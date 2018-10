Aitana Ocaña publica su primer libro

La cantante Aitana Ocaña, una de las más populares concursantes de la pasada edición de Operación Triunfo, no sólo ha iniciado una fulgurante carrera musical desde su salida de la televisiva academia, y es que ahora la joven catalana sorprende a sus seguidores con la publicación de su primer libro, La tinta de mis ojos (Alfaguara).

La tinta de mis ojos es un viaje por la vida de Aitana, sus experiencias, anhelos y secretos, a través de textos en prosa poética acompañados con ilustraciones a carboncillo y tinta realizadas por ella misma. Un libro que se publicará el próximo 18 de octubre.

El sello editorial ya ha dado a conocer algunos fragmentos del prólogo de La tinta de mis ojos donde Aitana escribe reflexiones como esta: "Probando suerte. Así empezó esto. Intentando conseguir algo que ni siquiera yo terminaba de creerme del todo. Vivir de la música me parecía algo tan imposible que, cuando me presenté al casting que me ha traído adonde estoy ahora —y hasta las páginas de este libro—, no tenía demasiadas esperanzas de pasar a la siguiente fase. Había miles de personas haciendo cola bajo el sol, esperando, igual que lo esperaba yo, que alguien les diera una oportunidad".

"Este libro es una pequeña ventana a las reflexiones y los sentimientos que he experimentado en la montaña rusa en la que llevo montada los últimos meses. Una vitrina a los dibujos que todas estas experiencias me han inspirado. Una puerta con la que os invito a acompañarme a soñar, creer, sentir y vivir. Pero, sobre todo, a respirar para tomar aire", culmina la intérprete el prólogo de su primer libro.