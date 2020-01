¿Qué estaría dispuesto a hacer por un trabajo para toda la vida...? José Vicente –carrera terminada, currículum repleto de trabajos basura, ocho años como opositor, “un tipo dentro del sistema”, un buen tipo, un tipo como otro cualquiera, con su novia, con la que vive en casa de sus suegros, su abuelo al que tiene acribillado a sablazos y sus modestas aspiraciones– estaría dispuesto a matar, ¿o no...? Bajo esta premisa parte Para toda la muerte, el nuevo proyecto conjunto del director y actor Alfonso Sánchez y el actor Alberto López, que se reconocen como “eternos opositores” en este examen continuo que es ganar el favor del público, un puesto para el que “no existe plaza fija”.

Y es que tras “veinte años de profesión, diez de ellos trabajando juntos”, los creadores sevillanos se enfrentan al estreno de su tercer largometraje (será el 31 de enero) “con nervios y respeto, y quien diga lo contrario, miente”, sentencia Alfonso Sánchez que reconoce que “nadie tiene la seguridad” de que un proyecto nuevo “vaya a funcionar”. “Y menos en la comedia donde el feedback es tan inmediato... O el público se ríe o no se ríe... De todas formas, el pasado 12 de diciembre hicimos un pase especial para unas 200 personas y la respuesta fue maravillosa”, asegura el director que junto al protagonista de la cinta, Alberto López, y como ya hicieron con su primera película, El mundo es nuestro, se embarcan en una gira de presentación por 25 ciudades españolas que durará 22 días sin descanso y que comenzó este 7 de enero en Cádiz.

“Es otra manera de hacer las cosas, hacemos la peli que queremos y la promoción como queremos, buscando el encuentro con el público de tú a tú, el boca a boca, porque la gente así va a ver tu película de otra manera”, reflexiona el actor al que se suma su director haciendo hincapié en que el trabajo de ambos “va en paralelo al cine español”. “Nosotros hacemos nuestras pelis, y las hacemos al margen de la industria, al igual que nuestros espectáculos teatrales, son nuestros, no tenemos ninguna subvención”, recalca.

Una “actitud, de alguna manera, contestataria”, tilda López, en consonancia con el espíritu de las películas del dúo que, a pesar de hacernos reír, nunca rehúye de enfrentar la cara menos amable de la realidad de nuestro país.

Así, si en su primera película dos personajes marginales afrontaban la crisis con un peculiar atraco a un banco, en este tercer filme una serie de personas de “dentro del sistema” lidian como pueden con un escenario postcrisis donde la estabilidad laboral ha quedado herida de muerte. “Exactamente, lo que reflejamos es la resaca de la tormenta, los restos del naufragio tras la crisis. A nuestra generación nos vendieron que el american dream también era posible aquí, que se invertía en el estado del bienestar y que todos íbamos a poder disfrutar de él, lo que ha resultado una estafa completa. Hoy en día, más que nunca, en España hay que dar bocaos todos los días para llevar un sueldo a casa y sin saber si el mes que viene vas a poder hacerlo otra vez. De eso habla esta peli. De eso y de cuál es la situación de esa gente porque los malos de esta peli no son gente al margen de la ley sino padres y madres de familia y chicos que llevan estudiando toda su vida”, valora Sánchez. “Al final el malo es el sistema para ellos y eso tendrá que ver con la resolución de la peli”, tercia López, que encarna en esta comedia negra a un José Vicente “desesperado”.

“La desesperación... –se para Sánchez– Es que ahora lo estoy descubriendo en esta conversación... La desesperación es el nexo de unión de las tres películas que hemos hecho. Todos los personajes son personas desesperadas. Tanto El Culebra como el Cabesa, Fermín cuando entra en el banco, los compadres mismos en El mundo es suyo son personajes que están en el límite aunque ellos quieran vender otra imagen, y ahí es donde está realmente la sátira de España, que España quiere vender otra imagen, la de fiesta, alegría, jolgorio, pero luego hay una serie de cosas, como la precariedad laboral, que son el drama de España y de estos personajes”.

Porque toda buena comedia, toda buena sátira, como las que confeccionan los sevillanos, “llevan dentro un drama”, reconocen. “El pisito, El verdugo, Usted puede ser el asesino... El cine de Berlanga, de Fernán Gómez, el cine basado en el teatro de Poncela, de Fernando Paso... La comedia clásica costumbrista escrita por Azcona... Nos apetecía hacer un homenaje a esas películas, a ese cine, y aunque en El mundo es nuestro y El mundo es suyo hay cositas también de esa tradición, en Para toda la muerte la intención es más directa, de hecho, en una primera versión la idea era hacerla en blanco y negro, algo que me gustaría permitirme hacer si saliera un deuvedé”, anhela Sánchez que, sin embargo, ha quedado “muy satisfecho” con el viraje hacia el color gracias al trabajo de “Fran Fernández y Ana Medina”.

Una sátira –“que no es otra cosa que elevar lo cotidiano a gran epopeya”, define– pero también una película que bebe del cine negro y del de suspense. “Sí, sí, la influencia de Hitchcock está ahí como también, por la parte de la comedia elegante burguesa de los sesenta y setenta de Blake Edwards, eso sí, con personajes populares que casi se sienten fuera de ese ambiente, eso lo podemos ver en el piso de Hugo...” (personaje y lugar de los que no daremos detalles para no destriparles el filme...)

Sí se puede adelantar que Sánchez estrenará su cuarta película como director este mismo año, en junio, Superagente McKey, con Leo Harlem, Jordi Sánchez y Silvia Abril, y que la última película en la que ha participado López, Operación Camarón, se estrenará este 31 de marzo. “Además estamos ultimando el nuevo espectáculo teatral que creo que está quedando muy bonito”, cuenta Sánchez que también reconoce que hay dos personajes de aquella trilogía sevillana que le dieron la fama, los antisistema Roque y Vladi, que también “se merecen su película”. “Es de justicia y hay que hacerla, El mundo es vuestro”.