‘Tiento y sangro’, el estremecedor grito de David Palomar contra el maltrato

David Palomar no para. Ni confinado. Su nuevo proyecto discográfico empezó a ver la luz en diciembre, cuando se publicó su single La verdad, con la particularidad de hacerlo a través de su propio canal de YouTube, en un proyecto que tiene previsto ocupar varios meses, en principio hasta noviembre de este año, con la paulatina salida al mercado de un nuevo tema cada cierto tiempo. Este original sistema de trabajo le ha terminado viniendo al cantaor como anillo al dedo en estos tiempos de encierro y telemática actividad. El segundo sencillo del proyecto, Tiento y sangro, verá mañana la luz en forma de estremecedor grito contra la violencia de género.

Más información Palomar, más allá del flamenco

Cuenta Palomar que el videoclip de este tema, como si fuera un plus de suerte que añadir al proyecto, se grabó justamente la semana siguiente a los Carnavales, apenas su pregón del primer fin de semana le fue dejando tiempo para afrontarlo. Es decir, solo unos días antes de que se decretara el estado de alarma.

Por eso será posible que el tema Tiento y sangro, una especie de juego de palabras a partir de tiento y tango, esté listo para mañana: “Es mi visión de la problemática de la violencia de género, donde igual que va a pasar en todo el disco yo uno mis fuerzas con Riki. Contamos una historia que puede ser la historia de cualquier mujer. Y es un mestizaje de varias músicas, combinamos un poco lo urbano y lo sinfónico, como pasó con La verdad. Es una mezcla entre música urbana, sinfónica y flamenco. Pero siempre, siempre, siempre, como cantaor, lo que respetamos es que no se pierda la esencia. No perder la esencia e intentar dar un paso más”.

Para este nuevo single, David Palomar y Riki Rivera se han vuelto a rodear de un equipo de gente “superguapo”, con la colaboración muy especial de Violetta Arriaza, una compositora joven, de la localidad de El Cuervo, que es, explica Palomar, “de las pocas compositoras de urbano de España y nunca había hecho nada en ningún disco. También colabora la banda del Rosario de Cádiz, los Macarines en los coros, José Manuel Posada en los bajos, Riki en las guitarras y en los arreglos....”. El videoclip es de Gema Lozano y la carátula, de Carla Desink. Y, claro, queda la voz, la personal voz del cantaor gaditano que da agarre a este segundo tema que sigue la estela social que acompañó al primero, a La verdad, dedicado al ecologismo y a las amenazas medioambientales del planeta.

¿Se trata, pues, de un disco eminentemente social? Palomar confirma que los dos primeros temas sí lo son, incluso alguno que vendrá posteriormente, pero que también habrá canciones de otro corte: “El disco está enfocado principalmente con los sentimientos míos ante lo que vivo, lo que me roza; creemos que con 42 años es importante contar cosas. Con esta edad creo hay que darle a la música un sentido, sentirse un poquito comprometido con la vida que estás viviendo; si no, esto es muy aburrido, como el pescao en blanco que decía Manolito Santander... No todo el disco es tan social. Es verdad que también tenemos otro dedicado a los refugiados y a los migrantes, pero después hay otros temas que hablan de la locura, la locura como concepto que diferencia a una persona, como diferencia para ser mejor, no como algo malo; otro a la gente floja, a la desidia, pero ironizando un poco; hay otro que va dedicado a la bulería como energía, como una energía especial que hace que te arrastre. Hay cosas alegres y otras como te estoy explicando. Hay crítica social, pero también una buena carga de sentimiento”.