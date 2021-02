Paco Loco confiesa 'I´m 57' con Los Jaguares de la Bahía

Paco Loco asume su edad con I’m 57, el nuevo sencillo de Los Jaguares de la Bahía que supone, tras No Vaccine, el segundo adelanto de Future Horrors, el EP que pondrá fin a la Trilogía de los Horrores que emprendieran con Classic Horrors y continuaran con Modern Horrors.

La banda liderada por el portuense amenaza además con recopilar los tres epés en un único lanzamiento en vinilo bajo el título de Too much horror, babe!

Volviendo al presente, “recuerdo perfectamente cuando hice la canción y la grabé. Fue el 27 de marzo de 2020, exactamente cuando cumplí 57 años, y es toda una declaración sobre el paso del tiempo, pero no rollo depresivo sino todo lo contrario”, explica en la presentación del sencillo el propio Paco Loco al que no le preocupa “en exceso” el paso del tiempo y reconoce que no se siente mal “por hacer música de adolescentes, pero es con la música que crecí”, argumenta.

I’m 57 está desde finales de mes en las plataformas digitales, cortesía de Lunar Discos, y supone el segundo adelanto de Future Horrors tras la coyuntural No Vaccine con la que nos sorprendían Los Jaguares de la Bahía –Paco Loco, Pablo Errea (Edwin Moses, Australian Blonde), Jesús Cabral y Patri Espejo (ambos ex-Ledatres)– en plenas Navidades.