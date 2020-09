"Bar el Laurel, con una tradición familiar de tres generaciones, el abuelo, padre e hijo, en este caso concreto, yo". La voz de Julio Ruiz llena el espacio vacío. La voz del queridísimo Julito el del Laurel, como se autoproclamaba con orgullo, que ya no existe, que sólo existe en las paredes del establecimiento en el que prácticamente vivió más de 50 años y, por supuesto, en el corazón de todos aquellos que lo amaban, entre ellos, su hijo, el cineasta Manuel Ruiz y su nuera, la fotógrafa Elisa Sánchez, que con El del Laurel han ganado la 7º edición del certamen de cine urgente Docuexprés.

"Estamos muy felices, muy orgullosos y muy emocionados", describía la pareja que ha realizado un elegante retrato de la pérdida tan íntimo como global pues la sensación de vacío que se respira en los algo más de 4 minutos de la cinta llega a todos los espectadores, conocieran o no al recordado y reconocido hostelero gaditano. "O al menos esa ha sido nuestra intención, el homenaje a mi padre, por supuesto, pero también conectar al espectador con esa sensación que todos hemos sentido alguna vez e, incluso, en un guiño también al sector de la hostelería que lo ha tenido y lo está teniendo tan duro con esta pandemia", explica Ruiz.

Así, para lograr sus objetivos, los creadores tenían "claro desde el principio" que el cortometraje se rodaría "en blanco y negro", cuenta Sánchez que fue quien tuvo la idea inicial "de hacer un trabajo donde contrastara una imagen vacía de un lugar y el sonido de cuando estaba habitada", quizás como metáfora de esa nostalgia que se acomodó en nuestro pecho durante el confinamiento. "En principio, Eli quería probar esa idea en La Caleta y a mí me encantó el concepto pero no me terminaba de encajar el lugar, así que le propuse hacerlo en El Laurel para saldar, de alguna manera, una deuda que tenía con mi padre...", confiesa Ruiz.

Y es que hace 8 años se jubilaron tanto Julio como Carmen, su mujer, y la familia quiso hacer una fiesta para celebrar la efemérides. "Yo me iba a encargar de hacerle un vídeo y estuvimos rodando en el bar y todo pero al final lo dejamos a medias y no se hizo", se lamenta Manuel al que le falta su padre desde 2018. "Y como se fue así, sin esperarlo realmente... Será una tontería pero yo tenía agarrado eso, así que cuando Eli tuvo la idea la conecté con esta deuda mía y saqué el material que habíamos grabado para utilizar el sonido", detalla.

Así, El del Laurel -escrito, rodado, producido y montado en tres días, como mandan las bases de Docuexprés- enfrenta la soledad de las imágenes del bar de la calle Obispo Urquinaona, junto a Candelaria, cerrado y vacío, con el alegre bullicio al que nos traslada el sonido de un lugar que intuimos lleno hasta la bandera y que procede de ese material que Manuel y Elisa habían grabado para el vídeo homenaje cuando Julio estaba vivo.

De esta forma, escuchamos a Julio el del Laurel hablar de su bar, pero también lo vemos proyectado en las paredes, ya que la pareja de creadores "en vez de meterle las imágenes que teníamos de ese día montadas en posproducción" optaron, con intención y resultado muy poéticos, muy evocadores, por trasladarlas a los lienzos del bar, a veces, incluso, superponerlos.

Con El del Laurel, Ruiz y Sánchez se llevan los 1.000 euros de Docuexprés -un certamen, antesala de Alcances, donde han sido menciones especiales 'Lo inevitable' y 'Guy debord'- que les viene muy bien para apoyar la solvencia de su nuevo negocio, el estudio Elisa Sánchez Fotografía, que el pasado 1 de junio abrió en Doctor Gómez Plana, local 8; pero también la satisfacción de conquistar un concurso al que se habían presentado en cinco ocasiones anteriores (en una de ellas, finalmente, no presentaron obra) con su trabajo más personal y emocionante. "Ganarlo con El del Laurel es una doble satisfacción", deciden.