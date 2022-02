Manuel Martínez (Medina Azahara): "Lo primero que escuché fue el 'Garrotín' de los Smash y aluciné"

Con kilómetros a las espaldas para dar tres vueltas al mundo, Medina Azahara llega este viernes 18 de febrero al Gran Teatro Falla con un auditorio lleno hasta la bandera, en la misma tónica que acompaña la gira de un disco, Llegó el día, en el que la banda cordobesa homenajea al trío que puso en el mapa al rock andaluz. Triana por Medina Azahara es el reclamo de un trabajo que también ha reactivado en este siglo XXI una de las mejores etapas de la música hecha desde Andalucía colocándose los cordobeses en los primeros puestos de las listas de ventas. Llegó el día, sí, y será extraordinario. Lo cuenta el líder de la formación, Manuel Martínez, voz y melena incomparables.

–Llegan a Cádiz con, prácticamente, todo vendido. Siempre es una alegría ese respaldo del público, ¿no?

–Hombre, lo mejor que tiene Medina Azahara es su público. Es un honor y un placer tener a una gente tan fiel respaldándote. Y la verdad que las entradas ya llevaban tiempo vendidas pero se devolvió una y por eso hasta hace muy poco no pudimos poner el cartel de aforo completo, pero sí, estaba todo lleno dese hace tiempo.

–La gira comenzó hace unos días en Sevilla, la ciudad de Triana y cuna del rock andaluz, ¿cómo fue ese encuentro con Fibes?

–No te miento si te digo que alucinante. Fue un concierto estupendo por parte del grupo y por parte gente de la gente que llenó Fibes y que nos dio muestras de cariño en todo momento. Y en Sevilla, como dices, donde comenzó todo con los Smash, con Gong y con tantos otros grupos que empezaron con el rock andaluz cuya guinda la puso Triana, que nos dio la puerta de entrada a nosotros y a otros grupos como Iman, Alameda... Muy emblemático, sí, no se puede empezar mejor una gira.

–¿Está hoy vivo el rock andaluz?

–Pues nosotros llevamos 42 años en la carretera desde que comenzó todo esto y no hemos parado de tocar nunca, así que qué te voy a decir... Es cierto que tras muerte de Jesús (de la Rosa) y con la Movida madrileña, que lo silenció prácticamente todo, el rock andaluz fue cayendo pero nosotros hemos seguido componiendo y en la carretera, y no somos los únicos. No podemos decir el que el rock andaluz muriese en algún momento pero sí es verdad que, bueno, no es igual... Eso sí, cantar las canciones de Triana, con este homenaje que estamos haciendo con tanto cariño y respeto, sí que hace que la gente vuelva a sentir ese algo especial y reviva un poco todo el espíritu del rock andaluz.

–¿Por qué este homenaje a Triana ahora? En 2007 ya publicaron un homenaje pero era más al rock andaluz, ¿verdad?

–Con aquel disco, Se abre la puerta, teníamos también otra intención con el título. Era un mensaje a la discográfica con la que habíamos terminado y se abría la puerta por fin a poder elegir otros caminos. Y ahí cogimos canciones de Triana y de otros grupos pero las hicimos muy a lo Medina Azahara y ahora, con Llegó el día, es al contrario, los temas son más fieles al estilo Triana, aunque le damos una vuelta de tuerca para hacerlos más de este siglo pero intentando siempre sonar a Triana. Para ello hemos contado con la colaboración de vuestro paisano Selu, El Barrio, que ha hecho un trabajo espectacular con los arreglos musicales, además de ser el productor del disco.

–Me decía antes que son más de 40 años de carrera, y siempre fiel a su estilo. ¿Se han visto tentados de hacer alguna concesión en estas décadas?

–Bueno, sí, a veces tienes que hacerlas... La industria o la gente que viene a verte a veces te condiciona a hacer algo distinto de lo que tú quieres hacer, eso es así... Pero nosotros siempre hemos intentado encauzar todo eso en el mismo sentido, siempre buscando la raíz de Andalucía aunque a veces nos pidieran un rock más duro. Lo hemos hecho pero siempre llevando esa seña identidad nuestra de melodías flamencas y árabes y siguiendo la progresión de lo que sembró en los setenta.

–Bueno, lo del rock más duro no es que les cueste mucho... Creo que a ustedes le gustaba ya el asunto cuando eran chavales, ¿no?

–(Ríe) ¡Claro! En esa época nos encantaba todo lo que venía de fuera. En los grupos en los que yo estaba antes de Medina Azahara tocábamos canciones de Deep Purple, música muy contundente, Pink Floyd... Siempre intentábamos hacer lo que nuestros profesores americanos o ingleses... Recuerdo en los ensayos que improvisábamos tocando mis compañeros rock duro y yo cantando algo de flamenco por encima... Tú sabes, siempre buscando algo distinto.

–La sombra de los Smash es alargada

–Y tanto... De hecho, lo primero que yo escuché fue el Garrotín y aluciné... Esos tíos súper progresivos y entra Manuel cantando... También recuerdo que eran muy distintos un grupo que se llamaba Flamenco, que luego se llamó Galaxia, los hermanos Garrido, que tenían una versión del Jaleo estupenda y de Al papa santo de Roma, que también versionamos nosotros... Todo eso fue calando en la gente a finales de los sesenta y principios de los 70 y todo eso se reafirmó cuando se encuentran Tele, Jesús y Eduardo y explota todo. Aunque no fue fácil, ¿eh?, les costó dos años de trabajo porque tenían un buen disco pero al principio nadie les hacía caso. Nosotros igual pero tuvimos la suerte que ellos abrieron el camino y las discográficas entonces salieron a buscar grupos de Andalucía de ese estilo y ahí estábamos nosotros con unas buenas canciones.

–¿Había buena sintonía entre los grupos de la escena?

–Bueno, yo no hablaría de grupos sino de personas. Tú sabes que siempre hay gente que mira por encima del hombro a otra y eso...Pero, en mi caso, por ejemplo, mi relación con Eduardo, Jesús y Tele siempre fue muy bonita. Nos veíamos en la carretera, tocamos en varios sitios juntos y pronto nos hicimos amigos. Además, se daba la circunstancia que Javier García Pelayo era nuestro manager entonces y antes había sido el de ellos, con lo que eso también nos unió bastante. Sí es verdad que nosotros teníamos una cosa muy bonita con Triana, pero también bonita con Cai, con Imán... Con vuestro Chano coincidí hace unos años en televisión y nos dimos un abrazo grande...

–Buenos músicos salieron entonces de Andalucía...

–Grandes músicos, sí, entonces la gente se entretenía mucho en tocar. Estábamos locos hasta por ensayar, nos pasábamos todo el día tocando.

–¿Qué le ha parecido a Eduardo este homenaje a Triana?

–Pues muy contento de que lo hagamos nosotros. De hecho, antes de ayer le escribí para invitarle al concierto de Cádiz y me dijo que si podía venía. Está encantado con el disco y nosotros también de poder seguir aportando para que la luz del rock andaluz siga viva.