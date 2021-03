Más información Fran Rozzano, de la comparsa juvenil a la meca del reggaeton

De todos los momentos, y han sido muchos, inolvidables para Fran Rozzano desde que aprovechara el minuto que el productor Raphy Pina le dio en un concurso por redes sociales, el más “increíble” para este gaditano del Cerro del Moro fue “conocer y compartir rato con el rapero Daddy Yankee”, actualmente, compañero de discográfica. “Todavía no me creo que se esté cumpliendo mi sueño”, dice, comprensiblemente, el joven que acaba de regresar a Cádiz después de un mes en América Latina donde terminó de cuajar su Inédito.

Inédito, un tema que nació en el Cerro del Moro, donde está su casa familiar, compuesto a medias con su hermano Antonio, y que “se hizo grande” de la mano de Pina, el gigante de la música urbana. “Es que es bastante fuerte pensar que esa canción la hicimos, ahí, en mi cuarto y que desde su lanzamiento, en apenas un mes, ya tiene más de 12 millones de visualizaciones... Es una locura”, ríe el artista que confiesa que en el barrio “le dicen las vecinas muchas cosas a mi madre y eso..., están todos muy contentos”.

Y es que su familia es también parte fundamental del éxito del joven que comenzó a darse a conocer por sus “covers (versiones) en castellano de diferentes canciones, “sobre todo, de r&b”, que, sostiene, es su raíz musical “junto con el flamenco y el Carnaval, claro”, cuenta el artista con el Gran Teatro Falla y el sombrero del Capitán Veneno no sólo en su corazón, también tatuados en su piel. “Siempre llevo a Cádiz y al Carnaval –pasó por la cantera y por adultos con la comparsa ‘La Bicentenaria’– conmigo”, se acaricia el brazo.

Sin embargo, Rozzano cultiva una personalidad artística alejada de los aires poperos-carnavaleros de los músicos que han salido del vivero del COAC y se vuelca en un estilo urbano más internacional, irremediablemente, claro, recorrido por el aire sureño, pero que llega a conectar mucho más con el otro lado del Atlántico.

“Yo empecé con los covers hace ocho años y cuando empecé a sonar un poco pues la gente empezó a pedirme que hiciera versiones de temas más urbanos y, bueno, parece que he encontrado mi estilo por ahí”, confirma Rozzano que desde muy jovencito, los 18 años, sabía que dedicarse a la música profesionalmente “era mi camino”, decide, por ello, sobre todo “en estos últimos cinco años”, refiere, se ha estado “formando mucho para estar preparado cuando llegara la oportunidad”. “Me he preparado en producción musical, canto, compongo, me hice mi estudio en mi casa donde grababa, mezclaba, arreglaba..., creo que me lo he trabajo y me lo estoy trabajando mucho”, asegura.

En este caldo de cultivo, hacía sus versiones y empezó con los temas propios con la ayuda de su hermano y poco a poco logró hacerse su hueco en el universo virtual, siendo reposteado por Romeo Santos y alabado por el hoy todopoderoso Camilo. Que la gran oportunidad llegara era cuestión de tiempo... Y llegó en octubre de 2020.

“Fue mi familia, que como digo siempre han apoyado mucho mi decisión de dedicarme a la música, la que vio el concurso por instagram Tienes un minuto, que organizaba Raphy Pina, de Pina Records, la compañía más importante de música urbana y reggateon de la que han salido gente como Daddy Yankee o Nicky Jam y me animó a presentarme. La verdad que yo pensaba que con la de gene que iba a presentarse iba a ser complicado, siquiera, que me cogieran para hacer el directo, pero como no tenía nada que perder me lancé, se me dio la oportunidad y con muchos nervios le canté un trocito de Inédito que, por entonces, sólo teníamos la mitad hecha y, nada, a los pocos días estaba volando para Puerto Rico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANUBIS (@franrozzano)

Desde entonces todo ha pasado “muy deprisa” en la vida de Rozzano. La grabación en Puerto Rico de éste “y otros nueve temas más”, “conocer al equipo”, “poner el proyecto en pie”, “la grabación del videoclip”... Una pieza audiovisual que ha dado mucho que hablar y no sólo por el bombazo que ha supuesto en sí Inédito, también porque fue escogido por Pina para confirmar su relación con la cantante Natti Natasha. “Eso fue otra. El primer día yo estaba en el set y vi a Natti por ahí pero no sabía que iba a participar y menos ese final del vídeo... Pero vino Raphy y me explicó lo que querían hacer porque ellos se habían visto muy reflejados en la historia que cuenta Inédito. Fue una sorpresa para mí muy bonita y me lo tomo como un regalo que me han hecho, de hecho, le dije, esta canción es para vosotros porque sois Inéditos, y se llevó las manos la cabeza y me dio un gran abrazo... Creo que ese momento está hasta fotografiado”, agradece el gaditano.

Tras esta primera experiencia Rozzano regresó de nuevo en enero al continente hermano. Esta vez, además de Puerto Rico, sumó Miami y República Dominicana, países donde ha tenido una acogida “tan calurosa que para mí era algo inimaginable”.

Ahora, el gaditano tiene por delante “otro reto”, “superar o, al menos, igualar, el éxito de Inédito” con el nuevo tema que lanzará “muy prontito”, “en unas dos semanas”, adelanta Rozzano que avisa que “los que vienen son temas bastante diferentes a Inédito” con los que intentará “volver a sorprender...”. Porque la carrera de Rozzano sólo acaba de empezar.