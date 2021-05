Salvaje Lola: "Si queréis bailar, vais a bailar"

Ahora que la Bahía de Cádiz puede bailar, Salvaje Lola, el nuevo proyecto musical de viejos conocidos de la cantera gaditana, lo pone más que fácil con su sofisticado cócktel de rock, power pop y tintes de garaje. "Si queréis bailar, vais a bailar", advierten, sin ambages, Guillermo Alvah y Adrián Ramírez, cincuenta por ciento de la formación que este viernes 21 de mayo estrena el videoclip de su primer sencillo, Ardiendo.

Un grupo cuajado al borde del estallido de una pandemia mundial y que, sin embargo, nació y se ha solidificado en un proyecto con mucho cuerpo y con mucha alma. "Desde el verano de 2018 dejé el proyecto de Los Predicadores y me dediqué a cosas musicales de otro tipo pero ya a principios de 2019 tuve claro que tenía ganas de volver al tema de las bandas y, primero, me junté a hacer canciones con Álvaro Marabot (The Magic Mor) y, después, se unieron Adrián Ramírez y Fran García Gil (Smokers Die Young). En Carnavales de 2020 nos sentamos a hablar, a plantear el primer ensayo y tal y bueno... Todos sabemos lo que pasó un mes semanas después", explica Guillermo Alvah sobre un proyecto en el que también colabora Jaime Hortelano (Mystic Queen, Suso Díaz...).

"Cuando pasó el confinamiento, allá por mayo o junio, nos pudimos juntar por fin y, sinceramente, todo fue más fácil de lo que habíamos pensado. Empezamos a tocar y las canciones iban saliendo, estábamos en una simbiosis perfecta y todo empezó a rodar de manera muy natural", explica Ramírez, batería del grupo, que coincide con Alvah, (voz cantante y guitarrista), en afirmar que "el tiempo del encierro" sirvió a los músicos "para pensar muy bien" qué querían y "hacia dónde" iban a enfocar su nuevo concepto musical.

El resultado es "un equilibrio" entre el rock clásico pero con la contundencia de los sonidos actuales. "No queríamos ser retro por necesidad, por mandato, sino sobre todo queríamos hacer algo lúdico, para pasarlo bien, nosotros y la gente que nos escuche. Con la base del rock and roll pero buscando un sonido más denso", detallan los músicos.

Ardiendo es la encarnación perfecta de la definición sobre papel de Salvaje Lola. Un tema bailable, divertido y maravillosamente tocado e interpretado. Además, el primer sencillo de un compacto debut que verá la luz en el próximo mes de octubre. "La idea es a finales del mes que viene sacar otro single, dejar pasar el verano y lanzar el tercero en septiembre y ya en octubre lanzar el cuarto con el disco", explican los gaditanos sobre un trabajo grabado en La Mina de Raúl Pérez, "el mejor estudio de España y con precios más que ajustados, en mi opinión personal", confiesa el batería, a lo que suma Alvah: "Hay que tener en cuenta que en La Mina ha grabado todo el mundo que tiene algo que decir en la escena indie, de Guadalupe Plata a Sexy Zebras pasando por El Niño de Elche...".

"Tampoco contábamos con un gran presupuesto así que fuimos con un poco de prisa, pero, oye, es verdad que también tener esa tensión nos ayudó a ponernos las pilas", ríen los músicos también "muy contentos" con el resultado del videoclip de Ardiendo que se estrena este viernes a las 12.00 horas. Un videoclip rodado en la Sala Hollander de Sevilla, dirigido por Paco Campano -artífice de los anuncios de Monkey Week y del Festival de Cine Europeo de Sevilla y uno de los directores del filme La furia de McKenzie- y que ha contado con la colaboración de Ezequiel Barranco y Margarita Morales.

Además, los chicos de Salvaje Lola también adelantan que "el próximo 3 de julio" podremos verlos en directo en Cádiz, en un concierto en el Templete del Parque Genovés. "Ya en otoño, cuando salga el disco, pondremos en pie una pequeña gira con fechas en el resto de Andalucía y en Madrid".