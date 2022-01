Mercedes Colombo: "Lo que se presentó del templo de Melkart era una hipótesis, y como tal, hay que estudiarla"

La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial en Cádiz, Mercedes Colombo, ha respondido en relación a las últimas informaciones que ponen en duda la aparición del buscado templo de Melkart, puntualizando que "tal y como se explicó en la rueda de prensa de presentación siempre se dijo que era una hipótesis, nunca se confirmó que fuera verdad, por lo que había que estudiarla".

Cuestionada sobre esta cuestión por los periodistas asistentes a la rueda de prensa que ha tenido lugar en la mañana del lunes en Olvera, Colombo ha señalado que "científicamente habrá que ver si es verdad o no", al igual que "hay que comprobar la nueva hipótesis que ha aparecido", ha dicho en relación al estudio presentado por el cartógrafo Kiko Sánchez, doctorando en Prehistoria de la Universidad de Sevilla con una tesis sobre el uso del Lidar en arqueología. Precisamente esta ha sido la tecnología aplicada para localizar los restos de santuario más buscado por todos los arqueólogos e historiadores en las últimas décadas, y que según apuntan varios expertos, "no es aplicable en agua". De hecho, junto a compañeros de la UCA y de la UCO, Sánchez ha detectado que “se ha producido una interpolación del modelo digital, debido a que el software de interpolación ha generado un artefacto por falta de datos de entrada". Por lo que entienden que "allí no hay nada”.

En cuanto a la "premura" a la hora de sacar a la luz estas primeras investigaciones, la delegada de Patrimonio ha señalado que la información se ha difundido antes los medios "cuando la Universidad de Sevilla y los técnicos del CAS (del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) creyeron que tenía que darse".

La hipótesis del hallazgo difundida hace varias semanas en el CAS habla de un edificio de 150 metros de ancho por más de 200 metros de largo que aparece a modo de gran estructura portuaria central con amarraderos, a unos 3 o 5 metros de profundidad. Al sur de esta estructura también ubicaron varias cimentaciones, un puerto interior en forma de dársena cerrada, varios espigones y se ha documentado una zona de villa doméstica relacionada.