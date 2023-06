Pilar Ogalla: "El Ballet Flamenco de Cádiz viene para engrandecer lo que aquí ya se sembró"

Se conserva en la calle Diego Arias una placa donde todavía se puede leer Asociación de Jóvenes Flamencos Pili Ogalla. Para muchos, para los que conocieron, frecuentaron y vivieron aquella escuela (artistas hoy como David Palomar, María Moreno, Encarna Anillo, Riki Rivera...) fueron tiempos “inolvidables, los mejores”, como también lo son para la titular, Pilar Ogalla, entonces una joven de apenas 17 años y hoy uno de los nombres de referencia del baile de Cádiz. Pili Ogalla que, después de estar muchos años fuera de la ciudad y triunfar con sus propios proyectos personales, regresó hace año y medio junto a su pareja profesional y personal, Andrés Peña, para poner en pie un Centro de Formación de Flamenco en la plaza de las Viudas pero también para poner en marcha una iniciativa que la tiene “muy ilusionada” y “algo nerviosa”, ríe. El Ballet Flamenco de Cádiz, cuyos primeros mimbres se darán a conocer el próximo 24 de junio en el Gran Teatro Falla.

“Cuando volví a Cádiz me di cuenta que esta ciudad sigue siendo cuna del arte. Hay un talento enorme, artistas increíbles, así que, en paralelo al trabajo que se hace en nuestro centro de formación, que es un proyecto diferente, empecé a investigar a artistas profesionales de aquí de la provincia pero que no tuvieran una visibilidad muy potente y pensé, ¿por qué no?, por qué no empezar a poner las bases de un Ballet Flamenco de Cádiz para que se vea bien el talento que aquí hay”, cuenta la artista gaditana que, tras compartir su inquietud con Andrés Peña, decidieron en conjunto dar forma a la idea y presentarla a la concejala de Cultura y Fiestas (ahora en funciones) Lola Cazalilla que “lo vio desde el principio y nos apoyó con la subvención que tiene el Ayuntamiento de Cádiz para espectáculos”.

Además, la Diputación Provincial de Cádiz “también tuvo a bien patrocinar” la iniciativa con lo que Acuarela con sal, el espectáculo que viene a sentar las bases del Ballet –“porque todavía no nos hemos constituido ya que nos faltan algunos apoyos económicos como el de la Junta de Andalucía que se podría sumar toda vez que el espectáculo esté en marcha”, argumenta Ogalla– ya se está armando de cara a su estreno el 24 de este mes.

Se trata de un espectáculo “muy flamenco, muy directo al corazón y dirigido especialmente al pueblo de Cádiz, para que la gente conozca a sus artistas y la calidad que tienen” que se desarrolla en diferentes escenas con el sostén de diferentes palos flamencos –alegrías de Cádiz, farrucas, fandangos de Huelva, polo, tangos...– y, sobre todo, de un elenco de artistas elegidos por Ogalla y Peña aunque, esperan, “en el futuro poder abrir audiciones”. Así, el Ballet está por ahora integrado por las bailaras Paula Sierra (San Fernando), Aurora González (Cádiz), María Fernández (Puerto Real), Carmen Bejarano (El Puerto) e Inma López (Cádiz) y los bailaores Juan José Villar (Cádiz), Jesús Helmo (Cádiz) y David Nieto (San Fernando). Además, en Acuarela con sal se contará con el gran bailaor Juan Ogalla como artista invitado “que bailará por seguiriyas y por farrucas”, adelanta su hermana.

Junto a los bailaores, el proyecto reúne en el elenco artístico a las cantaoras gaditanas May Fernández, Reyes Martín y María José Fernández; el toque de Francisco Manuel Lucas (San Fernando) y la percusión y palmas del artista Roberto Jaén (Cádiz).

La producción de Inés Boto, las luces de Manuel Madueño y el sonido de Fali Pipió –posiblemente Nati Moreno estará en la regiduría–, completan este “pistoletazo de salida” de un proyecto que viene con ganas de crecer y hacer crecer.

“Mira, yo no me considero maestra de Cádiz porque, aunque en aquel tiempo de la asociación es verdad que tuve a mucha gente, es más cada vez que veo a María Moreno fíjate sí me emociona dónde ha llegado, luego yo me fui de Cádiz y estuve mucho tiempo fuera. Ahora he vuelto y lo que yo recibo es a gente ya formada, ya preparada por otras maestras y maestros que han hecho muy bien su trabajo. Nosotros lo que queremos es engrandecer ese trabajo, que el Ballet Flamenco de Cádiz viene para engrandecer lo que aquí ya se sembró, para que florezca y luzca ese canasto tan bonito del flamenco de nuestra tierra”, explica Pilar Ogalla que ha asumido más “la dirección escénica”, mientras que el bailaor jerezano Andrés Peña “lleva más la dirección artística”. “Aunque al final todo es en conjunto, como lo hacemos siempre”, ríe.

“Mucho trabajo”, “mucha implicación por parte de todos los artistas”, mucho “esfuerzo” (también económico por parte de los dos creadores) y “mucho talento” avalan el debut de este “comienzo de lo que será el Ballet Flamenco de Cádiz”. “Vamos a por el Falla, que la gente de Cádiz lo vea, que vengan porque esto lo hemos hecho para ellos y, después, pues a trabajar duro para poder moverlo por otros teatros y, por supuesto, por lo grandes festivales... Pero eso ya se verá, lo más importante y lo que tenemos que tener en la cabeza es la fecha del Falla, el 24 de junio, que veáis nuestra Acuarela, que así es como veo yo Cádiz, como un cuadro maravilloso con esos colores, pero también como un lienzo en blanco con todo por dibujar... Ojalá le encante a Cádiz tanto como a nosotros”, desea.