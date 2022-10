Antonio González Mellado: “Vamos a hacer una ‘vuelta al mundo’ de la cultura en Sanlúcar”

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las oportunidades de las Industrias Culturales y Creativas en el que los profesionales del sector aborden los retos de la transformación digital para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo en el marco de la sostenibilidad, llega a Sanlúcar de Barrameda el Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas, que se celebra entre el 10 y 12 de noviembre con la Diputación de Cádiz como "cooperadora necesaria" del evento, según explica el diputado provincial y vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, Antonio González Mellado.

–¿Cuál es la importancia de que el Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas se celebre en Sanlúcar?

–Principalmente porque se va a analizar, desde un prisma profesional y académico, todo lo que tiene que ver con la industria cultural no sólo en la provincia de Cádiz pero sí con el foco de lo que supone Cádiz culturalmente hablando. Que venga a Cádiz este congreso es fundamental porque por potencial estamos convencidos de que Cádiz puede ser en uno de los motores culturales no sólo de Andalucía, sino de España. Como ejemplo te pongo nuestro catálogo cultural, 1.500 propuestas en la última convocatoria, eso indica la buena salud cultural de la provincia aunque a veces no es ni lo suficientemente conocida, ni reconocida. Así que eventos como este se celebren en nuestra tierra hace gala de todo ese trabajo que venimos haciendo algunas administraciones como Diputación, que es trabajar para que Cádiz sea ese motor cultural.

–La temática de esta edición es ‘Transformación digital y oportunidades de empleo’. Algo no que nos viene nada mal...

–Sin duda. Pero hay que recordar que aquí tenemos experiencias tanto de iniciativas privadas como públicas de ir por delante en la adaptación a estos nuevos retos que nos plantean los cambios sociales y las nuevas tecnologías. De hecho, creo que por eso también se instala esta edición aquí, porque somos ejemplo de muchas experiencias. Nosotros, incluso, como administración estamos potenciando ese foco a través de las redes sociales, de los nuevos formatos que nos ofrece internet. De hecho, nos congratulamos por el programa que pusimos en marcha en la pandemia de La Cultura en casa, la cultura como antivirus, éxito en visualizaciones, donde nos pudimos también acercar a una población más joven, y donde le dimos trabajo a muchos artistas de la provincia. Y, por supuesto, somos conscientes de que esta adaptación a los nuevos lenguajes y formatos significa también recursos. Y en eso trabaja Diputación con los ayuntamientos de la provincia a través de incrementos presupuestarios. Así que aunque nos queda mucho por delante, se han dado pasos importantes.

–Esta cita se ha desarrollado en Miami y, los últimos años, en Madrid. ¿Cómo llega a Sanlúcar?

–Sanlúcar llega a este Foro, y no al revés. Sanlúcar es Capital Gastronómica, está celebrando el V Centenario de la Circunnavegación, por lo que le ha dado el encuentro a este Foro. ¿Qué otro territorio tenía la capacidad ahora de hacer converger tantas cosas en un mismo lugar? No ha hecho falta elegir Sanlúcar porque Sanlúcar ya se había convertido con todos sus atributos en la perfecta candidata. Ya que celebramos la Vuelta al Mundo que partió de Sanlúcar, por qué no hacer en Sanlúcar una vuelta al mundo de la cultura hablando, profundizando y analizando con el sector y con los ciudadanos de la provincia. Este Foro se encontró a Sanlúcar, que era la perfecta candidata.

–¿Quién está llamado a inscribirse en este Foro de Industrias Culturales?

–Cualquiera que tenga sensibilidad cultural. Son foros pensados para u público experto, con formación, sí, pero abierto a todas las sensibilidades culturales. Para todos aquellos que tengan ganas de conocer los retos y las líneas de trabajo que se marca el mundo de la cultura en Andalucía y en España.

–¿Qué le parece el programa?

–Pues que recoge sinergias perfectas, la del conocimiento que vamos a recibir de expertos de otros territorios y la puesta en valor de lo que hacemos dando a conocer algunas de las experiencias de éxito en la provincia. De hecho, es difícil elegir porque tenemos tantas experiencias maravillosas aquí que necesitaríamos una semana entera de jornadas, pero las que participan creo que representan bien lo que se está haciendo.

