Rosario Flores: "Siempre me sentí artista, no había un plan B"

Este 17 de noviembre en Las Vegas, y como colofón a la Semana del Latin Grammy, la artista Rosario Flores recibirá el Grammy Latino a la Excelencia Musical en una ceremonia en la que también tendrán su galardón otros cuatro grandes artistas latinoamericanos como son Myriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel y Yordano. Un premio que llega al cumplirse los 30 años del lanzamiento de su disco debut, De ley, con el que la pequeña de los Flores firmaba un estreno incontestable con un sello personalísimo que perdura hasta su último trabajo hasta la fecha, Te lo digo tó y no te digo ná.

–¿Cómo se recibe un Grammy a la Excelencia Musical?

–Pues con mucha emoción porque es un honor muy grande. Se recibe echando la vista atrás y viendo todo lo que he trabajado, lo que he luchado, y las cosas bonitas que me ha dado la vida. Se recibe con los brazos abiertos porque es una cosa muy grande que me da mucha fuerza y mucha energía.

–¿Cómo se enteró? ¿Qué hizo?

–Pues la Academia Latina de la Grabación se puso en contacto con mi manager y fue ella, Mariola, la que me llamó para decírmelo y me puse loca a dar gritos por teléfono, bueno, las dos (ríe).

–¿Qué cree que debe tener una carrera para ser calificada de excelente?

–Eso digo yo... Yo me quedo con la boca abierta cuando escucho esos adjetivos de excelente, extraordinaria sobre mi trayectoria... Yo lo que te puedo decir es que soy una artista de escenario, que he hecho una carrera donde canto y bailo en directo. Supongo que esa excelencia se encuentra en mi energía y en la capacidad e hacer canciones que llenan los corazones de la gente. A mí me hace muy feliz cuando la gente me dice “pues me casé con tal canción tuya” o “tal canción me recuerda a cuando yo estaba de vacaciones en no se dónde...” Eso de formar parte de la vida de la gente con mi música es lo que me hace feliz.

–Aparte de a su público, ¿qué le ha dado a usted la música?

–La posibilidad de desarrollarme como persona. Yo siempre sentí una luz interior, una energía muy grande que de pequeña no sabía ni qué hacer con ella... Siempre me sentí artista, no había un plan B para mí. Desde pequeña, ¿eh? Yo sabía que era artista y que iba a ser artista. Y por eso me he pasado la vida cuidando de mi arte. Eso me lo enseñaron mis padres, que tu arte hay que cuidarlo. Siempre he mirado mucho con quién colaborar, dónde y cuándo ir a los sitios, qué cantar... El arte siempre es lo primero.

–Pero se pensó mucho dar el paso, ¿no?

–Por mí lo hubiera dado con 16 en vez de con 26 años pero fue cuando tuvo que ser, cuando era el momento apropiado. Se dio que mi hermano Antonio, mi querido hermano Antonio, se puso a componer unas canciones preciosas para mí y se dio que con Fernando Illán encontré mi sitio, mi estilo, mi sello. El Grammy, por supuesto, lo comparto en mi corazón con mi hermano y con Fernando, los culpables de mi éxito y que fueron capaces de plasmar toda mi energía en aquel De ley.

–¿Le pesaba la responsabilidad de sus apellidos?

–¿Sabes qué pasa? Que mis padres, Lola Flores y por Antonio El Pescaílla, me dieron lo más grande de este mundo. Ellos me dieron la vida, claro, pero también el arte. Yo nunca voy a agradecerles lo suficiente el regalo que supone nacer en la casa que nací y el arte que corre por mi sangre.Pero sí es verdad que antes de dar el paso yo sabía que no me podía equivocar, que la gente me iba a exigir mucho por mis apellidos y que se me iba a mirar muy de cerca. Pero, afortunadamente, el público estuvo conmigo desde ese primer momento y ya no me dejó. Gracias al público me siento una privilegiada.

–30 años han pasado desde entonces. ¿En qué ha cambiado y qué permanece?

–Pues sigo conservando la misma ilusión de siempre pero ahora estoy más calmada, más templada, disfruto más del momento. Antes, cuando era más joven, vivía más deprisa, quería más y más, pero ahora que soy más madurita me encuentro cómoda en una felicidad más sosegada y soy más agradecida. En lo demás, soy la misma.

–¿Ha pensado en algo especial para celebrar los 30 años de carrera?

–Sí, estamos moviendo un documental que tengo muchas ganas de hacer sobre mi vida personal y profesional. Yo siempre he sido muy celosa de mi vida privada. Nadie conoce mi casa, mis hijos, mi vida diaria, he procurado no exponerla, pero ahora me apetece hacer algo que muestre un poco esa parte de mí. Y, por otro, lado pues un disco, 30 años De Ley, con colaboraciones nacionales e internacionales, al que también le estamos dando vueltas.

–¿Hay director ya para el documental?

–Estamos viendo a varios pero sería codirector porque mi marido, Pedro Lazaga, lleva rodado en estos 22 años que estamos juntos casi toda mi vida. Como sabéis Pedro es hijo de Pedro Lazaga, uno de los grandes directores de nuestro cine, y él es un hombre de cine también maravilloso. Así que el documental sería codirigido entre él y otro director que escojamos.

–Como dice, es usted una mujer celosa de su intimidad, ¿le costó lidiar con la exposición pública?

–Siempre, mucho. Pero el tiempo lo pone todo en su sitio. Es verdad que llegó un momento en que los paparazzis me respetaron y sabían hasta donde llegar. Ahora, además, con las redes sociales, donde una misma cuelga sus cosas y eso, se les ha complicado más la cosa... De todas formas, es verdad que a mí antes ya me habían dejado en paz.