A Salvador García Pitu no se le olvidan las palabras que María del Monte le dedicó tras su paso por el programa televisivo Yo soy del sur (“este hombre viene para quedarse”) y como cumpliendo la profecía de la reconocida intérprete de sevillanas, el artista puertorrealeño lanza su segundo disco al mercado. “Yo no vine para grabar un disquito de sevillanas y ya está, he venido para quedarme”, asegura.

De esta forma, Te lo mereces, el rótulo de este nuevo trabajo, es la manera de “certificar la carrera de Pitu”, de “afianzarla”, refiere el propio artista, también muy conocido en el mundo del Carnaval por su participación en comparsas punteras y que este año pregonará la Feria de Puerto Real.

Para ello, para demostrar que es un artista “completo”, Pitu explora otros estilos musicales además de las sevillanas que le han dado la popularidad. Así, en Te lo mereces hay sevillanas, pero también bulerías y rumbas... “Es verdad que me debo al público de las sevillanas y, además, las hago sobre todo porque a mí me gusta cantarlas, pero también yo me veo haciendo otros estilos de música y lo he querido demostrar”, explica el intérprete cuya afición por el género que lo ha dado a conocer viene “de escucharlas en casa desde pequeño”.

“En mi casa siempre se escuchaba bien flamenco, bien sevillanas, bien copla. Vamos, mi padre, que por entonces era camionero, siempre tenía puestas sevillanas o flamenco cuando me subía a su camioncito, eso no fallaba”, ríe Pitu que, después se introdujo “en un coro rociero” y ahí ya conoció “en profundidad y por derecho las sevillanas”.

De todo ese bagaje, Pitu ha extraído “un estilo muy personal” de hacer la sevillana basada en “un sello que me identifica” y donde busca “cantarle a muchas cosas, no sólo al amor”, confiesa.

En esta búsqueda se enmarca el tema de su segundo disco. Porque ese Te lo mereces va dirigido a la mujer. “No sólo a la amante, digamos, también a la madre, a la amiga, a todas las mujeres porque, por un lado significa un agradecimiento a las mujeres que me siguen porque, aunque también tengo muchos fans hombres, ellas, las mujeres, realmente se entregan más; y por otro lado, quería hacerles un reconocimiento a su lucha porque estamos en unos tiempos que, afortunadamente, ellas están sacando la cabeza por fin y reclamando esa igualdad con los hombres, así que se merecían este pequeño homenaje por mi parte”, reflexiona.

Este trabajo, donde Pitu se ha implicado “muchísimo” está dedicado a la mujer

Un homenaje en el que Pitu ha estado “muy presente”, asevera. “El primer disco, al ser el primero, te dejas más llevar porque no sabía muy bien a qué me enfrentaba, pero ya en el segundo he estado muy implicado en todos los aspectos, en la elección de temas, en los arreglos, en el estilo...”, relata el artífice de Te lo mereces que empezó a gestarse “en septiembre del año pasado” que fue cuando el artista empezó “a recibir las canciones de los autores”.

“Nos llegaron muchísimas cosas y ha sido un proceso muy divertido escogerlos pero también complicado a nivel de que había muy buenos temas. Vamos, que el disco tiene 10 pero por mí tendría 20”, ríe el artista que venía de un intenso año de trabajo con más de 40 conciertos y de llegar al puesto 15 en la lista de venta, sobre todo, jalonado por el éxito de sus primeras sevillanas, A la voz de Almonte, que formaban parte de un disco editado por Aerolineas Musicales, sello que le dio la oportunidad de grabar su primer largo.

Pitu también vuelve a confiar en Pedro Campos en la composición de muchos de los temas (Con el amor no se juega, Te lo mereces, Yo te necesito Rocío, Una madres es lo primero y Ella es mi reina) además de otros autores reconocidos como Humberto Jurado (Tu amante), Paco Millán (Hoy quiero madre sentirte), Abelardo González (Sueños de amor), el isleño Raúl Cabrera (La mujer de mis sueños) y Manuel J. López (Tachu) y Francisco Rodríguez (Si no estuvieras al lado mío).