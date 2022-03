Justin Quiles, nuevo atractivo para DSoko en El Puerto

Uno de los referentes internacionales del género urbano, Justin Quiles, se convierte en otro de los grandes atractivos del verano portuense con el ciclo de conciertos DSoko Fest, adonde el artista llegará el 29 de julio para protagonizar una de las noches de Puro Latino.

Sus composiciones, su talento y su dedicación han aupado al puertorriqueño nacido en Conneticut (EE UU) a lo más alto de las listas de éxitos mundiales, y puede presumir de haber colaborado con nombres de la talla de Maluma, Becky G, J Balvin, Kevin Roldán, Rauw Alejandro o Farruko, entre muchos otros.

Así, su actuación en El Puerto se convierte en una oportunidad de oro para disfrutar en directo del disco más reciente del artista, La última promesa, que contiene hits tan explosivos como PAM, junto a Daddy Yankee y El Alfa, cuyo videoclip ya supera los 90 millones de reproducciones en Youtube.

Con semejantes noticias, no cabe duda de que la edición de este año de DSoko Fest va camino de hacer historia. No en vano, la primera de sus confirmaciones ya lo pronosticaba. No fue otro que el siempre infalible Morad, al que el festival recibirá el próximo viernes 19 de agosto. Y tan solo unos días después se anunciaban dos nuevas incorporaciones que harán las delicias de los asistentes el viernes 8 de julio, Trueno y Maikel Delacalle. A ellos se sumó hace escasos días Juan Magán, en concierto el viernes 15 de julio.

DSoko Fest también contará con la presencia del rapero Kase.O con su proyecto Jazz Magnetism, el sábado 20 de agosto, dentro de DSoko Live. Lo acompañarán en ese mismo apartado dos espectáculos sin parangón: Ismael Lemais y La Kiskillosa y Comandante Lara & Cía, que actuarán el 9 y el 16 de julio, respectivamente.

Y después de que DSokotronic anunciara el primero de sus fichajes, el reconocido selector Marco Carola, sumó posteriormente una nueva velada de ensueño. El domingo 10 de julio llegará hasta el evento portuense el mezclador y productor guatemalteco Gordo, también conocido como Carnage, que desplegará sus contrastadas habilidades para que no paremos de bailar. Le acompañará Miguel Bastida, uno de los DJ y productores nacionales con mayor proyección fuera de nuestras fronteras.

Las entradas para estos conciertos, y más información sobre el ciclo de conciertos, se pueden encontrar en la web del festival.