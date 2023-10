Cristóbal Tapia, el sonido de lo inesperado se deja sentir en Cádiz

Impresiona sobremanera el currículum de Cristóbal Tapia de Veer y lo hace también, aún más si cabe, la sencillez con la que explica el titánico trabajo de musicar una obra de ficción, engarzar los sonidos en el metraje para, junto al resto de elementos en juego, generar ese todo que logre atrapar la conciencia y la sensibilidad del espectador. El poder de darle sentido a lo inesperado.

El compositor, productor, arreglista e instrumentista chileno-canadiense ha recalado este miércoles en el South International Series Festival de Cádiz para ofrecer una masterclass titulada Music in the series, en la que abordó las claves de su profesión y repasó los hitos de una laureada trayectoria, en la que destacan títulos como The White Lotus, producción por la que consiguió varios premios Emmy el pasado año, o Black Mirror, entre otros.

A través de una interesante conversación con Vanesa Saal, Tapia ha explicado su relación "natural" con la música, a través de "familiares que tocaban la guitarra, hacían música latina, folclórica... Yo me hacía baterías con cubos de basura", ha afirmado. De ahí, y también naturalmente, a "estudiar clásica en el conservatorio". Sin embargo, ha confesado Tapia durante el encuentro en el Palacio de Congresos de Cádiz, el pie en el mundo de la composición lo puso de manera "accidental", a priori "no me interesaba la música de películas".

No obstante y como en las mejores historias de la pantalla, un imprevisible giro de guion viró por completo el camino ya trazado. "Un músico británico escuchó un disco mío, le gustó y pensó que yo podía hacer música de películas. Un año después hicimos Utopía", ha relatado. Sobre el trabajo para la serie creada por Dennis Kelly, Cristóbal Tapia ha explicado que supuso "una experimentación muy grande. Utilicé incluso huesos humanos, era una música rarísima y no tenía referencias. Y funcionó". A raíz de semejante éxito, ha contado, "me llamaban para hacer música de cine, querían algo distinto en las películas". Tras el impacto de su trabajo para Utopía llegaron las vacas gordas, "elegía lo que me inspiraba, trataba de entender el mercado, a los productores, quién es un aliado en un proyecto. Tuve mucha suerte", ha confesado.

El músico ha trabajado para conocidas series como ‘The White Lotus’ y ‘Black Mirror’

Sobre esa incursión en lo cinematográfico y el flujo de trabajo que conlleva, Cristóbal Tapia ha compartido que "parto de lo abstracto para encontrar un sonido que me lleve a algún lugar. Aparece un personaje, un sonido, todo lo que puede pasar, y sigo esa interacción para continuar el proyecto". En otras palabras, Ennio Morricone, "lo máximo que se puede hacer en música para películas, su trabajo agrega en todos los niveles, la composición funciona por ella misma, te da una perspectiva de lo que está pasando", ha explicado acerca del modus operandi del célebre compositor italiano, al que nombró en varias ocasiones como gran referencia artística durante su disertación.

Acerca, por otra parte, del proceso de musicar una obra de ficción, Cristóbal Tapia asegura que "es preferible tener tiempo para hablar con el director, mandar ideas. Lo más importante es que el editor pueda trabajar con mi música. Puedes copiar algo que ya está hecho o darle algo que no se esperaba. Pero para eso tienen que tener un espíritu abierto".

The White Lotus y el poder del contraste

La clave de la acogida de la comedia dramática The White Lotus viene del gusto por lo popular que exhibe un país como Estados Unidos. "Los compositores que me gustan vienen de lo popular, como Thom Yorke -líder de Radiohead-, y la música de esta serie está en todos los clubes con la remezcla que ha hecho DJ Tiësto", ha especificado el compositor y productor acerca de su alcance. "La música de la primera temporada -ha añadido- era bastante arriesgada. Hay tensión entre los personajes y no te lo esperas porque es una comedia. Me gusta ese aire absurdo, que la serie tenga una perspectiva humorística pero también los temas bien pensados". Tapia ha recordado al respecto que en una entrevista que le hicieron donde se mostró "lo último de The White Lotus, cada track", la entrevistadora decía que "la música era atonal, que casi daba miedo", y esos "son sonidos que inspiran mucho. La serie está construida así. Busco siempre ese shock de la oscuridad".

De esa forma, el contraste podría ser uno de los conceptos más fácilmente asociables a la marca sonora de Cristóbal Tapia –que también trabajó en español en la cinta Ventajas de viajar en tren–, quien ha asegurado que le hubiera gustado componer la música del largometraje Under the skin, realizada por Mica Levi, "una compositora radical, minimalista, futurista, como si viniera de un grupo de punk". Aunque preguntado durante la cita gaditana por cuál considera que es su sello como profesional, Cristóbal Tapia ha destacado "el humor, siempre hay en mi música algún sonido raro pero no tengo un instrumento particular al que volver". Ejemplifica dicha singularidad citando el daxofón, utilizado para su trabajo en la película Smile, al que "puedes hacer hablar como a una persona. Es creepy, funny. Siempre busco algo que se parezca a la voz humana".