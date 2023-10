Randonautica, donde el misterio te lleve

Cuando Jesús Relinque (Cádiz, 1980), más conocido como Pedja en el mundo de los videojuegos, tuvo conocimiento de la Randonautica su determinación fue clara: “Yo tengo que probar esto, yo tengo que investigar esto...” Lo que no esperaba es que el material fruto de su investigación fue “tan ingente” que el asunto le ha dado “no sólo para divulgar el tema en los programas de misterio” con los que suele colaborar sino para una obra que traza entre el ensayo y el libro de relatos, Crónicas del randonauta.

Pero, para los legos en la materia, empecemos por el principio, ¿qué es la Randonautica? “Se trata de una aplicación de móvil que sirve para encontrar sitios insólitos, extraños, anómalos, es la palabra exacta. La aplicación busca anomalías generando ubicaciones aleatorias, puntos en el mapa cercano de donde estás, pero hay un detalle que cambia todo. Y es que cuando ejecutas la aplicación tienes que enfocarte en un pensamiento, ese concepto se llama la intención y es el que, según el desarrollador de esta aplicación, va a influenciar a la ubicación aleatoria. Un ejemplo, que es como se ven bien las cosas, si tú piensas en muerte, la aplicación te genera un punto aleatorio cercano a ti que está relacionado con la muerte de alguna manera”.

“Te lo puedes creer, o no”, dice el escritor gaditano, pero el caso es que “aunque es un concepto difícil de aceptar por el razonamiento lógico, la verdad es que según los muchos testimonios de quiénes la han probado, funciona”. Uno de esos testimonios a través de las redes de una conocida del autor de La llave de los misterios fue el que le llevó a interesarse por esta curiosa aplicación. “Esta persona pensó justo en eso, en muerte, cuando usó Randonautica y el mapa la llevó a unos kilómetros a las afueras de un pueblo, a un poste rematado con un casco. Ella se quedó muy sorprendida y fue al pueblo a preguntar por ese hito y le dijeron que era un homenaje a una persona que había fallecido en un accidente de moto”, rememora este ingeniero informático colaborador de programas de misterio como Cuarto Milenio o Días Extraños (DEX) que también menciona el caso más famoso de Randonautica, el de unos chavales de Seattle que en el verano de 2020 pensaron en el concepto “viaje” y la aplicación les llevó a una playa donde encontraron “una maleta que tenía dentro restos de dos cadáveres descuartizados”.

“Como comprenderás, un tema así activa la imaginación de las personas que solemos trastear con el misterio y lo oculto por lo que, inmediatamente, me puse a investigar y a escribir. Además, aunque tengo nueve libros publicados con diferentes sellos editoriales, he querido probar esta vez con la autopublicación en Amazon a ver qué tal”, explica sobre las Crónicas del randonauta que se ha convertido en “el primer libro escrito en castellano” sobre este tema.

Una obra que comienza con un primer capítulo amplio divulgativo que sitúa al lector en qué es la Randonautica, quién está detrás de la aplicación (“su desarrollador es Joshua Lengfelder”, informa) y recomendaciones de su creador, para después pasar a la parte de ficción del libro compuesta por once relatos salidos de la imaginación de Relinque “en un 90%” ya que la influencia de los testimonios se cruzan con su talento creativo. “¡Es que el tema es inspirador!”, resuelve el autor que ha querido, además, plantear estos relatos “también como una especie de juego”. “Así, si Randonautica funciona con ese concepto que tiene que visualizar el usuario, cada relato lleva una intención que no se desvela hasta el final, así que el lector puede jugar a adivinarlo, además de que, en algunos de los escritos, me sirve para dar un giro al propio relato. Creo que ha quedado algo original”, se congratula el autor de Expediente V: misterios y videojuegos y de este nuevo libro que rima muy bien con estos días tenebrosos con los que siempre despedimos octubre para saludar a noviembre.

"Lo importante es ir con las ideas claras y con dos dedos de frente"

Aunque el desarrollador de la aplicación Randonautica da una serie de recomendaciones para usar la aplicación, Jesús Relinque opina que se le olvida “la más importante” que es “ir a esta aventura con las ideas bien claras y con dos dedos de frente”.

Así, para el gaditano hay algo de este buscador de lugares anómalos tiene algo semejante “a la güija” y con “la misma prudencia” se debe actuar. “Como en la güija, Randonautica te muestra algo y tú eres al final quien lo interpreta, para bien, para mal o para desastre absoluto porque ca cabeza juega malas pasadas”, advierte el autor de Crónicas del randonauta que también especifica que la aplicación es gratuita "hasta un límite al día a partir del cual tienes que comenzar a pagar por su uso".