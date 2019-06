Cargados de buenas palabras para la ciudad y para sus ciudadanos, de infinidad de recuerdos "maravillosos" de los días que pasaron en el sur y convencidos de que el resultado de su trabajo estará a la altura de ese "canto de amor" que rondaba por sus cabezas antes de ponerse manos a la obra, el director Fernando Colomo y la actriz Manuela Velasco han estado en Cádiz para presentar "el estreno mundial" de Antes de la quema.

Más información Cádiz, tan bonita y sin tabaco

Una película rodada en la Tacita durante septiembre de 2018 que cuenta la historia de Quique (Salva Reina), un chirigotero en paro que se ve envuelto en una trama criminal cuando encuentra trabajo en la que será la planta incineradora de droga más grande Andalucía. Carnaval, narcotráfico, un par de chistes sobre la pereza en el trailer definitivo... Las voces airadas en esta tierra, como el levante, no han tardado en saltar...

"Yo recuerdo que en la primera rueda de prensa que dimos antes del rodaje ya detectamos en la prensa como que había una cierta susceptibilidad pero espero que esa susceptibilidad desaparezca esta noche cuando vean la película", anhela el director madrileño que ha asegurado que cuando presentaron el filme en el Festival de Cine de Málaga "había algunos periodistas gaditanos" y le dijeron "que les gustó mucho la película, nos felicitaron y nos comentaron que estaba muy bien captado el carácter del gaditano, pero espero que eso se refrende esta noche", desea.

Y es que el pase que hoy martes 3 de junio se podrá ver en los Multicines El Centro a partir de las 20.30 horas es, a excepción de su presentación oficial en Málaga, "la primera proyección de la película con público". De hecho, en los cines de la calle Barrié se han habilitado varias salas con acceso libre y gratuito para seguir el visionado, tras el que Colomo y Velasco establecerán un coloquio con el púbico.

"Para mí desde el primer momento tenía todo el sentido venir a estrenar a Cádiz, de hecho, si no hubiéramos venido se me habría roto un poquito el corazón", ha confesado la protagonista de Antes de la quema a la que no le faltaban expresiones de agradecimiento tanto a Cádiz como al hombre que la ha dirigido en esta aventura que llegará a los cines el 7 de junio. "Hacer Antes de la quema aquí, en Cádiz, contigo, con la manera que tienes de trabajar, con esa pasión tan absoluta, y esa manera de rodar sencilla y austera en la que todo está al servicio de la historia y de los personajes, y donde en este caso se ha sumado otro gran protagonista que ha sido la ciudad de Cádiz y la gente de Cádiz, ha sido una experiencia increíble. Verte trabajar, aquí, completamente abierto a lo que te brindaba la ciudad", se deshacía la actriz.

La intérprete y Fernando Colomo han mantenido un encuentro con los medios de comunicación durante el mediodía en la Fundación Unicaja, ya que este estreno también se enmarca en su ciclo Encuentro con Directores, donde, además, han recordado algunos de los momentos más divertidos y emocionantes del rodaje en la ciudad.

"A veces fue muy caótico porque, imaginaros, nosotros rodamos en septiembre, con Cádiz llena de gente, y simulamos una acción que transcurre durante los Carnavales, es decir, enero-febrero, así que teníamos que hacer escenas abrigados y las calles estaban absolutamente llenas de gente disfrutando de la playa y en manga corta. Pero Fernando, en lugar de contrariarse, está siempre abierto a lo que le brinda la vida y él, enamorado absolutamente de Cádiz, de sus gentes y de su luz, ha estado abierto a lo que sucedía, a la verdad y a la vida y, al final, yo creo que eso es lo que más se respira en la película, que es verdadera y que está llena de vida", ha definido la actriz madrileña a la que le impresionó la disposición de los vecinos del barrio de La Viña durante el rodaje, además de los dos días de grabación en el Gran Teatro Falla en el que rodaron a Salva Reina con la chirigota de Vera Luque en su supuesto pase por el COAC.

Para Fernando Colomo el rodaje de esta escena "con cerca de 500 figurantes" que fingían ser el público del Falla ha sido otro de los recuerdos imborrables de la puesta en pie de Antes de la quema. "Normalmente cuando trabajas con figuración siempre tienes que ir jaleando y animando para que hagan un poco lo que la escena requiere pero en el Falla es que no hizo falta, la gente estaba completamente entregada, y después la chirigota de Vera Luque y el trabajo de Salva (Reina) que parecía de verdad el jefe de la chirigota... Fueron unos días muy bonitos", ha explicado Colomo que, además, se las ingenió para rodar en el paseo Fernando Quiñones una íntima escena romántica cuando "en realidad la playa de La Caleta estaba llena de gente, pero este hombre se inventó un tiro de cámara nuevo y quedó una escena en la que parece que Salva y yo estamos solos", reconocía Velasco al director de La tribu.

Las anécdotas y agradecimientos ("a Selu, a Vera Luque, a Javier Aguilera, que nos ha ayudado tanto en todo, al resto del equipo y de protagonistas como Maggie Civantos, Salva Reina, Joaquín Núñez...") se sucedían en la presentación a prensa de este thriller en tono comedia donde nada es lo que parece. "El guión es de Javi Jaúregui que es malagueño y que lo descubrió la productora Beatriz de la Gándara estando de jurado en los premios Julio Alejandro de la Fundación SGAE", ha reconocido Colomo sobre este trabajo que "realmente era un thriller" y del que hicieron "25 versiones del guión en cuatro años de trabajo", ha asegurado.

"Lo que más trabajamos en ese tiempo fue el thriller porque para mí era lo más difícil ya que son muchos los personajes que intervienen en la película y había que ir uniéndolos e, incluso, en montaje, con Ana Osorio, que es de Sevilla, hemos trabajado mucho. Y sobre el tono comedia, es que ya sabiendo que íbamos a rodarla en Cádiz con gente como Javi Aguilera, aquí presente, como Selu, Jose María, la chirigota de Vera Luque..., pues sabíamos que iban a darle un color muy especial y muy propio. Yo no tenía miedo de la parte cómica pero no la quería forzar, como en la mayoría de mis películas, la comedia está presente pero no de forma machacona. De todas formas, yo sabía que iba a ser una comedia y cuando la pusimos en Málaga la gente se rió mucho", culminaba Colomo que tiene "mucha ilusión" con la proyección en Cádiz y que está seguro que "va a tener una recepción muy buena".