El 35º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz encara su recta final este fin de semana con la programación de espectáculos escénicos en distintos espacios de la ciudad.

Así, estos últimos días de FIT presencial, este sábado y domingo el artista y performer gaditano afincado en Madrid Emilio Rivas, repite su Take a walk on the wild side-Cádiz, una pieza producida por y para el FIT que se estrenó el viernes 6 de noviembre.

También estos dos días se podrá volver a ver La melancolía del turista de Oligor y Microscopía Teatro en el Baluarte de la Candelaria. Se trata de una pieza delicada de ‘teatro de objetos documentales’, pensada como un viaje íntimo, para un público reducido, por algunos lugares vacacionales en decadencia a través de objetos que los rescatan de la memoria, y cuestionando la vida de las imágenes que se producen en nuestra mente en tiempo de descanso. Oligor y Microscopía surge del encuentro en 2013 del navarro Jomi Oligor y de la mexicana Shaday Larios, especialistas en la poética de los objetos y de la pequeña escala.

Además, este sábado a las 19.30 horas, como última cita del FIT en los Depósitos de Tabacalera, en colaboración con el Museo Reina Sofía y el Festival de Otoño de Madrid, llega a Cádiz la Trilogía de La Columna Durruti. En una versión concentrada especialmente concebida para el FIT, el conocido colectivo argentino de acciones performáticas La Columna Durruti, creado por el autor y performer Emilio García Wehbi y la actriz y coreógrafa Maricel Álvarez, recoge tres de sus experiencias, realizadas entre 2015 y 2017, en un dispositivo escénico iconoclasta que lanza sus dardos contra la idea de familia, formateada y reglamentada por las leyes de la religión y el capitalismo.

Por su parte, el ECCO acoge a las 13.30 horas el encuentro entre Sergio Blanco, creador de la obra COVID-451 y Javier Padilla, médico de familia y autor de los libros ¿A quién vamos a dejar morir? (2019) y Epidemiocracia (2020).