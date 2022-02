Vuelve el detective más complejo

La novela negra española goza de una salud magnífica. A autores ya consagrados no paran de sumarse nuevas voces con visiones diferentes de un género en alza, como lo demuestra el hecho que las tres últimas ediciones del Premio Planeta hayan sido para novelas donde el crimen está muy presente. Un escritor del que hemos recuperado alguna de sus novelas pero sin detenernos como se merece es Eugenio Fuentes (Cáceres, 1958), que ha logrado hacerse un hueco más que merecido con los casos de su detective Ricardo Cupido.

El pasado 19 de enero la editorial Tusquets publicó su última entrega de una saga que cuenta ya con miles de lectores. En Perros mirando al cielo Fuentes vuelve al territorio del interior, a esa España castellana que tan bien ha dibujado en algunas de sus composiciones, y lo hace situando la trama en las durísimas circunstancias de la pandemia, en una historia con sorprendentes giros, atravesada de misterios que se entrecruzan.

Santiago, médico a cargo del servicio de urgencias del Gregorio Marañón, disfruta de unas merecidas vacaciones tras el estrés de la primera ola de la pandemia de Covid. Viaja con su mujer y su hijo a Breda, pequeño pueblo donde él ejerció la medicina por primera vez veinte años atrás, y estaba recién licenciado. Cuando a los pocos días aparece muerto, su viuda contrata a Ricardo Cupido para que le ayude a esclarecer el caso.

Cupido, que no logró resolver el último caso encargado (el accidente de tráfico en el que murió una mujer embarazada de siete meses en la carretera de Breda), se implica hasta el fondo en este nuevo, en el que tendrá que investigar si las razones de este asesinato están en el presente o en un pasado que siempre vuelve.

Una máxima en las novelas de Fuentes es que más que Ricardo Cupido la protagonista es la investigación en sí misma. Al igual que gusta hacer a otros grandes escritores del género negro de siempre, Fuentes intenta ocultar pudorosamente detalles de su detective, que es quien observa y escucha, huyendo de ser observado o escuchado. Lo que sí sabemos es que pasó una breve temporada en la cárcel por un delito de contrabando de tabaco en la Raya de Portugal y cuyo carácter no ha hecho sino complicarse título a título.

Antes de regalarnos esta obra, considerada por muchos como la culminante en su carrera, la serie de Cupido la componen los siguientes títulos:El interior del bosque (1999), La sangre de los Ángeles (2001), Las manos del pianista (2003), Cuerpo a cuerpo (2007), Contrarreloj (2009), Mistralia (2015) y Piedras negras (2019).

Como es habitual, esta última novela de Fuentes mantiene su prosa elegante y cuidada, sello de la casa y que siempre se agradece. Quienes aún no conozcan a Cupido no deben esperar más.

El imprescindible: ‘1.280 almas’, una de las mejores obras de Jim Thompson

Cuando Jim Thompson murió, en 1977, no había en circulación en EEUU ni una sola de sus novelas. Poco antes le había dicho a su mujer. “Espera y verás. Me voy a hacer famoso diez años después de muerto”. El bueno de Jim, con su alcoholismo crónico, no se equivocó. Hasta el punto de que actualmente es uno de los autores de novela negra de culto en todo el mundo y no son pocos los que llegan a equipararlo con Hammett o Chandler.

La serie negra de RBA está editando en España muchos de sus títulos, aunque en esta sección vamos a quedarnos hoy con una que consideramos imprescindible para los amantes del género. Hablamos de 1.280 almas. Publicada en 1964, el título hace referencia al número de habitantes de un pequeño pueblo, Potts County, de un estado cuyo nombre no se menciona. “Los 1280 comprenden también a los negros, porque los leguleyos yanquis nos obligan a contarlos”, dice el sheriff corrupto del pueblo.

1.280 almas fue llevada al cine en 1981 por el francés Bertrand Tavernier con el título Coup de Torchon, si bien la acción se trasladó de Estados Unidos al oeste del África colonial francesa.

Otras grandes novelas de Jim Thompson son El asesino dentro de mí, Noche salvaje o Una mujer endemoniada.