La comedia 'El refugio', producida por el gaditano Álvaro Ariza, adelanta su estreno en cines

El Refugio, la comedia familiar dirigida por la malagueña Macarena Astorga e impulsada por la productora gaditana Esto También Pasará, del barbateño Álvaro Ariza, adelanta su estreno en cines al próximo 26 de noviembre.

Loles León, Leo Harlem, María Barranco, Carlos Alcántara, David Guapo, Mariam Hernández y Sara Sálamo, junto con Antonio Dechent y los pequeños (pero grandes actores) Luna y Rubén Fulgencio y Marco Ezcurdia son los protagonistas de esta historia coral con la que la realizadora andaluza firma su segunda película tras el thriller La casa del caracol, también producido bajo la batuta de Ariza.

“A mí siempre me han gustado mucho los retos y, además, yo no quiero encajonarme en un género. Es verdad que a la comedia yo le tengo mucho respeto porque no es nada fácil, todo tiene que funcionar muy bien y que el engranaje esté bien engrasado para que la comedia fluya, para que la energía se transmita, pero yo tenía muy clara la peli que quería hacer en cuanto a diseño de personajes, del arco de guion, de evolución, de lo que quería de cada uno de los actores... Ha sido una película muy coral por lo que siempre es más complicado para moverlos en el set y para mover la cámara”, detallaba este verano en Cádiz la realizadora sobre su comedia familiar navideña en la que un grupo de personajes de lo más variopinto (una estrella del cine en horas bajas, un galán emergente, la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, un grupo de niños con ganas de divertirse, un botones taciturno...) se quedan atrapados en el hotel donde pasan las vacaciones ante un temporal de nieve.

El Refugio, basada en una idea original de Sandra García Nieto, con guion de Alicia Luna, Beatriz Iznaola e Inés Silva, ha sido rodada íntegramente en Sierra Nevada de la mano, nuevamente, del equipo formado por los productores Álvaro Ariza con Miguel Valladares, Toño Mauri, Antonio Mauri Alemán y Maria Luisa Gutierrez, a los que, en esta ocasión, se les suma también Cindy Teperman y Xosé Zapata. Y es que se trata de una coproducción internacional con la colaboración de Amazon Prime Video, Canal Sur, impulsada por Esto También Pasará en coproducción con El Refugio LP A.I.E , Bowfinger International Pictures y Sygnatia desde España, Tondero desde Perú,Hippo Entertainment desde México y Cindy Teperman desde Estados Unidos.

La película llegará a las pantallas de cine de todo el país el próximo 26 de noviembre de la mano de Filmax.

Sinopsis

Como si de un cuento navideño se tratara, dos hermanos pequeños escuchan atentos junto a la chimenea una nueva historia del abuelo, que quizá no sea del todo una fantasía. Una estrella del cine en horas bajas y un galán emergente (muy bien acompañado) que amenaza con desplazar al anterior gracias a las artimañas del agente de ambos; la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, propulsora de una nueva y peculiar disciplina mezcla de yoga y fengshui; un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos; un botones taciturno que todo lo ve; y un tremendo temporal que les dejará aislados días antes de Navidad... Un fin de semana en el que todo puede pasar... y en el que pasará de todo.