Después de haber conversado con más de 2.000 niños, de haber escuchado sus preguntas y sus reflexiones, el escritor Jesús Cañadas, premio Ignotus, premio Kelvin, nominado al Celsius y, ahora, autor de la saga juvenil Athenea y los elementos, resuelve: “Los adultos somos idiotas”.

Y es que el autor gaditano, que hoy miércoles, a partir de las ocho de la tarde, presenta los dos primeros libros de las aventuras de Athenea y Mehdi en el Baluarte de la Candelaria, asegura que “las mejores preguntas que me han hecho sobre mis libros han sido los niños y nosotros, los adultos, nos empeñamos en tratarlos como tontos”, se queja.

Mañana jueves tendrá una nueva oportunidad de dialogar con sus lectores predilectos, también en el marco de la Feria del Libro, ya que a partir de las once y media de la mañana se ha organizado un encuentro del escritor con alumnos de diversos centros educativos de la ciudad.

“La verdad que estoy muy contento porque llevo haciendo este tipo de encuentros desde febrero, más o menos, y me están dando unos resultados estupendos, los niños me están dando un feedback excelente, tanto los que se han leído los libros como los que aun no se los han leído”, asegura Cañadas que tras el éxito de El ojo de Nefertiti, premio Torre del Agua que otorga el Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos, acaba de publicar la segunda entrega, El corazón de Atlantis, de una saga que contará con cinco aventuras.

“La tercera ya está entregada a la editorial y ahora estoy escribiendo la cuarta, así que vamos a buen ritmo, es más, puede que a finales de año tenga escrita la quinta también. Yo creo que lo único que me puede parar es mi niña que ahora es la que ocupa todo mi tiempo”, se enorgullece el autor del aclamado libro Las tres muertes de Fermín Salvochea cuyos esfuerzos se centran actualmente “y por completo” en la saga de Athenea que comenzó con sus protagonistas en Egipto.

“Con El corazón de Atlantis me llevo a los lectores a otro misterio, al corazón de Atlantis, de la que se han escrito chorros y chorros y litros y litros de tinta en libros, cómics, en películas... Y nadie sabe dónde está Atlantis. Hay gente que la sitúa frente a la costa de Bolivia, otros en Islandia, otra teoría apunta a que está cerquita de Cádiz, cerca de Doñana, y el caso es que a mí me apetecía abarcarlas todas...”, explica el autor que asegura que lo ha conseguido y que ha logrado ofrecer “una versión de Atlantis que no se parece en nada a ninguna que hayáis visto en otro formato de ficción” pero que, obviamente, se reserva para que los lectores lo descubran en las páginas de su obra.

"El tercer libro de la saga ya está entregado a la editorial y ahora mismo estoy escribiendo el cuarto"

“Sí te puedo decir que a través de una especie de caracola que manda un mensaje secreto a los padres de Athenea y Mehdi, ellos dos se van a ver envueltos en una aventura que los va a llevar hasta las profundidades del mar y hasta el mismo corazón de Atlantis, coincidiendo, además, con el inicio de la primera Guerra Mundial con lo que se van a encontrar con muchísimos problemas y muchísimas divertidas soluciones, claro”, adelanta el autor que debutó en la escena literaria con El baile de los secretos (finalista a mejor novela en los Premios Scifiworld).

A esta nueva aventura se suma el atractivo de ver “crecer” a sus protagonistas que “comienzan a llevarse un poco mejor en este segundo libro” aunque “un nuevo elemento, que no te puedo contar, amenaza también con acabar con ese principio de unión de los chicos”, concede Cañadas que se enfrenta a unos personajes “un poquito más mayores que en El ojo de Nefertiti, unos 12-13 años tendrán”, con lo que ha contado con la ayuda “de algunos amigos psicopedagogos y profesores” para reflejar “un poco la psique y las cosas que le puede preocupar a una niña de esa edad”, confiesa.

Y es que llevar de la mano a sus protagonistas a lo largo de los años está siendo “una gran experiencia” y “un reto muy complicado” para el escritor. “Se piensa que la literatura infantil y juvenil es algo sencillito, una literatura menor, pero este proyecto me está enseñando que no es en absoluto así, es el proyecto más complicado al que me he enfrentado hasta ahora, precisamente, por ese arco de cinco libros que hay que respetar”, relata Cañadas que hoy estará presentado en la Feria por el también escritor gaditano Paco de Paula.