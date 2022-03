"Con Harry McCoy quería crear un policía diferente”

Alan Parks se ha convertido en una de las voces más rompedoras de la novela negra actual. Tras Enero sangriento e Hijos de Febrero, hace unas semanas que Tusquets ha editado la última obra protagonizada por el inspector Harry McCoy, que lleva por título Bobby March vivirá para siempre. Esta semana, desde Escocia, Parks ha concedido una entrevista a este medio en la que ha contado cómo nació su icónico protagonista.

–¿Cómo se convierte un productor musical en escritor de novela policiaca de éxito?

–Me despidieron. Tenía que encontrar algo más que hacer y escribir sobre Glasgow me pareció una buena opción.

–Ha estado recientemente en España para asistir a la BCNegra. ¿Qué le ha parecido la experiencia?

–¡Lo pasé fabuloso! Me encanta conocer un montón de gente diferente. Fue estupendo.

–Desde que Tusquets comenzara a editar sus libros en España sus seguidores no han dejado de crecer. ¿Qué piensa de esto?

–Estoy encantado. Ha sido una fabulosa noticia saber que mi trabajo gusta tanto en su país.

–En sus obras dibuja un Glasgow hipnótico pero aterrador a la vez. ¿Tan duro fueron esos años en su ciudad?

–Fueron muy difíciles para un montón de gente. Era muy duro conseguir trabajo o dinero y cuando eso ocurre la gente hace cosas malas porque están bajo presión.

–¿Cómo nace Harry McCoy?

–Simplemente quería tener un policía que fuera un poco diferente de sus compañeros. Él ha vivido la vida normal de alguien que creció en los sesenta, sexo, drogas y rock and roll.

–Enero sangriento fue su presentación en sociedad pero en sus siguientes libros he percibido una gran evolución tanto del personaje como del propio ritmo narrativo. ¿Ha trabajado mucho en ello?

–Pienso que tu primer libro es siempre un poquito difícil, pero luego, cuando se ha acabado y ya tienes una idea de quiénes son tus principales personajes y el mundo en el que viven, ya te puedes relajar un poco y probar y ampliar las cosas.

–La música está muy presente en sus novelas, aunque en ninguna tanto como en ‘Bobby March vivirá para siempre’. ¿Quién es el músico con más talento con el que se ha cruzado?

–Eso es difícil. Quizá Mike Skinner of the Streets

–Aunque de pasada toca usted en esta última novela el conflicto del IRA. En España, tras diez años desde que ETA dejara de matar, empieza a escribirse de esa etapa con más naturalidad. ¿Cree que esto es bueno para cicatrizar heridas?

–Sí, es mejor considerar esas cosas y probar a tener sentido sobre ello que fingir que aquello nunca sucedió.

–¿Siempre ha tenido claro que sus novelas tenían que situarse en los 70?

–Sin duda, creo que es la época más interesante de la historia reciente.

–¿Habrá muchas más novelas de McCoy?

–Espero que sí, tantas como la gente esté dispuesta a leer.

–Y por último, ¿Qué lee Alan Parks? ¿Cuáles son sus autores preferidos de novela negra?

–Me gustan mucho James Ellroy, Denise Mina, Martin Holmen y Philip Kerr...

El imprescindible: 'El último beso', un gran clásico de James Crumley

Nuestro imprescindible de hoy es uno de los libros preferidos de Carlos Zanón. Durante la entrevista con el autor de obras como Taxi o No llamarás a casa, nos confesó que James Crumley era uno de sus autores preferidos y que consideraba El último beso una de las mejores novelas policíacas de siempre. Reeditada recientemente por Salamandra Black, la novela está protagonizada por C. W. Sughrue, un ex oficial del Ejército, alcohólico y mujeriego, que representa el arquetipo del investigador privado de la América posterior a la Guerra de Vietnam. De gatillo fácil y escasos escrúpulos, mientras trabaja en un bar de topless de Montana recibe el encargo de encontrar a un escritor en paradero desconocido. Sin que Sughrue lo pretenda, su búsqueda le llevará a interesarse por la desaparición de una joven diez años atrás en San Francisco. Esta nueva tarea, sin embargo, se convertirá en un intrépido viaje a las entrañas de una nación que sufre las consecuencias psicológicas de una guerra, con sus pesadillas y sus sombras aflorando a cada paso.

Con su prosa elegante y un retrato sin concesiones de una sociedad en decadencia, El último beso es una experiencia llena de trepidante acción, cruel ironía y crítica brutal al género humano. El sexo, el dinero, la corrupción, la violencia y las drogas se hacen un hueco en una fascinante historia donde lo más importante es dejar atrás el propio pasado.