Faustino Núñez: "Mozart murió viejo porque con 39 años ya lo había hecho todo"

Ya sean de Carnaval, de Flamenco o de Clásica, las conferencias de Faustino Núñez no dejan indiferente a los asistentes que suelen irse a casa con una sonrisa en los labios y mucha, y buena, información en la cabeza. “Siempre me he esforzado en hablar en román paladino, en un idioma que entienda todo el mundo; huyo de los tecnicismos e intento no ser pedante”, descubre su secreto el musicólogo que en unos días, del 15 al 17 de noviembre, hará lo propio con la vida y la obra del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, durante un seminario en la Universidad de Cádiz.

Así, a través de audiciones, Núñez, violonchelista que estudió su carrera de música académica en Viena, irá “contando de forma cronológica la vida, y paralelamente, la evolución de las obras de Mozart y cómo el artista se fue forjando”. “Mi objetivo –resume el vigués– es que la gente escuche, cosa que no es difícil porque el talento de Mozart se percibe muy rápido porque era un genio, que se percaten de cosas que, en una primera escucha, pueden pasar desapercibidas como, por ejemplo, los segundos violines de la obertura de El rapto en el serrallo, porque ahí está el secreto de todo ese entramado musical ya que le hacen el contrapunto a la melodía principal”.

Pero, ¿por qué Mozart?, le preguntamos al experto que desde hace años imparte este modelo de curso sobre diferentes compositores (Verdi, Puccini, Stravinski...). “Pues porque en mi experiencia es el que levanta más expectación. He hecho esta conferencia sobre Beethoven y han acudido 90 personas, sobre Stravinski y han venido 80 personas, la he hecho sobre Mozat y he tenido un auditorio con más de 200 personas”, confiesa el especialista que recuerda esa anécdota sobre las vacas de Wisconsin, “que les ponen Mozart porque dan más leche”.

Además, a su incuestionable e “inconmensurable” talento musical se une el interés por la vida personal del “paradigma de un niño prodigio”. “Mozar fue un niño prodigio tanto tiempo, recordemos que empezó a componer con 5 años, que cuando se hizo mayor la gente perdió el interés por él aunque su música, por supuesto, creció pero el público no supo admirarlo; de hecho siempre digo que a pesar de morir a una edad temprana Mozart murió viejo porque con 39 años ya lo había hecho todo”, reflexiona el musicólogo sobre este “gran violinista, gran pianista y, sobre todo, gran compositor” que dejó registradas más de 600 obras y que Núñez no se resiste a comparar con Camarón.

“Tanto Mozart como Camarón nacen en el lugar exacto y en el momento exacto justo para revolucionar la música. Tú puedes hablar de la historia de la música clásica en su evolución y hablar de Bach, de Haydn, de Beethoven... Ellos marcaron una evolución en las formas. Lo de Mozart es diferente, es un hito, es un genio, que no se ha vuelto a dar. Como José”, asume.

Además del seminario en la UCA (más información en la web de celama), Faustino Núñez también tiene otra cita con Cádiz en este mes. Así, el 16 de noviembre, Día del Flamenco, el experto presentará su nuevo libro basado en su blog, El Afinador de Noticias. Crónicas Flamencas en la prensa de siglos pasados, en el salón de actos de la Fundación Cajasol.