Muere el poeta cubano Manuel Díaz Martínez

Este fin de semana ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria, donde residía, el poeta cubano Manuel Díaz Martínez. De 86 años de edad, el autor llegó a España exiliado en 1992 tras posicionarse claramente, junto a otros intelectuales, en contra del régimen de Fidel Castro. Su entrada por España se produjo a través de Cádiz, una ciudad en la que residió durante un breve espacio de tiempo y con la que siempre mantuvo importantes vínculos literarios y sentimentales.

Díaz Martínez fue uno de los diez firmantes, en 1991, de una declaración de intelectuales cubanos, conocida como 'Carta de los diez', dirigida a Fidel Castro y en la que se solicitaba abiertamente la democratización del régimen. Aquel escrito disidente con el régimen castrista fue el detonante de su salida de la Isla y su llegada a España.

En el año 2003, con motivo de su estancia en Cádiz para presentar el primer volumen de sus memorias, concedió a Diario de Cádiz una entrevista en la que señalaba la importancia que la capital gaditana tuvo en su nueva etapa como exiliado: "Cuando ya se me hizo muy difícil la vida en Cuba y supe que tenía que emigrar, el camino abierto era precisamente el camino de Cádiz, porque tenía una invitación de su Universidad que utilicé para poder salir de mi país. Los primeros años de un exilio son los peores para el desterrado y por suerte aquí encontré a personas que me hicieron mucho más llevaderos esos primeros tiempos de exiliado. Gracias a ellos mi debut y el de Ofelia, mi mujer, como exiliados, fue infinitamente más fácil y en ningún momento me sentí desamparado. Cádiz es una etapa fundamental en mi vida a partir de mi salida de Cuba".

Autor de catorce libros de poesía, merecedor de diversos premios por su trayectoria literaria y por su compromiso con la democracia en Cuba, Manuel Díaz Martínez ha sido también articulista en la prensa española, entre ella en Diario de Cádiz. Durante muchos años, mantuvo en activo un blog en el que publicaba sus impresiones y vivencias, entre ellas muchas de su estancia y amistades en Cádiz. Una de sus últimas visitas a Cádiz fue en el año 2014, cuando participó junto a José Pérez Olivares y Jesús Fernández Palacios en un coloquio organizado por la Fundación Ory en torno a 'Poesía y disidencia'.