Vuelve el maestro del ‘thriller’ psicológico

¿Dónde estarás cuando tu vida se acabe? Michael Kepler anda en el supermercado, manoseando un mango, cuando la señora que vive en el piso de abajo le alerta que le cae agua del techo. Al llegar a casa Michael se encuentra la bañera rebosando. Dentro, una chica desnuda le mira con ojos vacíos. Está muerta. Michael no la ha visto en su vida. Primero llama a su hermana Megan, luego a la Policía. Los agentes Dobbs y Wilkins llegan pronto. No conozco a esta mujer, les dice Michael. Junto al cadáver, que sólo presenta un pinchazo en el cuello, hay una pluma de gorrión. Alguien le inyectó una droga para dejarla inconsciente. Los agentes la identifican: Alyssa Tepper. Agarran a Michael y lo suben a un coche. Van a casa de Alyssa. En su piso ya hay un equipo forense. Encuentran ropa de hombre en los armarios. Unas zapatillas de deportes que a Michael les resultan familiares. De repente ve una foto. Una sonriente Alyssa le abraza. En otra Michael hace el tonto junto a la joven que ahora yace en su bañera. Pero hay más. La Policía encuentra un vídeo. Lo ponen y pulsan el play. Michael y Alyssa practicando sexo oral. No he visto a esta mujer en mi vida, repite Michael como un mantra. Dobbs lo saca del apartamento. Lo lleva a la comisaría. En la sala de interrogatorios Michael insiste en su versión. Jura y perjura que alguien le quiere incriminar, que no la conoce. Aparece un tipo con traje a medida. Dice que es su abogado. Dobbs los deja solos. ¿Quién es usted, qué hace aquí? He venido a sacarle de aquí Michael. Usted me pagó para que lo hiciera...

Así de trepidante arranca ‘Los crímenes de la carretera’, la última novela de J.D. Barker que la editorial Destino ha puesto a la venta esta misma semana en nuestro país. En esta ocasión el autor de la trilogía de ‘El cuarto mono’ llega acompañado, puesto que el libro lo firma junto a James Patterson, quien ostenta el récord Guinness de autor con mayor números 1 en la lista de The New York Times, y sus obras han vendido más de 375 millones de ejemplares en todo el mundo, pero el sello que Barker ya imprimió a su trilogía está nuevamente presente en una novela absorbente y que depara al lector continuas sorpresas.

Kepler y su hermana fueron adoptados por los doctores Fitzgerald, una célebre pareja de intelectuales. La madre natural de los Kepler murió en extrañas circunstancias, como extraños y crueles son los experimentos en el cuarto oscuro de Doc Fitzgerald.

Superventas que cautivan J. D. Barker es autor de varias novelas, entre las que destaca la trilogía ‘El Cuarto Mono’ (compuesta por ‘El Cuarto Mono’, ‘La quinta víctima’ y ‘La sexta trampa’) con la que ha cosechado un impresionante éxito de crítica y lectores en todo el mundo. Sus novelas se han traducido a veinte idiomas. J. D. Barker vive en New Hampshire con su familia. James Patterson fue galardonado en 2015 con el Literarian Award por su servicio excepcional a la comunidad literaria norteamericana que concede la National Book Foundation.

Tras escaparse de la comisaría con ayuda de su supuesto abogado, Michael iniciará una huida a la que Dobbs y la agente del FBI, Gimble quieren poner fin. Los federales creen que Kepler podría ser el autor de una serie de asesinatos por todo el país que coinciden con sus rutas como camionero. En cada escena del crimen hay una pluma de gorrión. El equipo de Gimble ha bautizado al psicópata como Birdman. Mejor no desvelamos si lo atrapan. A nosotros la novela sí que lo hizo.

La saga: Pepe Carvalho y el inolvidable Manuel Vázquez Montalbán

Es imposible hablar de novela negra en España sin mencionar a Pepe Carvalho, el detective creado al inicio de la década de los 70 por el gran Manuel Vázquez Montalbán. Su importancia es tal que desde el año 2006 se entrega en el festival de novela negra BCNegra de Barcelona (la más importante de todas las que se celebran en nuestro país) el Premio Pepe Carvalho, que se concede a autores de cualquier nacionalidad con una reconocida trayectoria en el campo de la novela negra y el género policíaco que tanto nos apasiona.Carvalho, que incluso tuvo su serie de televisión y cuyo autor ha servido de inspiración a otros muchos –caso del italiano Andrea Camilieri, que bautizó a su ya mítico detective con el nombre de Salvo Montalbano en un guiño al escritor español– es un personaje lleno de contradicciones y dudas, preocupado por la situación política, lo que sirvió a Vázquez Montalbán para ir repasando en sus obras la compleja sociedad española de la transición democrática.

Desde aquel ‘Yo maté a Kennedy’ publicado en 1972 han llegado otros 23 títulos más, todos ellos sumamente interesantes, con cuidadas tramas secundarias y personajes de la peor calaña aunque de muy diferente extracción social. La novela que lleva por nombre ‘Tatuaje’, de 1974, es una de las preferidas de los seguidores de Carvalho.