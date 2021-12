Don Winslow gana el premio Pepe Carvalho

El escritor Don Winslow ha sido galardonado con el XVII premio Pepe Carvalho, que concede el Ayuntamiento de Barcelona para reconocer la trayectoria literaria de escritoras y escritores en el ámbito de la novela negra. La entrega del premio tendrá lugar el jueves 10 de febrero en el Saló de Cent del Ayuntamiento barcelonés en el marco del festival BCNegra, organizado por el Instituto de Cultura de Barcelona, que tendrá lugar del 3 al 13 de febrero. El jurado del premio ha estado compuesto por Carlos Zanón como presidente, y Anna Abella, Núria Cadenes, Rosa Ribas, Daniel Vázquez Sallés y Sergio Vila-Sanjuán como vocales.

En un comunicado de prensa emitido por su editorial en España, HarperCollins Ibérica, se destacaba que Don Winslow (Nueva York 1953) “es el gran cronista de la realidad, un maestro contemporáneo de la novela negra”. El jurado ha destacado que Winslow “ha construido una obra monumental para ofrecernos un retrato del mundo, ya sea desplegando sagas que abrazan generaciones, con frecuencia duras de leer, imprescindibles, ya sea con obras singulares que se abastecen de la realidad para convertirse en implacable puñetazo literario”.

El jurado ha destacado “la capacidad de Don Winslow para transformar la investigación y la información en material de creación, para presentar en formato de ficción (de ficción realista), con crudeza, de manera directa y magistral, algunos de los efectos estructurales de las sociedades occidentales. La corrupción policial y política, los cárteles de la droga, sus efectos, la guerra sucia, la hipocresía bienpensante, son explicados en las novelas de Winslow desde el punto de vista del policía, el traficantes, el yonqui, con información directa, hiriente, vívida. Sin filtros. Sin artificio. Con alta ambición y voluntad de impacto. Y lo logra”.

Don Winslow, con una biografía que abarca oficios diversos, incluidos los de detective privado, gerente de sala de cine o guía de safaris, es autor de una obra importante en cantidad y en peso literario. Desde que, en el año 1991, publicó la primera novela, Un soplo de aire fresco, Random House, premio Maltese Falcon, hasta el último volumen que verá la luz en primavera y que forma parte de una nueva trilogía (Ciudad en llamas, HarperCollins), Winslow se ha convertido en uno de los autores más leídos. Tiene títulos tan destacados como la trilogía que describe sin contemplaciones la historia del narcotráfico en la frontera entre México y EEUU desde los años setenta del siglo XX hasta la fecha, y que está formada por El poder del perro (HarperCollins), el multipremiado El Cártel, (RBA), libro del año según The New York Times, The Washington Post o The Guardian, y por La frontera (HarperCollins). Entre la veintena de novelas que ya forman parte de su intenso currículum literario destacan también El invierno de Frankie Machine, Salvajes (editorial Martínez Roca) o Corrupción policial (RBA).

Winslow ha recibido ya galardones de prestigio que le reconocen como uno de los autores más relevantes del panorama negro actual, entre las que destacan el Maltese Falcon, que ha obtenido varias veces, el Ian Fleming Steel Dagger, el premio de la crítica de Los Angeles Times, el premio Raymon Chandler o el premio RBA de novela.

Ahora Don Winslow forma parte también de la lista de novelistas que cuentan con el Pepe Carvalho: Joyce Carol Oates (2021), Juan Madrid (2020), Claudia Piñeiro (2019), James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017); Donna Leon (2016); Alicia Giménez Bartlett (2015); Andrea Camilleri (2014); Maj Sjöwall (2013); Petros Markaris (2012); Andreu Martín (2011); Ian Rankin (2010); Michael Connelly (2009); PD James (2008); Henning Mankell (2007) y Francisco González Ledesma (2006).

El imprescindible: 'Cámara Gesell', de Guillermo Saccomanno

Considerada como la gran novela social argentina, Cámara Gesell, de Guillermo Saccomanno, es una obra coral, salvaje y abrumadora por momentos, durísima pero necesaria, un ejemplo clarísimo de todo lo bueno que siempre va a ofrecer la literatura hispanoamericana, con autores de prosa descarnada y feroz. La acción de esta novela se sitúa en un balneario de la costa atlántica argentina que con la llegada del otoño deja atrás su apariencia idílica para convertirse casi en un paisaje canadiense. Un periodista de sucesos del diario local informa del intento de suicidio de una chica de 15 años embarazada de tres meses, un suceso que acaba por desencadenar el infierno.

Poco después de este hecho, la denuncia de abusos a menores en un colegio desata un gran escándalo. La cacería de los culpables pone en evidencia la fragilidad de la aparente armonía de un pueblo de alma negra bajo un rostro hermoso. Porque es a partir de ese momento cuando Saccomanno desata una erupción de asesinatos, engaños, adulterio y juegos de poder que ponen en marcha los que mandan en la villa para intentar preservar esa imagen idílica y salvar la próxima temporada estival. Una novela imprescindible con un ritmo que no da un respiro al lector. Fue editada por Seix Barral en 2013.