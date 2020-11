Aunque en la propia filosofía de las piezas en trayecto de Emilio Rivas está “el que son escritas para un territorio concreto y no reproducibles en otro”, para el creador gaditano este Take a walk on the wild side-Cádiz, que se puede ver en el FIT estos días, tiene una connotación aún más particular. “Este es el take a walk más especial que he hecho; en el que hay más de mí”, reconoce el actor y performer que propone colocar a su público unos cascos inalámbricos para dar un paseo por lugares conocidos de la ciudad pero que se “redescubren” con la mirada de un extranjero, desvelando “lo insólito de lo cotidiano”.

Una estructura que ha probado con éxito en otras ciudades pero con un contenido novísimo y creado para la ocasión “totalmente honesto”. “Normalmente, en otras ciudades, hay un estudios exhaustivo sobre cómo eran esas zonas o la historia de esos lugares pero en Cádiz, siendo yo de aquí, eso queda solapado por un contenido más directo, más emocional porque era más honesto por mi parte contar lo que me venía al alma contar”, explica Rivas, que se fue con 18 años de la ciudad y que actualmente vive en Madrid.

Un contenido que se basa en la “relación poética de los sentimientos” del actor y dramaturgo “con respecto a los lugares” por los que va transitando con los paseantes/espectadores, que partirán del mirador de EntreCatedrales para llegar al Pópulo desde la Catedral Vieja, cruzar Santa María, alcanzar la Casa de Iberoamérica y, desde ahí, al paseo del Vendaval, junto a la Perla, donde el grupo (unas 35 personas por pase, aunque en época preCovid ha llegado a reunir a 150 personas por experiencia) llegará “a un sitio un poco más misterioso que me vas a permitir que me guarde”, intriga el artista.

“Este take a walk Cádiz viene más cargadito de emoción y asume una mayor exposición por mi parte”, incide Rivas, ansioso y feliz por mostrar “a mi gente” este camino que ha tomado “desde hace 10 años” y que a veces le resulta tan difícil de explicar. “Sí, amigos o familia que te dicen, entonces, Emilio, tú haces cositas de teatro, ¿no?, ¿cómo es?, ¿por la calle?... Entonces hay mucha confusión pero mucho cariño y mucha amistad , y yo estos años lo he vivido como con una cierta incapacidad de explicar lo que era porque realmente es más fácil vivirlo que explicarlo”.Y es que en todo este tiempo Emilio Rivas –que como primer sueño tuvo ser futbolista alcanzando las categorías inferiores del Cádiz y del Betis– no había tenido la oportunidad de mostrar esto que hace en Cádiz con lo que esta experiencia en el Festival Iberoamericano de Teatro se erige como “un emotivo reencuentro con mi ciudad”.

Un debut gaditano doblemente especial ya que viene marcado por este tiempo vírico que está determinando cualquier manifestación no sólo creativa sino humana. “Por todo esto que ha sucedido, para mí llevar a cabo la pieza es una proeza pero yo he intentado sobrellevarlo sin pelearme sino adaptándome. No he querido tener una sensación permanente de queja sino, dentro de las posibilidades, focalizarme de manera positiva”, confiesa Rivas que a nivel de su trabajo creativo ve a la Covid “como un manto que está sobre cada pensamiento, sobre cada cosa que quieres llevar a cabo”, por tanto, “tienes que estar permanentemente atento a eso y en un escenario frágil e inestable como pocas veces se ha visto pero –apunta el artista– yo nunca me he dedicado a esto en una situación estable, el mundo de las artes escénicas es un territorio para gente que tenga una gran organicidad con respecto a los territorios inseguros e inestables”, ríe.

De esta forma, Rivas, además de con su take a walk, enfrenta este año con otros trabajos como Los años de la fertilidad, una pieza de sala que acaba de exhibir en Bilbao, o las funciones y gira que tiene por delante Renacimiento, una obra de la compañía La Tristura en la que participa como actor, que se estrenó justo después del confinamiento en los Teatros del Canal en Madrid. “Y, bueno, muy ilusionado porque en febrero tengo planeado estrenar en el Centro Conde Duque (también en Madrid) una nueva obra, Por el aire desde el fuego”: Un trabajo también de sala, “de otro corte al take a walk” que al gaditano le gustaría, “ojalá”, que se pudiera ver en Cádiz.