es que cada noche es una historia diferente porque, aunque vayamos el mismo equipo y sea la misma gira, salimos todos con unas ganas... Y digo todos porque no sólo soy yo, que sabéis que el cante es mi vida y lo doy todo esté como esté, sino toda la gente que trabaja a mi lado también tienen esa misma ilusión y alegría. Pero, bueno, por destacar una cosa reciente, nos hemos llevado en el corazón a Lola, una niña de Córdoba que nos ha vuelto locos a todos...

–¿Y eso?

–Pues fue en mi último concierto en Córdoba. Lola tiene 7 años y tiene síndrome de down. Yo desde el escenario no paraba de mirar a esa niña chiquitita, con esa cara guapísima para comérsela, porque es que se sabía todas mis canciones. Iba con el grupo de mujeres de su familia, que habían quedado todas, la madre, las primas, las hermanas, y, de verdad, era digno de verla... La madre era fan mía y se ve que la niña ha escuchado todas mis cosas desde que nació. Sembrá. Así que la saqué, se animó, subió y me hizo el regalo de mi vida pues se puso a bailar espontánea, como son los niños de naturales, que son pura verdad. Un momentazo.

–Otro momentazo fue verla en una de las citas de este verano de Alejandro Sanz en el Estadio. Bueno, y a Chaboli, que tocó durante todo el concierto...

–Bueno, fue súper bonito. Ya ves tú, Alejandro, sobra todo lo que diga, la gente sabe lo que yo lo quiero, la relación tan bonita que tenemos desde hace tanto tiempo... Fue muy especial, en el escenario, antes y después de salir. Además a Chaboli le hizo mucha ilusión que Alejandro lo invitara a tocar y nada, él se lanzó sin saberse nada pero es un talento. Así que sí, maravilloso fue.

–¿Le gustaría a usted un concierto en el Nuevo Mirandilla o en Cádiz se queda con el Falla?

–A ver, es que no tienen nada que ver. Cuando se canta para mucha gente es muy bonito, muy satisfactorio el ver un estadio o una plaza de toros llena nada más salir, pero los teatros son otra cosa, tienen otra cercanía que es más buena para el flamenco, la acústica también, te permite quitarte el micro, la gente te ve más cerca... Pero bueno, también cantar en el estadio sería algo maravilloso para mí.

–Aparte de una gran artista, es también usted muy buena aficionada. Recomiéndeme a quién esté escuchando ahora.

–Es que ahora mismo estamos rodeados de artistas buenísimos en nuestra tierra. Está Alonsito (Rancapino Chico) que está cantando que no es normal de bonito, está también en Chiclana Antonio Reyes, en Jerez está la María Terromoto, que es una locura, Lela Soto, de los Sordera, cantando increíble, Jesús Méndez, un portento. En Cádiz está la Encarnita (Anillo) que no se puede cantar más bonito y haciendo unas cosas preciosas con su marido (Pituquete) y mi David Palomar y mi Anabel (Rivera), que no se puede tener más arte. Y luego está Israel Fernández, que está haciendo unas cosas preciosas y acercando mucho a la juventud al cante, y eso me encanta, y Kiki Morente... No sé, mucha gente..., Y si me meto en el baile y la guitarra es que no termino.

–Vamos a quedarnos en la tierra, en Sanlúcar. Este domingo cierra el ciclo de Conciertos bajo la Luna, ¿hay ganas?

–Todas las del mundo. Está claro que cantar por aquí siempre es especial para mí. Y además en Sanlúcar que es una tierra que me encanta, un sitio extraordinario y de pureza donde hay mucha gente que quiero. Es muy auténtico Sanlúcar, me encanta. Y, además, que en los conciertos de por aquí siempre van amigos, familia... Es una bendición cantar en Cádiz.

–¿Cómo va ese nuevo disco?

–Pues ya terminándolo y estoy muy contenta. Es un disco precioso, con unas canciones muy bonitas que estoy deseando cantar ya. Tenemos un repertorio muy bueno, que hemos escrito entre Chaboli y yo, con unos arreglos también muy frescos.

–Pero no me va a decir ni fecha, ni título...

–(Ríe) No, corazón, todavía es muy pronto y no me quiero arriesgar a que cambien las fechas o lo que sea. Pero os aseguro que estará listo muy prontito y que es un discazo.