Alcances, nueva vida a los 50

Nuevo récord de inscripción para la Sección Oficial

El primer hito que celebrar de la 50 edición de Alcances es que se vuelve a batir el récord de películas inscritas para participar en la Sección Oficial del festival. Así, 358 obras (117 largometrajes, 57 mediometrajes y 184 cortometrajes) se han presentado este año, 62 más que el récord anterior (296) que se alcanzó el pasado año. También destaca en la presente edición el aumento de directoras pues de las 33 películas seleccionadas, 20 están dirigidas por mujeres y 4 están codirigidas por mujeres.

Las películas seleccionadas son los largometrajes Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina Astudillo; Cabanyal. Any Zero, de Frédérique Pressmann; El señor Liberto y los pequeños placeres, de Ana Serret Ituarte; Os fillos da vide, de Ana Domínguez; Que nadie duerma, de Mateo Cabeza; Todas las mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro; y Young & Beautiful, de Marina Lameiro.

También concursan los mediometrajes La cosa vuestra, de María Cañas; La herencia, de Candela Martín; Lo que dirán, de Nila Núñez; Mater Amatísima, de María Ruido; Mikele, de Ekhiñe Etxeberría; Nueve días sin Fidel, de Jesús Labandeira, Rudy Jordán y Sofía Cabanes; Puta mina, de Colectivo Puta Mina; y Tras los eucaliptos, de Albert García-Alzórriz.

Y los cortometrajes seleccionados son 50 días, de Lucía Herrero y Francisco Javier Miranda; 592 metros goizti, de Maddi Barber; Ante cosas así, de Paula Giménez Moner; Embeleso, de Maite Vaquero; Finis Gloria Mundi, de Sándor M. Salas; Galatée á l’infini, de Julia Maura, Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen, María Chatzi, y Fátima Sánchez Rojas; Improvisaciones de una ardilla, de Virginia García del Pino; La rambla aquella nit, de Isaac R. Folgarolas y Tánit Fernández; La vida cansada, de Inma Muñoz; Lisbeth, de Aitor Bereziartua; Los que ven, de Jesús M. Palacios; Mi amado, las montañas, de Alberto Martín Menacho; Mot de passe: Fajara, de Patricia Sánchez Mora y Séverine Sajous; Nor Nori Nork, de Estibaliz Urresola; Plágan, de Koldo Almandoz; Porque la sal, de Nicolás Cardozo Basteiro; Sin título. Tercer movimiento, de Julio Lamaña y Ricardo Perea; y Wan Xia, la última luz del atardecer, de Silvia Rey.