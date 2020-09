A veces, la causalidad juega a disfrazarse de casualidad pero, si permanecemos atentos, podemos escuchar su latido. El artista Daniel Parra (Córdoba, 1980) lo sintió en el interior del Museo Naval de Madrid. Salía de ARCO –la feria de arte contemporáneo de la capital– y se topó con el centro expositivo mientras iba pensando o no si embarcar su próximo alguna historia que tuviera que ver con los barcos. “Estuve en las salas del Descubrimiento de América, en otras que relataban conquistas y batallas pero sólo fue cuando vi la chaqueta de Gravina, el camarote, las maquetas cuando me sacudió algo y me puse a imaginar qué es lo que había sentido ese hombre la mañana antes de comenzar la batalla...” Parra se había dado de frente con Trafalgar y no se la quitó de la cabeza. Lejos estaban entonces Galdós, los Episodios Nacionales, su aniversario y la exposición que el pintor inaugura el 16 de octubre en el Museo de Historia de Madrid. Y todo empezó por una casualidad...

“Cuando desde el Ayuntamiento de Madrid preparábamos el centenario de Galdós, nos llegó el proyecto de Daniel Parra, que ha adaptado su obra hasta convertirla en todo un homenaje al Episodio Nacional de Galdós Trafalgar. El resultado es la exposición Trafalgar: el viaje con Galdós, que va a ser una experiencia muy bonita: leer un libro a través de un conjunto pictórico”, explican desde el Consistorio madrileño, organizador del programa de actos del aniversario del escritor donde está enmarcada la muestra.

Una experiencia “novedosa”, como también reconoce el propio autor, que resume en “unas cuarenta” obras pictóricas el primer Episodio Nacional narrado por Galdós que, de esta forma, se convierte en imágenes con el atrevido lenguaje contemporáneo.

“A mí lo que me interesaba era el espíritu, el ambiente, de la batalla de Trafalgar, la psique de los personajes, las sensaciones de la batalla”, argumenta Parra que refleja en su obra no tanto los enfrentamientos navales entre la Armada combinada francoespañola y la Royal Navy (que sí que hay algunos) como los antecedentes y las trágicas consecuencias de la batalla que tuvo lugar en 1805 en el cabo gaditano.

Así, “la humanidad, la pasión, la el horror, la fraternidad o el valor” se destilan de cada trazo de Parra en las obras de esta exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 10 de enero. “No se trataba de recrear cómo eran los uniformes, o los detalle de cada barco que entraron en batalla, no, yo lo que pretendía era que el espectador pudiera sentir lo que creo que sintieron esos personajes ilustres o anónimos que protagonizaron el conflicto. Eso que yo sentí en el Museo Naval cuando me topé con este cruel episodio de nuestra historia que nos sigue recordando que hay muchas cosas que se repiten a través del tiempo... Cuando indagas en qué ocurrió en el que se considera el gran fracaso de nuestra historia naval te das cuenta que los gobernantes decidieron embarcar al pueblo en una batalla para la que no estaban preparados: pobres dotaciones, fiebre amarilla, mucha gente de leva...”, explica el artista que con su técnica también trae al presente a Trafalgar con un lenguaje pictórico cercano y envolvente; contemporáneo a pesar de que se mueve más en la figuración que en la abstracción.

Desde el carboncillo al óleo, pasando pasando por el acrílico, Parra utiliza los materiales que le van pidiendo las obras. “El carboncillo me proporciona ese aire de recuerdo para muchos de los retratos, para explorar en la psicología de los personajes y después hay otras escenas con color, como la del Consejo de Guerra, que es algo que nunca se ha pintado. También para esta exposición en concreto he introducido una colección de 12 retratos de pescadores anónimos hechas en óleo aguado sobre madera porque me aportaba un acabado como de fotografía antigua, como de camafeos, casi... Eran padres de familia a los que obligaron meterse en un barco a pegar cañonazos y la mayoría no volvieron... También he recreado a Churruca y a Galeano, sus retratos psicológicos, después del Consejo de Guerra, intentando asumir el rol que les tocaba aceptando una decisión que ellos no querían tomar... Y, luego, para otras piezas utilizo otro técnicas más contemporáneas como los sprays, los acrílicos...”, detalla sobre una muestra que se va alimentando y engordando.

Y es que Trafalgar: el viaje con Galdós es un nuevo hito de un trabajo que comenzó con la muestra Trafalgar: el viaje. Estudios previos, “que se ha ido ampliado y creciendo con el tiempo”. “El centenario de Galdós suponía un enlace perfecto para seguir trabajando en ella y darle un nuevo enfoque incluso, yo diría, que más peso porque, además de introducir obra nueva, como los retratos y seis obras específicas sobre Galdós, hay una relectura de lo que estaba hecho bajo el prisma de la novela. Por ejemplo, yo había incluido en la primera obra el personaje de un niño, el narrador visual que ahora te das cuenta que es perfectamente Gabriel de Araceli (el protagonista de Trafalgar)”.

Por ello, este preciso conjunto de obras que van a mostrarse en el Museo de Historia de Madrid viene a ser una especie de “friso narrativo” apoyado en la novela pero también en el lado humano de la batalla percibido por el artista. Así, la construcción de los barcos en los astilleros, el reclutamiento de los pescadores, el consejo de guerra, la batalla en cielos cubiertos por la pólvora y el humo o la playa de Trafalgar cuajada de heridos y muertos tras la batalla estarán acompañadas por textos históricos explicativos y fragmentos del Trafalgar de Galdós referentes a cada momento concreto que se recrea en la escena.

“Yo estoy muy contento con el enfoque narrativo que le hemos dado a la batalla entera, es como subir un escalón más en la divulgación de la historia a través del arte contemporáneo porque, al menos es lo que he intentado, he trasladado la energía de cada momento”, se congratula Parra al que le “encantaría” que la exposición pudiera viajar a Cádiz porque “está muy presente en la obra” con los barcos cuando salen de la Carraca, por ejemplo, o hasta el Castillo de Santa Catalina. Eso sí, quizás no llegue a Cádiz pero algo de Cádiz se irá con cada visitante a los que se les obsequiará “con un tarrito relleno de arena de la playa de Trafalgar”, adelanta.