–Hábleme de la Fundación Alternativas, ¿qué es, para quien no la conozca?

–Es una Fundación formada por un grupo muy heterogéneo de primeras figuras de diferentes ámbitos que analizan la realidad siempre en positivo, con el objetivo de construir y siempre con una visión progresista, que es la que defiende, por supuesto esta Diputación y esta provincia. Y es la Fundación que nos permite ahora hablar de materia cultural en Cádiz en esta línea positiva.

–¿Qué objetivo debería cumplir esta jornada para que usted se sienta satisfecho?

–Pues como servidor público la aspiración que uno tiene es que poco a poco se vaya rompiendo eso de que la provincia de Cádiz no está suficientemente reconocida culturalmente hablando y que hayamos contribuido a que el creador o el artista no pierda el sentimiento de pertenencia a esta provincia. Y por ello espero que este Foro de Industrias Culturales contribuya con creces a ese objetivo.

Programación de la cita

El Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas, que nació en Miami en 2009 y que se ha venido celebrando en Madrid durante los últimos años, en un referente para los profesionales de la industria cultural de España, Europa y Latinoamérica, pues supone un espacio para el debate sobre el futuro y los desafíos a los que se enfrenta el sector. Esta edición contempla el siguiente programa:

JUEVES 10

19.00 Recibimiento institucional en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Actuación teatral

VIERNES 11

Auditorio Manolo Sanlúcar

09.00-09.30 Conferencia de apertura: Las oportunidades para las Industrias Culturales en el entorno digital. Nuria Lloret Romero, Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valencia.

09.30-10.30 1ª mesa: Las Industrias Culturales, panorama actual y necesidades para crecer. Con: Rafael Lambea, DG EGEDA, o Jesús Cimarro, presidente Academia Artes Escénicas, o Rosa García Loire, presidenta Cluster Audiovisuales de España; José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos AEVI; Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores; Adriana Moscoso del Prado, DG de Industrias Culturales Ministerio de Cultura y Deporte. Modera: Inma Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

10.45-11.00 Presentación del documento La digitalización del sector cultural en Iberoamérica. Natalia Armijos, DG de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

11.00-12.00 2ª mesa El espacio de contenidos en español. Con Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI; Cristina Gallach, Comisionada para Alianza de la Nueva Economía de la Lengua; Trinidad Zaldívar, Jefa de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad en la Oficina de Relaciones Externas del BID. Modera: Arancha Álvarez, Dirección General de Cultura OEI

Pausa café (catering)

12.30-13.30 3ª Mesa. La Universidad frente a los retos de las nuevas necesidades formativas. Con Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz; Clara Sanz, Secretaria General de FP; Carles González, Director Instituto de RTVE. Modera: Nuria Lloret, catedrática de la UPV

17.30-19.00 4ª Mesa: Conversación entre profesionales. Casos de éxito de empresas e iniciativas culturales. Con Rafa Vera, Verjimanimation; Irene de Juan-Aracil, Innova Films; VÍctor Fernández Mansion Games; Descolgadas (serie web); Festival Monkey Weekend; Surfari Film Festival. Cultural Sur Creadores Audiovisuales del Estrecho; Bee time proyectos de arte y ecología y Enrique Linera Cortés. Art W. Start Up S.L. Modera: Clara Román, coordinadora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

19.00-19.30 Actuación Compañía de Teatro y Agenda cultural de iniciativas de la ciudad de Sanlúcar

SÁBADO 12

Formación digital práctica para organizaciones culturales impartida por Wingu.

09.30-10.30 5ª Mesa: Modelos de gestión Fundaciones Culturales. Juan Andrés García, Grupo sectorial AEF; Fundación Montenmedio; Pablo Gonzalo, Fundación Telefónica; Liliane Dahlmann , Fundación Medina Sidonia

Pausa café

11.00-12.00 6ª Mesa: El impacto de la acción cultural en el territorio. Gemma Garbó, Fundación Carulla; Asociación Mujeres Tekeando (Sevilla); Imago Bubo Rural Colectivo; Fernando García Dory, Inland Campo Adentro; Aina Leves. AA-tomic LAB

12.00-12.30 Café en los jardines del palacio de Medina Sidonia

13.30-14.00 Clausura con degustación de productos locales. Entrega de diplomas