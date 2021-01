La bailaora María Moreno abrirá la programación del Falla el 5 de marzo

Los teatros de Cádiz siguen haciendo frente a la pandemia con una programación ajustada a las restricciones horarias y de aforo y con la que el Ayuntamiento gaditano quiere mantener su apuesta, en palabras de la concejala Lola Cazalilla, por una "cultura segura". La bailaora de la tierra María Moreno abrirá el 5 de marzo la nueva programación del Gran Teatro Falla que se presenta con espectáculos hasta marzo y en los que se anuncian actuaciones que fueron suspendidas en las dos temporadas de 2020 a consecuencia del coronavirus. Así, destaca el actor José Sacristán con 'Señora de rojo sobre fondo gris', Manolo Morera y Carlos Mení con 'Me reí, león (El Musimal)' y Chano Domínguez y Martirio, quienes son anunciados por tercera vez con su certero homenaje al músico cubano Bola de Nieve. Las entradas se ponen a la venta este sábado 9 en la web de Bacantix y a partir del próximo martes en las taquillas del Falla. a gran mayoría de los espectáculos comenzará a las siete de la tarde.

Precisamente fue la artista gaditana María Moreno quien acompañó a la concejala de Cultura en la presentación a los medios de esta nueva programación de los teatros de Cádiz: el Falla, la sala Central Lechera y el Teatro del Títere. Una María Moreno "contentísima" por abrir la programación del Falla con el espectáculo 'More (no) more', con el que triunfó en la última edición de la Bienal de Sevilla. La bailaora recordó su debut en las tablas del teatro gaditano: "Siento siempre muchísimo cariño de mi tierra y lo agradezco desde el escenario, con lo que mejor sé hacer". La artista destacó que el elenco de personas que participan en su espectáculo hay "siempre" gaditanos y alabó la nueva generación de artistas locales. "Vienen muy fuertes".

En la misma línea intervino Lola Cazalilla para presentar a la bailaora, a la que calificó como "máxima representante" de una nueva generación de flamencos, avalada además por el premio cosechado en la Bienal sevillana, que por cierto también abrió junto al bailaor Antonio Canales.

La programación de 2021 en el Gran Teatro Falla está condicionada en buena parte por algunos de los espectáculos que tuvieron que ser suspendidos en el atípico 2020. Tres de ellos eran, desde luego, de los más esperados tanto en la programación de primavera como en la invierno. En ambas estaba, por ejemplo, el homenaje que rinden al músico cubano Bola de Nieve los artistas Chano Domínguez y Martirio. El gaditano y la onubense vuelven por tercera vez a ser anunciados en el Falla, tras dos aplazamientos anteriores, y esta vez actuarán el 7 de marzo.

También aparece en la programación el esperado espectáculo del carnavalero gaditano Manolo Morera, quien acompañado por Carlos Mení estará los días 20 y 21 de abril en el Falla para presentar por fin su comedia 'Me reí, león (El musimal)'.

Y en clave distinta, pero también en una actuación tristemente aplazada, está el actor madrileño José Sacristán y su esperada versión de la deliciosa obra de Miguel Delibes 'Señora de rojo sobre fondo gris', el texto que el autor vallisoletano dedicó a su esposa cuando quedó viudo. Dos días, el 12 y 13 de marzo, se han reservado en el Falla para esta obra.

Igualmente, se anuncian en la próxima programación del Falla, entre otros artistas y espectáculos, Javier Ruibal (7 de mayo), la Coral de la Universidad de Cádiz con 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz' de Haydn (27 de marzo), la gala homenaje a Alicia Alonso (30 de abril), la presencia del gran Rafael Álvarez 'El Brujo' con 'El alma de Valle Inclán', Revólver con sus 30 años sobre los escenarios, el humor imprescindible de Yllana (2 de mayo) y una versión de 'Mujercitas' a cargo de la dramaturga Lola Blasco (21 de mayo).

A la espera de conocer con detalle las posibles restricciones que estén vigente cuando comience la nueva programación del Falla, los espectáculos tienen como hora fijada las siete de la tarde, en su gran mayoría, y un aforo de 725 personas.