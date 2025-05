César Pérez Gellida sigue en estado de gracia

Hace ya mucho que César Pérez Gellida se confirmó como uno de los escritores de novela negra más leídos de nuestro país. Su magnífica trilogía Versos, canciones y trocitos de carne, llevada recientemente a la pequeña pantalla con el nombre del primer libro, Memento Mori, le permitió abandonar el periodismo para centrarse en su carrera como escritor, que el pasado año recibió un espaldarazo definitivo con la consecución del Premio Nadal por Bajo tierra seca (editorial Destino), una desgarradora historia de la que ya hablamos en estas páginas. Ahora llega la continuación de la aventura de Antonia Monterroso y Sebastián Costa, dos personajes unidos por el deseo y condenados por su destino, con una obra que lleva por título Nada bueno germina.

Portada del libro.

Pérez Gellida arranca este segundo capítulo de su historia donde dejó el anterior. En los años convulsos de la España de principios del pasado siglo, mientras el país se desangra entre el hambre, la violencia y la amenaza de una epidemia, Sebastián Costa y Antonia Monterroso huyen atravesando Jaén, Córdoba, Madrid y Valladolid con la promesa de un futuro al otro lado del Atlántico.

Él, un veterano de guerra convertido en atracador; ella, una mujer forjada en la supervivencia y la ambición. Juntos forjan una alianza marcada por la ambición, la desconfianza y un deseo tan feroz como peligroso.

Pero las deudas con el pasado nunca quedan saldadas, porque no hay nada que la viuda de Francisco Espinosa desee más que dar caza a las dos personas que más odia en el mundo. Su motivación nada tiene que ver con la venganza por la muerte de su marido, está más relacionada con su arraigado sentido de la justicia. No concibe que unos desgraciados salidos del fango puedan quedar impunes, y decide contratar los servicios de Esteve, de la agencia de detectives La Protectora, y del exteniente Gallardo, antiguo compañero de armas de Costa. El hallazgo del Hispano-Suiza de su difunto marido los pondrá sobre la pista de los dos fugitivos, convertidos ahora en cabecillas de una banda de atracadores de bancos.

En su camino han dejado cadáveres, enemigos y un rastro de sangre que otros están decididos a seguir. No alcanzan a imaginar lo que se les viene encima.

A partir de aquí, César Pérez Gellida vuelve a atraparnos con una narración llena de tensión, una persecución sin cuartel que recorrerá de punta a punta la España de 1918. Un paisaje histórico y geográfico que el autor trasladará de los escenarios rurales del sur de Bajo tierra seca a las calles de ciudades en plena ebullición como Madrid y la misma Valladolid.

Una historia que transita con ritmo pero sin caer en el aturrullamiento y que hay que disfrutar más como un buen brandy de Jerez que como un chupito de whisky. Pero eso sí, es una novela para bebérsela.

La novedad: ‘Veneno para escritores’, crímenes en el mundo editorial

La otra novedad que le presentamos esta semana es Veneno para escritores, una ágil y mordaz novela sobre los entresijos y contradicciones del mundo editorial. La buena escritura ya no interesa a nadie. Un posible asesinato, en cambio, intriga al mundo entero. Esta noche, en directo desde la BBC, lady Doris Coleman, el famoso rostro del periodismo anglosajón, entrevista a Antonina Pistuddi, una novelista tan prestigiosa como poco vendedora, acusada de homicidio voluntario múltiple. Cuatro son las víctimas, todas exponentes de esa nouvelle vague literaria que Antonina siempre ha despreciado, y todas, como ella, huéspedes de Villa Soledad, un centro internacional para la protección de la literatura. Una es Álvaro Moret, autor de un best seller que desvela los secretos para convertirse en influencer; otra, Lizzie Eden, diputada británica que narra en sus memorias su pasado como scort; también está Arlanda Levin, cantante sueca que no ha leído ni una sola página de la novela que le ha escrito un autor fantasma. Y por último, Julien Corbusier, ídolo adolescente gracias a una colección de versos decididamente instagrameables. Antes de morir, todos le habían pedido a Antonina que les preparase uno de sus legendarios risotti, a base de setas recogidas durante un paseo por el bosque… Nicola Lecca arroja en esta novela una ágil y mordaz mirada sobre los entresijos y contradicciones del mundo editorial.